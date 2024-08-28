من هو مؤسس تلغرام المعتقل في فرنسا؟



هكذا وصفت "سي أن أن" مؤسس تطبيق تيليغرام، بافيل دوروف (39 عاما) الذي بات حديث الساعة في الأيام القليلة الماضية بعد توقيف السلطات الفرنسية له في باريس على خلفية اتهامات بالسماح بممارسة أنشطة إجرامية على تطبيقه، الذي أسسه عام 2013، ونما ليصبح منصة عالمية لا تتدخل كثيرا في مراقبة المحتوى.



قبل أكثر من عقد من الزمن، برز اسم دوروف باعتباره رمزا لتحدي السلطات الروسية، حين رفض إغلاق صفحات المعارضة على منصته الاجتماعية، التي كانت تعرف آنذاك بأنها النظير الروسي لفيسبوك.



وبعد مرور 13 عاما، وجد دوروف نفسه مجددا في مواجهة مع السلطات، ولكن هذه المرة في فرنسا، لمواجهة اتهامات باستغلال الأطفال في المواد الإباحية والاتجار بالمخدرات والاحتيال.



ولد دوروف في سانت بطرسبرغ، في روسيا، عام 1984، بالاتحاد السوفييتي آنذاك.



وعندما كان يبلغ من العمر 4 سنوات، انتقلت عائلته إلى إيطاليا، ثم عادت الأٍسرة بعد انهيار الاتحاد السوفييتي، بعد أن حصل والده على وظيفة في جامعة سانت بطرسبرغ، وفق مجلة تايم.



قال دوروف في مقابلة سابقة إنه وشقيقه الأكبر نيكولاي كانا من عباقرة الرياضيات منذ سن مبكرة: "كنا متحمسين جدا للبرمجة وتصميم الأشياء".



وعندما عادت الأسرة إلى روسيا، أحضرا من إيطاليا جهاز كمبيوتر IBM PC XT، وقال: "في أوائل التسعينيات، كنا واحدة من العائلات القليلة في روسيا التي يمكنها تعليم نفسها كيفية البرمجة".

بعد تخرجه من جامعة سانت بطرسبرغ الحكومية عام 2006، أسس دوروف مع شقيقه ن

يكولاي شبكة التواصل الاجتماعي فكونتاكتي.



وتقول "سي أن أن" إن "براعة دوروف، الحاصل على ماجستير العلوم من جامعة سانت بطرسبرغ، في البرمجة ونزعته الريادية" قادته إلى إنشاء فكونتاكتي عندما كان يبلغ من العمر 21 عاما.



وسرعان ما بات فكونتاكتي معروفا باسم فيسبوك روسيا، وأصبح هو بمثابة مارك زوكربيرغ الروسي.



لكن علاقة دوروف بالكرملين باتت عدائية، عندما بدأ المتظاهرون في استخدام فكونتاكتي لتنظيم تحركاتهم في كييف ضد الرئيس الأوكراني الموالي لروسيا، فيكتور يانوكوفيتش، في عام 2013.



وفي ذلك الوقت، قال دوروف إن الكرملين طلب من الموقع تسليم بيانات خاصة للمستخدمين الأوكرانيين.

رفض الامتثال للأوامر، "ولم يكن ذلك جيدا بالنسبة للحكومة الروسية"، وفق مقابلة دوروف مع المذيع الأميركي المحافظ، تاكر كارلسون، في أبريل الماضي.



هذا الموقف كان بمثابة النهاية لدوروف في الشركة، التي استقال منها، وباع جميع أسهمه فيها، ثم غادر روسيا في 2014.



وقال دوروف: "بالنسبة لي، لم يكن الأمر يتعلق أبدا بالثراء. كل شيء في حياتي كان يتعلق بالحرية. إلى الحد الذي يمكن أن يكون ممكنًا، مهمتي في الحياة هي السماح للآخرين بالحرية".



وقال دوروف إن تجربته مع الكرملين كانت الدافع الرئيسي لإنشاء تيليغرام، فقد "أراد هو وشقيقه بناء شيء يكون بعيدا عن أعين الحكومة المتطفلة".



وفي منفاه، ركز دوروف بشدة على المشروع الجديد.



وقال دوروف لصحيفة نيويورك تايمز في عام 2014: "أنا سعيد جدا الآن دون أي ممتلكات في أي مكان. أعتبر نفسي مواطنا للعالم".



وفي مقابلته مع كارلسون أضاف: "لقد كان الأمر مؤلما بعض الشيء لأن شركتي الأولى كانت طفلتي. ولكن في الوقت نفسه، فهمت أنني أفضل أن أكون حرا. لا أريد أن أتلقى أوامر من أي شخص".



