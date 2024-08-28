اشتباكات في جنين مع الاحتلال واعتقال العشرات بنابلس

وحاصرت قوات الاحتلال أيضا جنين من كل الجهات، مع استمرار الاشتباكات في المنطقة.



من جهة أخرى، داهم الاحتلال عشرات المنازل في مخيم نور شمس بطولكرم، وحول بعضها إلى مراكز اعتقال وتحقيق.



وقامت قوات الاحتلال أيضا باعتقال عشرات الفلسطينيين في أحد مباني مخيم الفارعة بمدينة نابلس.



ولا يزال جيش الاحتلال يحاصر مخيم نور شمس بطولكرم منذ فجر اليوم، مع وجود قناصة يعتلون أيضا عددا من المنازل في مخيم الفارعة بطوباس. -الجزيرة