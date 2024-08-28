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عطلة رسمية في العاشر من أيلول للمشاركة في الانتخابات

8/28/2024 3:18:40 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قرَّر رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، في بلاغ رسمي أصدره اليوم الأربعاء، تعطيل الوزارات والدَّوائر الرَّسميَّة، والمؤسَّسات والهيئات العامَّة والخاصَّة، والجامعات الرسميَّة، والبلديَّات ومجالس الخدمات المشتركة، وأمانة عمَّان الكُبرى، والشَّركات المملوكة بالكامل للحكومة، وذلك يوم الثُّلاثاء الموافق للعاشر من أيلول المقبل؛ لغايات تمكين الموظَّفين من ممارسة حقِّهم الانتخابي لاختيار أعضاء مجلس النوَّاب العشرين.


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