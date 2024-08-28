اليمن.. فقدان 24 شخصا إثر فيضانات عارمة في الغرب



وأعلنت شرطة محافظة المحويت، الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي - المصنفة إرهابية في الولايات المتحدة ودول أخرى - وفق ما نقلت عنها وسائل إعلام تابعة لها، عن "24 مفقودا من الأهالي نتيجة تدفق السيول والانهيارات (الأرضية) في مديرية ملحان غرب المحافظة".



وأشارت إلى "تهدم سبعة منازل وفقدان ساكنيها وأربعة محلات تجارية بمديرية ملحان والبحث جار عن المفقودين".

ولم تعلن السلطات حتى الآن عن سقوط قتلى، لكن صورا متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي أظهرت جثثا ملفوفة ببطانيات إثر الفيضانات.



ولم تتمكن وكالة فرانس برس من التحقق بشكل مستقل من صحة هذه الصور.



ومنذ أواخر يوليو، تسببت الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة في اليمن بمقتل 60 شخصا وألحقت أضرارا بـ268 ألف شخص، بحسب الأمم المتحدة.



وصدرت تحذيرات لسكان المحافظات الواقعة في غرب اليمن ووسطه من استمرار هطول أمطار غزيرة في الأسابيع المقبلة.



وقالت منظمة الصحة العالمية، الاثنين، "من المتوقع زيادة هطول الأمطار في الأشهر المقبلة، إذ يتوقع أيضا أن تشهد المرتفعات الوسطى والمناطق الساحلية على البحر الأحمر وأجزاء من المرتفعات الجنوبية مستويات (متساقطات) غير مسبوقة تتجاوز 300 ملم".



ويشهد اليمن، الغارق في نزاع منذ عقد، سيولا جارفة كل عام تتسبب بها أمطار غزيرة، في وقت تفاقم ظاهرة التغير المناخي وتيرة هطول المتساقطات وشدتها.



وفي الشهر الحالي، حذرت الأمم المتحدة من أن هناك حاجة ملحة لمبلغ 4,9 ملايين دولار لتوسيع نطاق الاستجابة العاجلة للظواهر المناخية الشديدة في اليمن.- وكالات

