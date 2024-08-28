الضفة الغربية.. شبح الحكم العسكري يلوح بالأفق مع أوسع اجتياح إسرائيلي منذ 2002



فيما حذر خبير فلسطيني، في حديث مع الأناضول، من أن العملية تهدف إلى بسط السيطرة الإسرائيلية على الضفة الغربية وإعلان عودة الحكم العسكري الإسرائيلي رسميا لها.



** 9 شهداء

وبحسب رصد مراسل الأناضول، اقتحمت قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي، منذ ساعات الفجر، جنين وطولكرم ومخيماتهما ومخيم الفارعة قرب طوباس، التي تقع كلها شمال الضفة، تحت غطاء من سلاح الجو.



وبالتزامن مع ذلك، نفذت مسيرات إسرائيلية 3 غارت على الأقل أسفرت عن وقوع قتلى وجرحى.



وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية، بلغت حصيلة العملية العسكرية شمالي الضفة "9 شهداء"، حتى الساعة 8:00 ت.غ، بينهم 7 وصلوا إلى مستشفى طوباس الحكومي جراء قصفين استهدفا مركبة قرب جنين ومخيم الفارعة للاجئين، واثنان برصاص الجيش وصلوا إلى مستشفى جنين الحكومي.



** المخيمات الصيفية



وذكرت القناة "14" الإسرائيلية الخاصة إن العملية العسكرية التي ينفذها الجيش في جنين وطولكرم هي "الأكبر" منذ عملية "السور الواقي" عام 2002.



وأطلقت إسرائيل على العملية اسم "المخيمات الصيفية".



وتتركز العملية، بحسب بيان للجيش الإسرائيلي، شمال الضفة وتحديدا في طولكرم وجنين ومخيم الفارعة بمحافظة طوباس.



وأضاف الجيش أن مروحيات قتالية وطائرات مسيرة تشارك في العملية أيضا من أجل مساعدة وتغطية القوات البرية.



ولفت إلى أن العملية العسكرية ستستمر لعدة أيام، و"تهدف لاعتقال مطلوبين وتدمير البنية التحتية لـ"المسلحين" شمال الضفة، في إشارة إلى فصائل المقاومة الفلسطينية.



** توعد إسرائيلي



من جهته، توعد وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الأربعاء، بتنفيذ عمليات "إجلاء مؤقت" للفلسطينيين من مدينتي جنين وطولكرم، كما حصل في قطاع غزة.



وقال كاتس، عبر منصة إكس، إن "الجيش الإسرائيلي يعمل بقوة اعتبارا من الليلة الماضية في جنين وطولكرم لإحباط وتدمير" ما زعم أنها "بنى تحتية معادية تعمل بإيحاء من إيران".



وأضاف: "علينا أن نعالج هذا التهديد كما قمنا بمعالجته في غزة، بما في ذلك إجلاء مؤقت لسكان بتلك المناطق وكل إجراء ضروري آخر".



وتابع وزير الخارجية الإسرائيلي: "هذه حرب بكل معنى الكلمة ويجب الانتصار بها".

وفي 2002، اجتاحت إسرائيل مدن الضفة الغربية عبر عملية أطلقت عليها "السور الواقي".



وتواصلت هذه العملية آنذاك نحو شهرين، وحشدت لها إسرائيل قرابة 30 ألف جندي بهدف القضاء على المقاومة الفلسطينية بعد تنفيذ سلسلة عمليات داخل إسرائيل ضمن "انتفاضة الأقصى" (اندلعت في 28 سبتمبر/ أيلول 2000 وتوقفت في 8 فبراير/ شباط 2005).



** تدمير وحصار



من جانبه، قال محافظ جنين كمال أبو الرُب، في تصريح للأناضول، إن الجيش الإسرائيلي يحاصر المدينة من كافة الجهات، ويمنع الدخول إليها والخروج منها.

وأشار أبو الرُب إلى أن القوات الإسرائيلية تحاصر مستشفيات المدينة، وتعمل على تجريف البنية التحتية وتدمر الشوارع وشبكات الصرف الصحي والكهرباء والمياه والاتصالات.



وأضاف: "باتت شوارع وميادين رئيسية في المدينة عبارة عن أكوام من الركام".

ووصف أبو الرُب "ما يجري في جنين بأنه حرب بمعنى الكلمة، حيث لا يفارق سلاح الجو سماء المدينة".



ولفت إلى أن إسرائيل أبلغتنا بنيتها اقتحام مستشفى جنين الحكومي في أي لحظة.



وفي طولكرم، شرعت آليات عسكرية إسرائيلية في تجريف الشوارع الرئيسية، وفرضت حصارا على المستشفيات، ونصبت قناصتها على أسطح العمارات، وفق شهود عيان، للأناضول.



