Thursday, 29 August 2024 07:31 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الأمن: إصابة بحريق ساحة لمصنع إسفنج في عمان

8/28/2024 3:18:40 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) تعاملت طواقم الإطفاء المتخصصة في مديرية دفاع شرق عمان والشرطة اليوم الأربعاء، مع حريق شب في ساحة تابعه لمصنع إسفنج تحتوي على طبليات خشب وإسفنج ومحول كهرباء بمنطقة الرجيب في محافظة العاصمة.


حيث عملت فرق الإطفاء على إخماد الحريق الذي بلغت مساحته دونمين والسيطره عليه ومنع انتشاره للمناطق المجاورة.


هذا ونتج عن الحريق إصابة واحدة بضيق في التنفس، حيث تم تقديم الإسعافات الاولية اللازمة له ومن ثم نقله إلى المستشفى، وسيتم فتح تحقيق لمعرفة أسباب الحريق.

MENAFN28082024000072011014ID1108612297

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث