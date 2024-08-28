مستقلة الانتخاب تنشر القوائم النهائية للمترشحين للانتخابات النيابية (أسماء)



وأفادت الهيئة في بيان سابق بأن عدد المترشحين الذين قرروا الانسحاب من السباق الانتخابي بلغ 17 مترشحا. في حين ستُنشر القوائم النهائية للمترشحين عن الدوائر المحلية يوم الأربعاء المقبل.



وأشارت الهيئة إلى أن انسحاب هؤلاء المترشحين أدى إلى تراجع عدد القوائم المحلية النهائية المترشحة إلى 172 قائمة، بعد انسحاب المترشحين في قائمتين، مبينة أن العدد الإجمالي للمترشحين داخل هذه القوائم بلغ 937 مرشحا، بينهم 747 مرشحا من الذكور، و190 مرشحة من الإناث.

أسماء القوائم المحلية وأسماء المترشحين للدوائر الانتخابية المحلية.



أسماء القوائم الحزبية وأسماء المترشحين للدائرة الانتخابية العامة.