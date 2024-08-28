جيش الاحتلال: انتشال جثة جندي من غزة قتل في 7 أكتوبر

جيش الاحتلال: انتشال جثة جندي من غزة قتل في 7 أكتوبر
التاريخ
8/28/2024 3:18:17 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أفاد جيش الاحتلال الإسرائيلي بانتشال جثة جندي من غزة كان قد قتل في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وقال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن "القوات الإسرائيلية
أعادت جثمان جندي من غزة، وتواصل بذل كل الجهود لإعادة المحتجزين الأحياء
والقتلى."
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