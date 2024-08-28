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مترشح الحشوة.. واقع دافعه المال والشهرة فكيف يمكن السيطرة عليه؟

8/28/2024 3:18:57 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) منى أبوحمور عمان- سجال تشهده منصات التواصل الاجتماعي، تكشف مستوى الإصرار على وصمة ما يسمى "مترشح الحشوة أو كمالة العدد" رغم ما فيها من تشويه للعملية الانتخابية، وتشويش يمس إرادة الناخبين.
مؤخرا، وجه ناشطون نداء إلى مترشحين عبر منشورات شاركوها على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تتضمن "نداء إلى مترشحي الحشوات" ويحثونهم على "أن تكفوا عن بيع حالكم وعشيرتكم بثمن بخس.. النتيجة محسومة، ولا تكونوا ديكورا للكتلة".
غير أن الرد الصادم كشف عن حجم إصرار البعض على هذا الدور رغم مضاره، حيث أجابت إحدى المترشحات ضمن إحدى القوائم الحزبية عن سبب ترشحها وإن كانت لديها رؤية واضحة وقدرة على إدارة المرحلة الانتخابية، فقالت "ترشحت مجاملة عشان توصل القائمة للنصاب".
وأضافت المترشحة ،"ترشحت هاي المرة حتى يتعرف الناس علي من خلال صوري في الشوارع وفي المرة القادمة بفكر بالموضوع بشكل جدي".
هذه الظاهرة موجودة في وقت ينتظر فيه الأردنيون إجراء الانتخابات النيابية في العاشر من أيلول، لعلهم يجدون في هذا المجلس ما يرفع معنوياتهم بعد خيبات الأمل التي عاشها الكثير من الناخبين مع مجالس نيابية لم ترتق أحيانا إلى مستوى الطموح، إلا أن الأمل ما يزال موجودا في ظل وجود تجربة حزبية جدية وحضور شبابي قوي في هذه الانتخابات.
"مترشح الحشوة" أو مترشحو "كمالة العدد"، التي ظهرت في مواسم انتخابية سابقة وتتكررت الآن، أفرزتها أسباب عديدة منها رغبة القوائم (محلية أو عامة) استيفاء شروط القوائم الانتخابية، ومنها العدد المحدد للقوائم وهو ألا يتجاوز عدد المقاعد في الدائرة حسب قانون الانتخاب، ما دفع بعض القوائم إلى اللجوء إلى "الحشوات" بصرف النظر إن كانوا مؤهلين لذلك أم لا، كما أنه سلوك لجأت له بعض القوائم لضمان ما يسمى "هندسة" القائمة لضمان إشراك مترشحين للوصول لعدد الأصوات اللازمة لتجاوز حد العتبة (%7 للقوائم المحلية/ 2.5 % للقوائم العامة).
على حسابه الشخصي على الفيسبوك نشر أحد المواطنين منشورا "وزني الانتخابي 1500 صوت، عرض علي مبلغ 5000 دينار مقابل الترشح في إحدى الكتل كرافع لحجم أصوات الكتلة، وبنفس الوقت أعتبر حشوة؛ لأنه ما فيه أي فرصة للفوز طبعا، رفضت، أنا مقاطع للانتخابات وشايف المبلغ قليل ولا شو رايكم؟"
خبراء بينوا "أن ظهور الحشوات" اتسع نظراً للاعتماد على نظام القوائم، إذ إن بعض المترشحين يضمون آخرين لقوائمهم فقط "كمالة عدد" لا يسمنون ولا يغنون من جوع، لكن هذا الأمر صار مضرا بالعملية الانتخابية لجهة المشاركة من عدمها .
وينتشر على منصات التواصل الاجتماعي ما يؤشر لآثار هذه الظاهرة فصار الكثيرون يرددون عبارة "أنا بمثل نفسي مش بحاجة حدا يمثلني".
وفي هذا الصدد، اعتبر خالد الحديدي الوضع الراهن بالمقلق، مؤكدا أن المشاركة بالانتخابات موضوع تحت بند "الديموقراطية"، فوضع أشخاص بشكل صوري كي يتم تنفيذ خطط معينة دون وجود أي فكر سياسي"، ليس صائبا ويزيد الوضع سوءا".
ويتساءل الحديدي، "كيف يمكن لشخص قبول أن يضع نفسه بهذا الموقف، بما يتعارض مع مبادئ الانتخابات".
بدوره يقول معاوية البشابشة "إن مترشح الحشوة يأتي فقط ليكمل العدد ولا دور أساسيا له"، حيث تتحمل القائمة تبعات الترشح من دعايات انتخابية وتغطية إعلامية تحفز الحشوات على الترشح، وكما يقول البعض "بالنهاية أنا مش خسران شيء".
وفيما يتعلق بمترشحي الحشوات وتأثيرهم على العملية الانتخابية، تبين شهد جهاد أن الأصوات التي كانت من الممكن أن تذهب للشخص المناسب ومن يمثل إرادة الشعب تمثيلا حقيقيا بصرف النظر عن أي اعتبارات أخرى، ستذهب لغير المؤهلين.
ولفتت إلى أن هذه الفكرة تُضعف إقبال الناس على المشاركة في العملية الانتخابية وكذلك ثقة الأفراد بالمجلس النيابي المقبل، بل وينسحب انعدام الثقة إلى ما قد يتخذه المجلس من قرارات، فمترشح "الـديكور" لا يعكس طموحات الشعب ومشاكله.
في موزاة ذلك، وحسب ما أعلنته الهيئة المستقلة للانتخاب في تصريحات سابقة فإنها لا تعترف بوجود ما يسمى بـ"الحشوات" في القوائم، مبينة أن كل من ترشح ضمن قائمة معينة بصرف النظر عن طريقة وجوده فيها، أساسي ومترشح كامل العضوية. وتشدد على أن كافة مترشحي القائمة متساوون من حيث الأهمية والقيمة ومن حيث شروط العضوية في القائمة.
وتؤكد الهيئة حسب الناطق باسم الهيئة محمد خير الرواشدة "أن ليس من صلاحيات الهيئة الرقابة على سلوك المترشحين، وإنما تطوير الأدوات للوصول إلى جميع الناخبين ورفع وعيهم بالعملية الانتخابية رغم وجود تحديات كبيرة ".
وأضاف أن مسؤولية مواجهة هذه الظاهرة" هي مسؤولية مشتركة تتقاطع فيها العديد من الوزارات ومؤسسات الدولة، في تبني جهود التوعية والتثقيف".
وقال رئيس الهيئة المستقلة للانتخاب الأسبق "إنه ما يزال هنالك فهم ضيق لقانون الانتخاب والمغزى منه"، لافتا إلى أن الهيئة دورها يكمن في تطبيق القانون فقط، وظهور ما يسمى بمترشح "الحشو" هي ممارسة شعبية خاطئة.
لكن لماذا يرضى البعض القيام بهذا الدور؟ هل هو حب الظهور وعمل دعاية نفسية وشخصية لأنفسهم، وهل الرغبة بالحصول على مبلغ مالي لهم أو معنوي، أم جميعها.
وقال رئيس هيئة الهيئة المستقلة للانتخاب الأسبق د. خالد الكلالدة "إنه ما يزال هنالك فهم ضيق لقانون الانتخاب والمغزى منه"، لافتا إلى أن الهيئة دورها يكمن في تطبيق القانون فقط، وظهور ما يسمى بمترشح "الحشو" هي ممارسة شعبية خاطئة.
في هذا الصدد يؤكد اختصاصي علم الاجتماع الدكتور حسين الخزاعي في تفسيره لأسباب ظهور "مترشح أو نائب الحشوة" أن ما ذكر سابقا وارد فـ"هي أمور موجودة ومتوقعة".
ويقول:"هؤلاء المترشحون يعلمون قدرات أنفسهم وخبراتهم، وعدم وجود أي قدرة لديهم على إشغال هذا المنصب أو القيام بهذه المهام ولكنهم يترشحون لخدمة الآخرين الأقوياء في القائمة الانتخابية".
ويقدر الخزاعي نسبة من يكونون ضمن فئة غير المنافسين عادة تكون الانتخابات أكثر من 30 % ممن يترشحون، فهؤلاء يكونون على يقين أنهم لن ينجحوا في الانتخابات، لافتا إلى أن الحصول على أقل من 1000 صوت سواء كان بقائمة وطنية أو شعبية أو بصورة انفرادية "فإن رسوبهم محسوم وهم على علم بهذا الأمر".

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