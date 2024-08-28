الأمن: إصابة بحريق ساحة لمصنع إسفنج في عمان



حيث عملت فرق الإطفاء على إخماد الحريق الذي بلغت مساحته دونمين والسيطره عليه ومنع انتشاره للمناطق المجاورة.



هذا ونتج عن الحريق إصابة واحدة بضيق في التنفس، حيث تم تقديم الإسعافات الاولية اللازمة له ومن ثم نقله إلى المستشفى، وسيتم فتح تحقيق لمعرفة أسباب الحريق.