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السلامة الرقمية مشروع وطني يتصدى للابتزاز والاحتيال ضد الأطفال واليافعين

8/28/2024 3:18:57 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) ديمة محبوبة عمان – أكدت مدير عام الجمعية الملكية للتوعية الصحية د. أمل عريفج أن التسارع في تطور أدوات التكنولوجيا واستخدامها من جميع الفئات العمرية والاجتماعية جعلت السلامة الرقمية هاجسا يوميا للكثيرين الذين يجدون أنفسهم في مواجهة دائمة مع مخاطر الإنترنت وتأثيراته على الأبناء.
وأضافت خلال ورشة تدريبية أقامتها الجمعية مؤخرا لعدد من المختصين في مجالات مختلفة، أن السلامة الرقمية ليست مجرد مسألة تقنية أو إجراءات وقائية، بل هي وسيلة لتعزيز السلوكيات الإيجابية وتمكين الجميع، وخاصة الأطفال، من استخدام التكنولوجيا بشكل آمن ومفيد.
ووفق قولها، فإن السلامة الرقمية وجدت لتوصيل المعلومات الصحيحة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وتوجيه المستخدمين نحو الاستخدام الآمن والحماية من المخاطر المحتملة.
وتتعدد سبل الحماية الأسرية، بدءا من البرامج والتطبيقات التي تساعد في مراقبة استخدام الإنترنت، إلى توعية الأبناء بمخاطر الشبكة وتعليمهم كيفية التصرف حيال المحتوى غير المرغوب فيه.
وتعتبر أن الدور الأساسي للأهل هو ليس فقط توفير الحماية، بل أيضا تعزيز الوعي لدى أبنائهم حول الاستخدام المسؤول للتكنولوجيا، وأن يكونوا على دراية بتطورات العالم الرقمي، لأن الوعي هو الدرع الأقوى ضد مخاطر الإنترنت.
وتحدثت خلال الورشة من قسم الدراسات والأبحاث في هيئة تنظيم قطاع الاتصالات المهندسة مها المعشر، عن الجهود المستمرة التي تبذلها الهيئة لتوفير بنية تحتية متقدمة للشبكات التكنولوجية، مؤكدة أن الهيئة رغم عدم إلزاميتها بتوفير الحماية الرقمية للمستخدمين، فقد اتخذت خطوات مهمة لتأمين بيئة آمنة على الإنترنت، بما في ذلك توفير حماية عائلية لمستخدمي الإنترنت.
وتوضح أنها عملت أيضا مع فريق دولي مختص بحماية الطفل على الإنترنت لوضع إرشادات للاستخدام الآمن للإنترنت، وتم نشر هذه الإرشادات عبر موقع الهيئة لتكون مرجعا مهما للمستخدمين.
وتشير إلى أن الهيئة قامت بنشر قانون حماية البيانات الشخصية، وهو خطوة تعكس التزام الهيئة بحماية خصوصية المستخدمين وضمان أن تكون بياناتهم الشخصية محمية بشكل كامل.
وتطرقت المهندسة المعشر إلى أهمية الأدوات الرقمية في تعزيز رفاهية الأطفال واليافعين، مشيرة إلى أن هذه الأدوات تلعب دورا كبيرا في تحسين جودة حياتهم، سواء من خلال التعلم أو الترفيه، منبهة إلى التحديات التي تواجه الهيئة في ضمان أن تكون هذه الأدوات آمنة وفعالة في آن واحد.
ويبين خبير أمن معلومات وأدلة رقمية في وحدة الجرائم الإلكترونية النقيب أيوب أبو ربيع، أن السبب وراء ارتفاع عدد الجرائم الإلكترونية لا يكمن في زيادة أفعال الجرائم بحد ذاتها، بل في التوعية المتزايدة بأهمية الإبلاغ عنها ورفع القضايا، إلى جانب كسر حاجز الخوف الذي كان يمنع الضحايا من التحدث علانية عن ما يتعرضون له.
ويقول أبو ربيع، "زيادة الجرائم الإلكترونية التي نشهدها ليست بالضرورة نتيجة لتزايد الجرائم نفسها، بل هي انعكاس لوعي الناس بأهمية رفع القضايا والتبليغ عنها، ففي السابق، كان الخوف من الفضيحة أو عدم الثقة في قدرة السلطات على التصرف يمنع الكثيرين من الإبلاغ عن حوادث مثل الابتزاز الإلكتروني، خاصة عندما يتعلق الأمر بالابتزاز الجنسي أو المالي".
ويضيف "اليوم، نحن بحاجة إلى تعزيز هذا الوعي بشكل أكبر، ليس فقط لحماية البالغين ولكن أيضا لحماية الأطفال من المخاطر الرقمية، كما يجب أن نكون على دراية بالتهديدات التي قد تصدر من بعض الأطفال أنفسهم، مثل الهجمات الإلكترونية التي يقوم بها أطفال هاكرز".
ويشير أبو ربيع إلى خطورة انتشار الابتزاز الإلكتروني، والذي يشمل دفع الفدية أو التعرض للابتزاز الجنسي، مؤكدا على ضرورة كسر حاجز الصمت وعدم الخوف في مثل هذه الحالات، والتوجه فورا إلى السلطات المختصة للتعامل مع الموقف بحزم وسرية.
رئيس قسم الإرشاد التربوي في وزارة التربية والتعليم بسام الهباهبة يتحدث عن التحول الكبير الذي شهدته المدارس في التعامل مع التكنولوجيا بعد جائحة كورونا، مؤكدا أن امتلاك الطلاب للهواتف الذكية والإنترنت كان مختلفا تماما قبل الجائحة عما أصبح عليه بعدها.
ويقول الهباهبة "قبل جائحة كورونا، كان استخدام الهواتف الذكية والإنترنت في المدارس موضوعا نقاشيا، وكانت هناك مخاوف من تأثير التكنولوجيا على تركيز الطلاب وأدائهم الأكاديمي، لكن بعد الجائحة، تغيرت الأمور تماما، وأصبح امتلاك الطلاب لهذه الأدوات ضرورة ملحة".
ويضيف الهباهبة، أن هذا التحول لم يكن سهلا على الجميع، سواء الطلاب أو المعلمين أو حتى أولياء الأمور، والتكيف مع هذا الواقع الجديد تطلب جهودا كبيرة من جميع الأطراف، والتحدي الأكبر كان في كيفية استخدام هذه التكنولوجيا بشكل فعال دون أن تصبح مصدرًا للإلهاء، وكيفية ضمان أن تكون أداة للتعلم وليس للترفيه فقط.
لكن المدارس الحكومية بحاجة أكبر لنشر الوعي في كيفية الاستخدام الآمن للإنترنت وما يتعرض له الطلاب والطالبات، والحديث عن أي مشكلة، لكن مع وجود ما يقارب 8000 مدرسة في الأردن، ووجود مرشد تربوي واحد لكل مدرسة والتي أحيانا يتواجد بالمدرسة الواحدة ما يقارب 1000 طالب أو طالبة ما يعني أن فكرة التوعية أمر صعب، وبحاجة إلى مجهود أكبر ووطني وليس اعتمادا على مؤسسة واحدة.
من جانبه يوضح الاستشاري وخبير سياسات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والمدير التنفيذي للجمعية الأردنية للمصدر المفتوح عيسى المحاسنة، أن أدوات السلامة الرقمية ليست مجرد برامج أو تطبيقات للحماية، بل هي منظومة متكاملة تهدف إلى تعزيز الوعي وتمكين المستخدمين من التعامل بشكل آمن مع التكنولوجيا، لتحقيق أقصى استفادة منها، مبينا ضرورة دمج هذه الأدوات في الحياة الرقمية بطريقة ذكية، تبدأ بتحديد الاحتياجات الفعلية واختيار الأدوات التي تلبيها بشكل دقيق.
ويضيف، أن أحد أهم جوانب استخدام أدوات السلامة الرقمية هو التأكد من تحديثها بانتظام ويشدد على ضرورة التوازن بين استخدام أدوات السلامة الرقمية وتوعية المستخدمين، خاصة الأطفال واليافعين بمخاطر الإنترنت.
وفي ختام حديثه، يؤكد المحاسنة، أن السلامة الرقمية ليست مهمة فردية بل هي مسؤولية مشتركة بين المستخدمين، ومسؤسسات المجتمع المدني والحكومات.
كما تضمنت الورشة مناقشة الجانب القانوني، إذ تحدث الخبير والأكاديمي الحقوقي د. سيف الجنيدي، بأن العالم اليوم يشهد انقساما واضحا بين العالم الواقعي والافتراضي، وهو ما يستدعي وجود قوانين وتشريعات تحكم كلا الجانبين. مؤكدا، أن ما نشهده من تطورات قانونية وتنظيمية في العالم الافتراضي هو أمر طبيعي وضروري، كما حدث ويحدث في العالم الواقعي.
ويقول الجنيدي، "مع التوسع السريع في استخدام التكنولوجيا وانتشار الإنترنت، أصبح العالم الافتراضي جزءا لا يتجزأ من حياتنا اليومية لذلك، كان من الضروري أن تتطور القوانين لتواكب هذا التغيير، تماما كما تطورت القوانين لتنظيم حياتنا في العالم الواقعي".
ويضيف، أن قانون الجرائم الإلكترونية يعد أحد أهم التشريعات التي توفر حماية شاملة للمجتمع في الفضاء الرقمي، مؤكدا أن هذا القانون لا يقتصر فقط على مكافحة الجرائم الإلكترونية بشكل عام، بل يوفر حماية خاصة للأفراد، سواء كانوا ضحايا للاحتيال الإلكتروني، الابتزاز، أو أي نوع آخر من الجرائم الرقمية.
ومن جانبه حدد المحامي والمستشار القانوني في معهد القانون والمجتمع معاذ المومني، الفجوات القانونية في حماية اليافعين والشباب في العالم الرقمي.
وناقش الاختصاصي الرئيسي القانوني في مديرية التطوير التشريعي في المجلس الوطني لشؤون الأسرة ناصر الضمور القوانين والتعديلات الجديدة التي يحتاجها القانون بشكل أفضل لحماية رفاهية الطفال واليافعين في العصر الرقمي.
وخلال الورشة تم عرض التحديات التي تستدعي التوقف كانتشار المعلومات الخاطئة والمضللة للشائعات، والاختراق والتهديد والتصيد والابتزاز الرقمي (مخاطر الأمن الرقمي)، وانتشار خطاب الكراهية والتنمر وتهديد التماسك المجتمعي، وتأثير الانتشار على الرفاهية وكيفية تأثير البيئات والأدوات الرقمية على الرفاهية العامة لليافعين والشباب.
والتطرق للتوصيات من هذه الورشة كتضمين مناهج التربية والتعليم مفاهيم متعلقة بالسلامة الرقمية، وإعداد دليل وطني متخصص بالسلامة الرقمية لليافعين، واعتماد يوم وطني للتوعية بالسلامة الرقمية، وتطوير الأدلة الموجودة المتعلقة بالسلامة الرقمية مثل دليل "بيتنا السعيد".
أما قضايا الجرائم الإلكترونية في الأردن للعام 2022 من مديرية الأمن العام فقد سجلت 1285 قضية ابتزاز إلكتروني.
أما عدد مستخدمي منصة الفيسبوك في الأردن في أوائل 2023 وصل إلى 4.90 مليون، ووصل عدد مستخدمي اليوتيوب إلى 6.61 مليون، والإنستغرام إلى 2.85 أما منصة تيك توك فلديها 4.43، تبلغ أعمارهم 18 عاما فما فوق وسناب شات لديها 3.25 مستخدم، أما منصة X فقط 921.9 ألف مستخدم.

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