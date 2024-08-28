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الفايز يتسلم التقرير السنوي لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد

8/28/2024 3:18:41 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) تسلم رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز ، التقرير السنوي لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد لعام 2023 ، والذي تضمن إنجازات الهيئة وتوصياتها الرامية إلى تطوير عملها ، لضمان جودة العمل وفق المؤشرات العالمية ، بالاضافة الى تحسين الأداء والحفاظ على المال العام ، والتصدي للتجاوزات المالية والإدارية ، وتشجيع المواطنين على القيام بدورهم في التبليغ عن أية شبهة فساد ، وتعزيز مبدأ حماية الشهود .
جاء ذلك خلال استقباله في مكتبه بدار مجلس الأعيان اليوم الاربعاء ، رئيس مجلس ادارة هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الدكتور مهند حجازي
واعضاء مجلس ادارة الهيئة .
واكد الفايز ضرورة الاستمرار في بذل الجهود اللازمة لتطوير عمل الهيئة وتحسين أدواتها الرقابية، ومراجعة التقارير الدولية ،ومعالجة أية ملاحظات لتحسين تصنيف الأردن على المؤشرات الدولية المتعلقة بالنزاهة.
وأثنى رئيس مجلس الاعيان على الدور الذي تقوم فيه الهيئة من اجل محاربة الفساد المالي والاداري، والعمل على ترسيخ وتعزيز قيم النزاهة والعدالة ، مؤكدا دعم المجلس للجهود التي تقوم بها الهيئة ، والعمل على إزالة كافة المعيقات التشريعية التي تعرقل عملها .
بدوره عرض حجازي ابرز إنجازات الهيئة الواردة في التقرير، والجهود الكبيرة التي تقوم بها لجهة التحول إلى بيئة وطنية نزيهة ومناهضة للفساد ، مبينا ان التقرير تضمن اربعة فصول تتمثل في ، الملخص التنفيذي لاعمال الهيئة ، ومحور النزاهة والأعمال الوقائية وإنفاذ القانون والتعاون والتنسيق ، والإنجازات النوعية والتحديات .
وبين ان تم خلال العام الماضي ، كشفت الهيئة عددا من قضايا الفساد واستردت مبالغ كبيرة من المال العام تقدر بحوالي 102 مليون دينار ، وحالت جهود الهيئة دون هدر مبالغ أخرى ، كاشفا بذات الوقت ان الهيئة تدخلت لإلغاء عطاءات وقرارات مخالفة للقانون .
وقال ان الهيئة تسعى للحصول على الاستقلال المالي والإداري، لتتمكن من تأدية مهامها في إنفاذ القانون واسترداد الأموال المتعلقة بقضايا الفساد ، ومن اجل تعزيز قدراتها الوقائية والتوعية ، وتمكينها من استقطاب الخبرات التي تحتاجها لأداء مهامها التي حددها القانون.
وبين حجازي ان مؤشر النزاهة الوطني الذي أطلقته الهيئة منتصف العام 2022 ، فقد تمكنت الهيئة من التعامل معه ونشر فكرته قبوله على مستوى الإدارة العامة خلال العام 2023 ، وشملت مرحلته الاولى 99 إدارة وهيئة عامة ، بهدف قياس مدى امتثالها لمعايير النزاهة الوطنية.
وقال ان معايير النزاهة الوطنية التي شملها المؤشر ، تتمثل بسيادة القانون والشفافية والمساءلة والمحاسبة والعدالة والمساواة وتكافؤ الفرص والحوكمة الرشيدة، وقد لاقت الفكرة قبولا وتفهما وتعاونا من الغالبية العظمى من تلك الإدارات وخلقت روح الإهتمام بين مسؤوليها.

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