عمان.. حملة لمراقبة حظر التدخين في المنشآت والمؤسسات الشهر المقبل



وقالت الوزارة في بيان اليوم الأربعاء، إن الحملة ستركز على مدى الالتزام بإنفاذ قانون الصحة العامة رقم 47 لسنة 2008 وتعديلاته والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه، التي تأتي تلبية للرؤى الملكية السامية باتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان إنفاذ هذا القانون، وذلك في إطار تطبيق خطة العمل التنفيذية المنبثقة عن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التبغ والتدخين بأشكاله كافة من أجل الحفاظ على الصحة العامة.



وتهدف الحملة إلى التحقق من إنفاذ بنود الفصل الثاني عشر من قانون الصحة العامة رقم 47 لسنة 2008 وتعديلاته، والمتعلقة بوقاية الصحة العامة من أضرار التدخين، وبما يضمن حظر التدخين في الأماكن العامة المغلقة والالتزام بإجراءات السلامة العامة داخل المنشآت للوصول إلى بيئة خالية من التدخين، والتأكد من تطبيق نظام "تنظيم عرض منتجات التبغ رقم 73 لسنة 2013" والتعليمات رقم (1) و (2) الصادرة بموجب النظام لسنة 2015.



وتشمل الحملة تنفيذ زيارات رقابية للمؤسسات الحكومية وغير الحكومية والمنشآت الاقتصادية، من قبل فرق ضباط ارتباط مكافحة التدخين في الوزارة، وزيارة المنشآت السياحية من قبل اللجان المختصة التي تشارك بها وزارة الصحة.