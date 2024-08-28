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أب يقتل ابنته رميا بالرصاص في الشارع العام جنوبي عمان

8/28/2024 3:18:41 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أقدم أحد الأشخاص ظهر اليوم وعلى اثر خلافات سابقة على إطلاق النار على ابنته أثناء وجودها بالطريق العام جنوب العاصمة عمان، وما لبثت أنْ فارقت الحياة.

وجرت متابعة الشخص وإلقاء القبض عليه وبحوزته السلاح الناري المُستخدم وفتح تحقيق في الحادثة .

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