اشتباكات في جنين مع الاحتلال واعتقال العشرات بنابلس

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أخرجت قوات الاحتلال عددا من الفلسطينيين من
منازلهم في جنين بالضفة الغربية، فيما اعتلوا قناصة الاحتلال أسطحها.
وحاصرت قوات الاحتلال أيضا مستشفى جنين من كل الجهات، مع استمرار الاشتباكات في المنطقة.
من جهة أخرى، داهم الاحتلال عشرات المنازل في مخيم نور شمس بطولكرم، وحول بعضها إلى مراكز اعتقال وتحقيق.
وقامت قوات الاحتلال أيضا باعتقال عشرات الفلسطينيين في أحد مباني مخيم الفارعة بمدينة نابلس.
ولا يزال جيش الاحتلال يحاصر مخيم نور شمس بطولكرم منذ فجر
اليوم، مع وجود قناصة يعتلون أيضا عددا من المنازل في مخيم
الفارعة بطوباس. -الجزيرة
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