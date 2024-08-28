Thursday, 29 August 2024 07:30 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


اشتباكات في جنين مع الاحتلال واعتقال العشرات بنابلس

8/28/2024 3:18:17 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أخرجت قوات الاحتلال عددا من الفلسطينيين من منازلهم في جنين بالضفة الغربية، فيما اعتلوا قناصة الاحتلال أسطحها.

وحاصرت قوات الاحتلال أيضا مستشفى جنين من كل الجهات، مع استمرار الاشتباكات في المنطقة.


من جهة أخرى، داهم الاحتلال عشرات المنازل في مخيم نور شمس بطولكرم، وحول بعضها إلى مراكز اعتقال وتحقيق.


وقامت قوات الاحتلال أيضا باعتقال عشرات الفلسطينيين في أحد مباني مخيم الفارعة بمدينة نابلس.


ولا يزال جيش الاحتلال يحاصر مخيم نور شمس بطولكرم منذ فجر اليوم، مع وجود قناصة يعتلون أيضا عددا من المنازل في مخيم الفارعة بطوباس. -الجزيرة

MENAFN28082024000072011014ID1108612280

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث