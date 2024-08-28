عطلة رسمية في العاشر من أيلول للمشاركة في الانتخابات

عطلة رسمية في العاشر من أيلول للمشاركة في الانتخابات
التاريخ
8/28/2024 3:18:40 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قرَّر رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، في بلاغ رسمي أصدره اليوم الأربعاء، تعطيل الوزارات والدَّوائر الرَّسميَّة، والمؤسَّسات والهيئات العامَّة والخاصَّة، والجامعات الرسميَّة، والبلديَّات ومجالس الخدمات المشتركة، وأمانة عمَّان الكُبرى، والشَّركات المملوكة بالكامل للحكومة، وذلك يوم الثُّلاثاء الموافق للعاشر من أيلول المقبل؛ لغايات تمكين الموظَّفين من ممارسة حقِّهم الانتخابي لاختيار أعضاء مجلس النوَّاب العشرين.
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