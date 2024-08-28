ولي العهد يفتتح منتدى دوليا في عمان حول الشباب والسلام والأمن



وتهدف الاستراتيجية إلى تنفيذ أجندة الشباب والسلام والأمن وقرارات مجلس الأمن (2250، 2419، 2535) لتعزيز دور الشباب العربي في صنع القرار، وزيادة مشاركتهم سياسيا واقتصاديا، وتحقيق الأمن الاقتصادي.



وأعدت الاستراتيجية لجنة وزارية عربية ترأسها الأردن، بالتعاون مع الدول العربية.



ويستضيف الأردن المنتدى على مدى يومين في إطار جهود تفعيل القرار الأممي 2250 "الشباب والسلام والأمن"، الذي نتج عن مبادرة تقدم بها سمو ولي العهد، إبان ترؤسه جلسة النقاش المفتوحة بهذا الشأن في مجلس الأمن عام 2015.



وفي كلمة لرئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، خلال الجلسة الافتتاحية، أشار إلى حاجة شباب المنطقة لخارطة طريق في ظل ما يمر به الإقليم من تحديات، مؤكدا ضرورة وضع خطط وطنية لتنفيذ هذه الاستراتيجية تراعي اختلاف الأولويات في كل دولة عربية.



وأكد الخصاونة أن الأردن ماض في التحديث الشامل بمساراته السياسية والاقتصادية والإدارية، مشيرا إلى أن الانتخابات النيابية المقبلة ستشهد وللمرة الأولى تمثيلا شبابيا أوسع من خلال تخفيض سن الترشح إلى 25 عاما، وضمان مقاعد متقدمة للشباب على القوائم الحزبية.



وحذر الخصاونة من تضاؤل ثقة الشباب بالمنظومة الدولية في ظل العدوان الإسرائيلي على غزة، مجددا التأكيد على موقف الأردن الراسخ بضرورة إنهاء العدوان على غزة، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية بشكل مستدام.



بدوره، أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أهمية الاستراتيجية التي انبثقت عن جهود سمو ولي العهد، مشيرا إلى تطلعه إلى أن تسهم في تعزيز دور الشباب في صنع القرار السياسي على المستويين الوطني والإقليمي، وتحقيق السلام والاستقرار بالمنطقة.



وأشاد أبو الغيط بصمود الشباب الفلسطيني ودفاعهم عن هويتهم وحقهم في الحياة، لافتا إلى أدوارهم البطولية في عمليات الإنقاذ والإغاثة ومساعدة اللاجئين وتوثيق الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني.



وثمنت وكيلة أمين عام الأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام روزماري ديكارلو دور الأردن في تعزيز أجندة الشباب والسلام والأمن في المنطقة، مشيرة إلى أهمية الاستراتيجية في إشراك الشباب في السعي لتحقيق السلام والأمن الدائمين، خاصة وأن نحو 60 بالمئة من شباب المنطقة دون سن الثلاثين.



ويتضمن المنتدى جلسات حوارية حول آليات تنفيذ جدول أعمال الشباب والسلام والأمن، وأولويات الدول الأعضاء في تطوير الخطة التنفيذية للاستراتيجية.



ويشارك بالمنتدى، الذي تنظمه وزارة الشباب بالشراكة مع جامعة الدول العربية، وزراء الشباب والرياضة في عدة دول عربية، ووفود شبابية عربية وممثلون عن منظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية.



وعلى هامش المنتدى، تعقد جامعة الدول العربية اجتماعا استثنائيا لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، لبحث الأولويات الوطنية للدول العربية فيما يخص جدول أعمال الشباب والسلام والأمن.