كان تشفير المراسلات على تطبيق "تيليغرام" جذابا لمئات الملايين من المستخدمين الذين توافدوا على المنصة، لكن كان من بينهم إرهابيون ومتطرفون.



وتقول "نيويورك تايمز" إن هذا النهج زاد من شعبيته في الدول ذات الأنظمة الاستبدادية، وجذب أيضا الإرهابيين والمتطرفين وتجار الأسلحة والمحتالين وتجار المخدرات.



ويتبنى دوروف فلسفة تضع الخصوصية والحرية الفردية فوق كل اعتبار. وفي تصريح له عام 2015، أكد أن "الخصوصية، في نهاية المطاف، أكثر أهمية من خوفنا من وقوع أحداث سلبية، حتى لو كانت بحجم الإرهاب".



ووفقا لدوروف، كان تيليغرام ببساطة منصة المراسلة الأكثر أمانا في السوق، وحذر من أن السماح لباب خلفي للحكومات من شأنه أن يقوض جاذبية التطبيق والتزام الشركة بالخصوصية.



لكن هذه المخاوف دفعته لإطلاق حملة علاقات عامة، لطمأنة الجمهور بأن المنصة ليست ملاذا للإرهابيين.

والتطبيق الجديد أيضا أثار استياء موسكو.



وفي عام 2018، حظر الكرملين تيليغرام لرفضه تزويد أجهزة الأمن الروسية بمفاتيح فك التشفير، وتعهد دوروف بتحدي الحظر.



وفي 2020، تم رفع الحظر، وبات التطبيق أحد منصات التواصل الاجتماعي الأجنبية القليلة التي تعمل في روسيا دون قيود. وهي الآن الوسيلة المفضلة للتواصل للعديد من المسؤولين في الحكومة الروسية.



لكن هذا الوضع طرح تساؤلات عما إذا كان بمقدور تيليغرام العمل بحرية في روسيا دون تقديم تنازلات للكرملين.



ورغم أن دوروف أدار ظهره علنا لروسيا، فقد سارعت الحكومة الروسية في الدفاع عنه بعد احتجازه.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية، ماريا زاخاروفا، إن السفارة الروسية في باريس "بدأت العمل على الفور" بعد تلقيها نبأ المشكلات القانونية التي يواجهها.



وتقدر ثروة دوروف اعتبارا من 25 أغسطس بنحو 15.5 مليار دولار، ويحتل حاليا المرتبة 120 في قائمة مليارديرات فوربس.



الحرية تنطلق بعيدا..



وتمتد رؤية دوروف للحرية إلى حياته الشخصية أيضا.



وتقول عدة تقارير إنه غير متزوج ولديه خمسة أطفال من صديقتين سابقتين، لكن إنجاب الأطفال بالنسبة له امتد لما هو أبعد من ذلك.



وفي أحد منشوراته الأخيرة، كشف عن تبرعه بالحيوانات المنوية لإنجاب أكثر من 100 طفل في 12 دولة على مدى 15 عاما.



وأوضح في المنشور بتاريخ 29 يوليو أن هدفه من مشاركة هذه المعلومات هو المساهمة في إزالة الوصمة المرتبطة بالتبرع بالحيوانات المنوية، وكتب: "قيل لي للتو أن لدي أكثر من 100 طفل بيولوجي. كيف يكون هذا ممكنا لرجل لم يتزوج أبدا ويفضل العيش بمفرده؟"



وقال: "قبل 15 سنة، طلب مني أحد أصدقائي طلبا غريبا. قال إنه وزوجته لا يستطيعان إنجاب أطفال بسبب مشكلة في الخصوبة، وطلب مني التبرع بالحيوانات المنوية في عيادة حتى ينجبا طفا. ضحكت كثيرا قبل أن أدرك أنه كان جادا للغاية ".



ويضيف أن مدير العيادة قال إن "من واجبي المدني التبرع بمزيد من الحيوانات المنوية لمساعدة المزيد من الأزواج بشكل مجهول".



وأشار إلى أنه ساعد أكثر من 100 من الأزواج، في 12 دولة، على إنجاب الأطفال.



ورغم توقفه عن التبرع، ل اتزال إحدى عيادات التلقيح الاصطناعي تحتفظ بحيواناته المنوية المجمدة لاستخدامها.

وأعلن في المنشور عن نيته جعل حمضه النووي "مفتوح المصدر حتى يتمكن أطفالي البيولوجيون من العثور على بعضهم البعض بسهولة أكبر".



وقال إنه "أراد المساعدة في إزالة وصمة العار من مفهوم التبرع بالحيوانات المنوية وتحفيز المزيد من الرجال الأصحاء على القيام بذلك، حتى تتمكن العائلات التي تكافح من أجل إنجاب الأطفال من الاستمتاع بمزيد من الخيارات".



كم جنسية يحملها؟



وتوضح بلومبير أنه أنشأ تيليغرام في برلين قبل الانتقال إلى دبي في 2017، وهناك افتتح مقر تيليغرام في المدينة في العام ذاته.



وأوضح أن قرار الانتقال إلى الإمارات بسبب الإعفاءات الضريبية و"عدم الرغبة في العمل للحكومة 180 يوما في السنة"، في إشارة إلى رفض دفع الضرائب بنسب مرتفعة في دول أخرى.



وتشير تيليغرام على موقعها الإلكتروني إلى أن مؤسسها يحمل "جنسية مزدوجة لدولة الإمارات وفرنسا".

وكشفت فوربس وبلومبيرغ في 2022 أنه حصل على الجنسية الإماراتية في فبراير 2021 بعدما أقام في دبي منذ 2017. وحصل على الجنسية الفرنسية أيضا في 2021.



وتقول فوربس إن الجنسية الإماراتية هي الرابعة التي حصل عليها الملياردير الروسي، بعد جنسيات "روسيا، وجزر سانت كيتس ونيفيس، التي تقع في منطقة البحر الكاريبي، وفرنسا".



وقال مصدر المقرب من دوروف لفوربس: "بالنسبة للسفر ورحلات العمل، يستخدم دوروف جوازي السفر الإماراتي والفرنسي". وأوضح أن "جواز سفر سانت كيتس ونيفيس كان مناسبا فقط في السنوات الأولى بعد هجرة دوروف من روسيا".



وأضاف: "بافيل لا يسافر إلى روسيا ولا يمتلك أي أصول في هذا البلد منذ ثماني سنوات، وليس لدى تيليغرام مكاتب أو موظفين في روسيا، وجواز سفر دوروف الروسي انتهت صلاحيته بالفعل".



وفي فبراير 2021، التقى دوروف ولي عهد دبي، حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، وأشار دوروف خلال اللقاء إلى أن "البيئة الحاضنة للشركات الناشئة، والبنية التحتية المتطورة، والتشريعات الملائمة للأعمال التجارية التي تقدمها دبي، جعلت منها مركزا للمواهب ورواد الأعمال الذين يسعون للانطلاق إلى العالمية"، وفق تقرير سابق لوكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام".



وأعرب دوروف عن تقديره لـ "رؤية المجتمع التكنولوجي الديناميكي" التي شكلها حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد، التي ساهمت في تطوير الابتكار وريادة الأعمال "أبعد من" المدينة.



وقال ولي عهد دبي في ذلك الوقت: "قررت بعض الشركات الرقمية الأكثر إثارة للاهتمام والأكثر نجاحا في العالم، مثل تيليغرام، تشغيل مؤسسات من أراضي الإمارة".



وقالت وزارة الخارجية الإماراتية، الاثنين، إن الإمارات قدمت طلبا إلى فرنسا لتقديم جميع الخدمات القنصلية لدوروف الذي يحمل جنسيتها.



ومع وجوده في دبي، فإن التطبيق حمى نفسه من قواعد المحتوى للدول، في الوقت الذي تضغط فيه الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي على المنصات لحذف المحتوى غير القانوني.



ووفق السلطات القضائية، لم يتخذ دوروف تدابير للحد من إساءة استخدام مشتركين لتطبيق المراسلة، خصوصا عدم اعتماد آلية للحد من المحتوى المتطرف والتعاون مع المحققين.



وقال مصدر مقرب من الملف إن توقيف دوروف تم تمديده إلى الأربعاء، ليبلغ ما مجموعه 96 ساعة، لأن الأفعال المشتبه بها ترقى إلى الجريمة المنظمة.



من جهته، ندد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون بـ"معلومات كاذبة" تطال فرنسا على خلفية التوقيف، لافتا إلى أن بلاده "متمسكة إلى أقصى حد بحرية التعبير والتواصل والابتكار وروحية المؤسسة. وستبقى كذلك".



وأوقف دوروف، الذي كان يرافقه حارسه الشخصي ومساعدته، السبت، في مطار بورجيه (شمال باريس).



ووصل دوروف إلى باريس قادما من العاصمة الأذربيجانية، باكو، وكان يعتزم تناول العشاء في العاصمة الفرنسية.

وأودع الملياردير الحبس الاحتياطي في إطار تحقيق قضائي فتحته الهيئة القضائية الوطنية لمكافحة الجريمة المنظمة (جونالكو)، في 8 يوليو يتصل بـ12 جريمة، وفق بيان للمدعية العامة في باريس، لور بيكو. وكالات

