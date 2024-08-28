قرارات مجلس الوزراء



ويأتي تعديل النِّظامين لغايات تبسيط إجراءات تسجيل المكتبات، وذلك من خلال إلغاء ترخيصها من هيئة الإعلام، والاكتفاء بالتَّرخيص الصَّادر عن الجهات المانحة للتَّرخيص وفقاً للتَّشريعات المعمول بها.



كما أقرَّ المجلس نظاماً معدّلاً لنظام التَّنظيم الإداري للهيئة البحريَّة الأردنيَّة لسنة 2024؛ وذلك لغايات استحداث وحدات تنظيميَّة في الهيئة، وتعديل مسمَّيات بعض الوحدات وإعادة تحديد ارتباطاتها، وتشكيل لجنة للتَّخطيط والتَّنسيق والمتابعة في الهيئة.



وقرَّر مجلس الوزراء كذلك الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدِّل لنظام الهيئة التَّدريسيَّة في جامعة اليرموك لسنة 2024، وأحاله إلى ديوان

التَّشريع والرَّأي للسَّير في إجراءات إقراره حسب الأصول.



ويأتي مشروع النّظام لغايات المواءمة ما بين النّظام وقانون الجامعات رقم (18) لسنة 2028 وتعديلاته، وتعديل بعض النُّصوص النَّاظمة للعمليَّة الإداريَّة

وأعضاء هيئة التَّدريس في جامعة اليرموك.



على صعيد آخر، قرَّر مجلس الوزراء تعيين المهندس محمَّد سليمان عبد الهادي المعايعة عضواً في مجلس مفوَّضي هيئة تنظيم قطاع الطَّاقة والمعادن، وذلك بعد حصوله على أعلى الدَّرجات في المسابقة التي أُجريت بموجب نظام التَّعيين على الوظائف القياديَّة. (بترا)