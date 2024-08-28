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جيش الاحتلال: انتشال جثة جندي من غزة قتل في 7 أكتوبر

8/28/2024 3:18:17 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أفاد جيش الاحتلال الإسرائيلي بانتشال جثة جندي من غزة كان قد قتل في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.


وقال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن "القوات الإسرائيلية أعادت جثمان جندي من غزة، وتواصل بذل كل الجهود لإعادة المحتجزين الأحياء والقتلى."

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