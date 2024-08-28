Thursday, 29 August 2024 07:31 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


قرارات مجلس الوزراء

8/28/2024 3:18:40 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، نظاماً معدّلاً لنظام رسوم وبدل ترخيص المطابع ودور النَّشر ودور التَّوزيع ودور النَّشر والتَّوزيع والمكتبة والدّراسات والبحوث ودور التَّرجمة ودور قياس الرَّأي العام ومكاتب الدّعاية والإعلان والمطبوعات الدَّورية لسنة 2024، ونظاماً معدّلاً لنظام ترخيص مؤسَّسات النَّشر والإعلان لسنة 2024.


ويأتي تعديل النِّظامين لغايات تبسيط إجراءات تسجيل المكتبات، وذلك من خلال إلغاء ترخيصها من هيئة الإعلام، والاكتفاء بالتَّرخيص الصَّادر عن الجهات المانحة للتَّرخيص وفقاً للتَّشريعات المعمول بها.


كما أقرَّ المجلس نظاماً معدّلاً لنظام التَّنظيم الإداري للهيئة البحريَّة الأردنيَّة لسنة 2024؛ وذلك لغايات استحداث وحدات تنظيميَّة في الهيئة، وتعديل مسمَّيات بعض الوحدات وإعادة تحديد ارتباطاتها، وتشكيل لجنة للتَّخطيط والتَّنسيق والمتابعة في الهيئة.


وقرَّر مجلس الوزراء كذلك الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدِّل لنظام الهيئة التَّدريسيَّة في جامعة اليرموك لسنة 2024، وأحاله إلى ديوان
التَّشريع والرَّأي للسَّير في إجراءات إقراره حسب الأصول.


ويأتي مشروع النّظام لغايات المواءمة ما بين النّظام وقانون الجامعات رقم (18) لسنة 2028 وتعديلاته، وتعديل بعض النُّصوص النَّاظمة للعمليَّة الإداريَّة
وأعضاء هيئة التَّدريس في جامعة اليرموك.


على صعيد آخر، قرَّر مجلس الوزراء تعيين المهندس محمَّد سليمان عبد الهادي المعايعة عضواً في مجلس مفوَّضي هيئة تنظيم قطاع الطَّاقة والمعادن، وذلك بعد حصوله على أعلى الدَّرجات في المسابقة التي أُجريت بموجب نظام التَّعيين على الوظائف القياديَّة. (بترا)

MENAFN28082024000072011014ID1108612299

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث