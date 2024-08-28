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ولي العهد يبحث مع أبو الغيط تطورات المنطقة

8/28/2024 3:18:40 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) بحث سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، اليوم الأربعاء، التطورات في المنطقة مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، خلال لقائه به على هامش افتتاح المنتدى الدولي رفيع المستوى حول الشباب والسلام والأمن.


وجرى خلال اللقاء التأكيد على ضرورة التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة، وخفض التصعيد الخطير بالمنطقة.


كما تم التأكيد على ضرورة التصدي للانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية والأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس.

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