الحال ذاته كان في مخيم الفارعة للاجئين، حيث فرض الجيش الإسرائيلي حصارا عليه، وسط تحليق مكثف للمسيرات في سماء المخيم، حسب الشهود.



** الفصائل تشتبك



بدورها، أعلنت فصائل فلسطينية في شمال الضفة الغربية، عبر بيانات منفصلة ومتلاحقة، أنها تعمل على التصدي للعملية العسكرية الإسرائيلية.



وذكرت الفصائل أنها استهدفت القوات الإسرائيلية بعبوات ناسفة وقنابل يدوية محلية الصنع "كوع"، والرصاص.



وأشارت إلى أنها تمكنت كذلك من إعطاب آليات عسكرية، وتحقيق إصابات دون ذكر عدد محدد.



وتشمل هذه الفصائل "كتيبة جنين" و"كتيبة نور شمس" و"كتيبة مخيم الفارعة" وكلها تتبع حركة "الجهاد الإسلامي"، وكذلك "كتائب القسام" التابعة لحركة حماس، و"كتائب شهداء الأقصى" المحسوبة على حركة "فتح".



فيما نقل مراسل الأناضول عن شهود عيان، أن اشتباكات عنيفة تدور بين مقاومين فلسطينيين والجيش الإسرائيلي في كل من جنين وطولكرم ومخيم الفارعة.

وأشار الشهود إلى أن أصوات انفجارات تُسمع بين الحين والآخر.

** ما الأهداف؟



وبخصوص أهداف العملية، قال مدير مركز "يبوس" للدراسات (غير حكومي)، المحلل السياسي الفلسطيني سليمان بشارات، إن "الحكومة الإسرائيلية تحاول أن تحقق من خلال العملية العسكرية شمال الضفة مجموعة من الأهداف".



ولفت، في حديث للأناضول، إلى أنه في مقدمة هذه الأهداف أهداف سياسية تتمثل في "إعادة بسط السيطرة الإسرائيلية على الضفة الغربية كإعلان عن عودة الحكم العسكري الإسرائيلي للضفة".



وأضاف: "تهدف إسرائيل إلى منع إقامة أي كيان سياسي فلسطيني كنواة للدولة الفلسطينية، وهذا ينسجم بشكل كبير مع القرارات التي اتخذت مؤخرا في الحكومة الإسرائيلية المتمثلة في ضمن الأراضي الفلسطينية المصنفة (ب) وفقا لاتفاق أوسلو لتصبح تحت الإدارة المدنية والعسكرية الإسرائيلية التي يشرف عليها وزير مالية الاحتلال بتسلئيل سموتريش".



واعتبر بشارات أن العملية العسكرية في شمال الضفة هي "انعكاس للقرار الذي صوت عليه الكنيست الإسرائيلي بالأغلبية قبل أشهر، والقاضي بعدم الاعتراف أو منح الفلسطينيين دولة فلسطينية".



ورأى أن "الحكومة الإسرائيلية تحاول إخضاع الفلسطينيين في الضفة الغربية بهدف تمرير مخططاتها أولا في تعزيز الاستيطان بالضفة، وتحويل الوجود الفلسطيني لمنزوع السيادة والمكانة السياسية، وأيضا لتمرير باقي المشاريع التهويدية دون أن يكون هناك أي مقاومة فلسطينية تحول دون ذلك".



ولفت إلى "هدف آخر تحاول المؤسسة العسكرية الإسرائيلية وتحديدا الجيش تحقيقة من خلال هذه العملية العسكرية، ويتمثل في العمل على استعادة الثقة بالجيش وقدرته على تحقيق ما يمكن أن يُطلق عليها أهداف تُقدم للمجتمع الإسرائيلي في ظل حالة الفشل المتراكمة في الجيش في حربه بقطاع غزة، أو من تصاعد أعمال المقاومة في الضفة".



وقال: "لهذا السبب قد نشهد خلال المرحلة المقبلة مزيدا من الإجراءات الإسرائيلية المتصاعدة بهذا الاتجاه؛ ما قد يفتح المجال أمام اشتعال مواجهة شاملة بين الفلسطينيين والاحتلال على غرار الانتفاضة الفلسطينية الأولى التي اندلعت في 1987 أو الثانية التي اندلعت عام 2000".



وبالتزامن مع حربه على غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، صعَّد الجيش الإسرائيلي اعتداءاته في الضفة، بما فيها القدس، فقتل 661 فلسطينيا بينهم 150 طفلاً، وأصاب أكثر من 5 آلاف و400 واعتقل ما يزيد على 10 آلاف، وفق معطيات رسمية فلسطينية.



وبدعم أمريكي تشن إسرائيل حربا على غزة خلّفت أكثر من 134 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.



وتواصل إسرائيل هذه الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني بغزة.-(الأناضول)