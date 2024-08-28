الصفدي: توسيع إسرائيل رقعة حربها في الضفة الغربية هو تصعيد خطير



وأضاف الصفدي عبر منصة إكس، "نحث مجددا مجلس الأمن والمجتمع الدولي على اتخاذ إجراءات فورية وحازمة لوقف العدوان".



وتابع أنه لا ينبغي أن تظل المنطقة وأمنها رهينة لتطرف هذه الحكومة الإسرائيلية، مشيرا إلى أنه لا بد من تطبيق القانون الدولي.