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مندوبا عن الملك وولي العهد... العيسوي يعزي عشيرتي الحسبان والعبداللات

8/28/2024 3:18:40 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي واجب العزاء إلى عشيرة الحسبان بوفاة العميد المتقاعد صالح أحمد الحسبان، وإلى عشيرة العبداللات بوفاة إنتصار عزت العبداللات، شقيقة مدير إدارة مستشفيات البشير الدكتور علي العبداللات.

ونقل العيسوي، خلال زيارته، بيتي عزاء المرحومين، في محافظتي المفرق والبلقاء، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي المرحومين، وعموم عشيرتي الحسبان والعبداللات، سائلا الله أن يتغمدهما بواسع رحمته.

كما قدم واجب العزاء مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنيعان البلوي وإمام الحضرة الهاشمية الدكتور أحمد الخلايلة.

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