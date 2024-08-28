مستقلة الانتخاب تنشر القوائم النهائية للمترشحين للانتخابات النيابية (أسماء)

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
نشرت الهيئة المستقلة للانتخابات، الأربعاء، القوائم النهائية للمترشحين، لتبدأ بطباعتها على دفاتر الاقتراع للانتخابات النيابية، المُقرر إجراؤها في الـ10 من شهر أيلول المُقبل.
وأفادت الهيئة في بيان سابق بأن عدد المترشحين الذين قرروا الانسحاب من السباق الانتخابي بلغ 17 مترشحا. في حين ستُنشر القوائم النهائية للمترشحين عن الدوائر المحلية يوم الأربعاء المقبل.
وأشارت الهيئة إلى أن انسحاب هؤلاء المترشحين أدى إلى تراجع عدد القوائم المحلية النهائية المترشحة إلى 172 قائمة، بعد انسحاب المترشحين في قائمتين، مبينة أن العدد الإجمالي للمترشحين داخل هذه القوائم بلغ 937 مرشحا، بينهم 747 مرشحا من الذكور، و190 مرشحة من الإناث.
أسماء القوائم المحلية وأسماء المترشحين للدوائر الانتخابية المحلية.
أسماء القوائم الحزبية وأسماء المترشحين للدائرة الانتخابية العامة.
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