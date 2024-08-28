أب يقتل ابنته رميا بالرصاص في الشارع العام جنوبي عمان

أب يقتل ابنته رميا بالرصاص في الشارع العام جنوبي عمان
التاريخ
8/28/2024 3:18:41 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أقدم أحد الأشخاص ظهر
اليوم وعلى اثر خلافات سابقة على إطلاق النار على ابنته أثناء وجودها بالطريق
العام جنوب العاصمة عمان، وما لبثت أنْ فارقت الحياة.
وجرت متابعة الشخص وإلقاء القبض
عليه وبحوزته السلاح الناري المُستخدم وفتح تحقيق في الحادثة .
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