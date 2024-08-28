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الوطني لحقوق الإنسان وزها الثقافي يوقعان مذكرة تفاهم

8/28/2024 3:18:40 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) وقّع المركز الوطني لحقوق الإنسان ممثّلا برئيسة مجلس أمنائه سمر الحاج ومركز زها الثقافي ممثّلاً بمديرته التنفيذية رانيه صبيح مذكرة تفاهم بين الطّرفين، بهدف تحديد أطر التعاون المستقبلي في المجالات الواردة في بنود المذكرة بحضور أعضاء مجلس الأمناء السيدة نايفة الزبن والدكتور محمد القضاة والمفوض العام لحقوق الإنسان السيد جمال الشمايلة ومفوضة الحماية الدكتورة نهلا المومني ومفوض التعزيز بالوكالة الدكتور نضال مقابلة وفريق العمل من مركز زها الثقافي.
 من جهتها أشارت رئيسة مجلس أمناء المركز الأستاذة سمر الحاج حسن إلى أن هذه المذكرة تأتي في إطار التنسيق والتعاون الدائمين بين المركز الوطني ومركز زها الثقافي، كما تأتي في سياق تعزيز ثقافة حقوق الإنسان، ولغايات تعميق الفهم الحقوقي لقضايا حقوق الإنسان في إطار الدستور الأردني والمعايير الدولية لحقوق الإنسان وانعكاساتها على الواقع الأردني،.
وأشادت الحاج حسن بالجهد الكبير الذي يبذله مركز زها الثقافي ، وبالدور المهم الذي يقدمّه للمجتمع المحلي فيما يتعلق بتعزيز حقوق الأطفال وتقديم الخدمات والأنشطة التي تساهم في صقل وبناء الشخصية الإنسانية للطفل وتعزيز انتمائهم ودورهم في المجتمع في المجالات كافة .


وأكدت أنه وإيمانا من المركز بحيوية القطاع المجتمعي وأثره على تغيير واقع حقوق الإنسان في الأردن خاصة في مجال تعزيز حقوق الطفل، فإنّ المركز يسعى وبالشراكة مع مركز زها إلى وضع الأطر الكفيلة لتحقيق ما تقدم وذلك من خلال بنود مذكّرة التفاهم.


من جهتها أكدت صبيح على أهمية التعاون وأن مراكز زها أنشئت لتكون بيئة حاضنة لتبني القدرات والإبداعات وتنميتها وتطويرها وتقديم البرامج المتميزة والنوعية التي تتلاءم مع الاحتياجات والمتطلبات وخدمة أبناء المجتمع المحلي.


وأضافت بأن المركز يحرص دائماً على تعزيز التشاركية مع مختلف المؤسسات والجهات المعنية في القطاعين العام والخاص والذي ينصب في مصلحة المجتمع وبالأخص جيل الأطفال وشباب المستقبل.

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