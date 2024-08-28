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وزير خارجية إسرائيل يتوعد بعمليات إجلاء في جنين وطولكرم مثل غزة

8/28/2024 3:18:18 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) توعد وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الأربعاء، بتنفيذ عمليات "إجلاء مؤقت" للفلسطينيين من مدينتي جنين وطولكرم شمالي الضفة الغربية، كما حصل في قطاع غزة.


وقال كاتس، عبر منصة إكس، إن "الجيش الإسرائيلي يعمل بقوة اعتبارا من الليلة الماضية في جنين وطولكرم لإحباط وتدمير" ما زعم أنها "بنى تحتية معادية تعمل بإيحاء من ايران".


وأضاف: "علينا أن نعالج هذا التهديد كما قمنا بمعالجته في غزة، بما في ذلك إجلاء مؤقت لسكان بتلك المناطق وكل إجراء ضروري آخر".


وتابع وزير الخارجية الإسرائيلي: "هذه حرب بكل معنى الكلمة ويجب الانتصار بها".

وفجر الأربعاء، أعلن الجيش الإسرائيلي إطلاق عملية عسكرية واسعة في جنين وطولكرم شمال الضفة الغربية.-(الأناضول)

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