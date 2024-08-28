زعيم كوريا الشمالية يشرف على اختبار راجمات صواريخ مطوَّرة

MENAFN - Alghad Newspaper)ويأتي ذلك بعد نحو 3 أشهر من إعلان كوريا الشمالية عزمها على نشر راجمات صواريخ ((جديدة)) من ((عيار 240 ملليمتراً))، يرجح أنها قادرة على بلوغ سيول.



وعززت كوريا الشمالية، الدولة النووية التي تواجه عقوبات دولية صارمة، تعاونها العسكري مع موسكو في الأشهر الأخيرة.



ويرى محللون أن الاختبارات العسكرية لبيونغ يانغ قد تأتي في إطار عملها على تجربة قذائف مدفعية وصواريخ وزيادة إنتاجها منها، قبل إرسالها إلى موسكو لتستخدمها في حربها ضد أوكرانيا، وفق ما ذكرته ((وكالة الصحافة الفرنسية)).



واتهمت الولايات المتحدة وحليفتها كوريا الجنوبية، كوريا الشمالية بتزويد موسكو بالأسلحة لاستخدامها في أوكرانيا، رغم أن العقوبات التي تفرضها عليها الأمم المتحدة تمنعها من تصدير الأسلحة.



وعدّت بيونغ يانغ هذه الاتهامات ((سخيفة)). وأفادت وكالة ((الأنباء المركزية الكورية)) الرسمية، بأن قاذفات الصواريخ ((المحدّثة تقنياً في قدرتها على المناورة وإطلاق النار المركّز، ثبت أنها تتمتع بأفضلية في كل المؤشرات))، مشيرة إلى أن التحديثات التي أُدخلت عليها تشمل ((نظام توجيه جديداً، وقابلية للتحكم، وقوة تدميرية)).



وأشارت إلى أنه خلال الاختبارات ((وضع (الزعيم الكوري الشمالي) سياسة مهمة يجب اتباعها في إنتاج قطع مدفعية جديدة، وتزويد وحدات الجيش بها))، من دون تقديم تفاصيل إضافية بهذا الشأن.



ويأتي ذلك بعد يومين من اختبار كوريا الشمالية طرازاً جديداً من المسيّرات المتفجرة. وأظهرت مشاهد بثتها وسائل الإعلام الرسمية كيم غونغ أون، يشرف على اختبار هذا السلاح، السبت، ويراقب بواسطة منظاريَن المسيّرات تُفجّر أهدافها.



وقالت بيونغ يانغ في فبراير (شباط) إنها طوّرت نظام تحكم جديداً، براجمات الصواريخ من عيار ((240 ملليمتراً))، ما سيؤدي إلى ((تغيير نوعي)) في قدراتها الدفاعية، وأجرت في أبريل (نيسان) اختباراً لإطلاق قذائف جديدة.



كما كشفت في مايو (أيار) عزمها على تزويد جيشها براجمات صواريخ جديدة من عيار ((240 ملليمتراً)) اعتباراً من هذه السنة، متحدثة عن قرب حصول ((تغيير مهم)) في القدرات المدفعية للقوات المسلحة.



"القوة النارية"



وتعود قاذفات الصواريخ المتعددة السابقة لكوريا الشمالية إلى ثمانينات القرن الماضي. ورغم أنها قادرة على إصابة الوحدات الكورية الجنوبية المنتشرة عند خطوط التماس أو مناطق في محيط العاصمة سيول، فإنها تعاني ((محدودية في قوة التفجير والدقة))، وفق الباحث في المعهد الكوري للتوحيد الوطني، هونغ مين.



كما كان من الصعب على الشمال ((تحقيق أفضلية في القدرة النارية، مقارنة بالقوات الأميركية والكورية الجنوبية))، ما دام بقي معتمداً على أسلحة قديمة.



وأوضح الباحث لـ((وكالة الصحافة الفرنسية)) أن بيونغ يانغ تعمل ضمن مواجهتها مع واشنطن وسيول، اللتين تتمتعان بتفوق جوي، على تطوير قدرات قاذفاتها الصاروخية المخصصة ((لتدمير (المطارات العسكرية الكورية الجنوبية) بشكل سريع))، وذلك من خلال ((توسعة وتعزيز المدى والقدرات التوجيهية)) لهذه القاذفات.



وتمرّ العلاقات بين الكوريتين بواحدة من أسوأ مراحلها منذ انتهاء الحرب في شبه الجزيرة الكورية في خمسينات القرن الماضي، مع اعتبار بيونغ يانغ أن سيول هي ((العدو الرئيسي)) والتلويح بردّ عسكري على أي انتهاك لأراضيها.



ويأتي الاختبار الشمالي في وقت تجري الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية تدريباتهما العسكرية السنوية المشتركة، التي تشمل مناورات جديدة تهدف إلى احتواء بيونغ يانغ، بما في ذلك مكافحة الهجمات الإلكترونية.



وأعلن رئيسا الأركان المشتركة أن تدريبات ((درع الحرية أولشي)) تستمر حتى 29 أغسطس (آب)، ومن المقرر أن تعكس هذا العام ((التهديدات الواقعية في كل المجالات))، بما فيها الصواريخ الكورية الشمالية، والتشويش على نظام تحديد المواقع العالمي.-