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ديون الأردن من الاتحاد الأوروبي تتضاعف 18 مرة

8/28/2024 3:18:02 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عبدالرحمن الخوالدة عمان- قفزت قيمة المساعدات التي حصل عليها الأردن من الاتحاد الأوروبي والمؤسسات التمويلية التابعة له بنسبة 481 % خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وبحسب بيانات وزارة التخطيط والتعاون الدولي التي رصدتها "الغد" حصلت الحكومة على مساعدات بقيمة 494 مليون دولار في أول سبعة أشهر من العام الحالي مقارنة مع 85 مليونا في نفس فترة المقارنة من العام الماضي، بزيادة ناهزت 5 أضعاف.
وتوزعت هذه المساعدات بين قروض ومنح حصل عليها الأردن من الاتحاد الأوروبي.
وقفزت قيمة القروض التي استدانها الأردن من الاتحاد الأوروبي بمقدار 18 ضعفا لتبلغ 454 مليون دولار في أول سبعة أشهر من العام الحالي مقارنة مع 23.5 مليون في نفس الفترة من العام الماضي.
بينما تراجعت المنح إلى 39.3 مليون دولار مقارنة مع 61 مليونا بانخفاض نسبته 36 %.
وخصصت هذه المنح والقروض لتمويل 8 مشاريع في أول سبعة أشهر، تركزت الحصة الأكبر منها في قطاع المياه والصرف الصحي بواقع 3 مشاريع ، فيما كان نصيب قطاعات الصحة والبيئة والسياحة والتشغيل والتدريب المهني مشروعا واحدا لكل منها.
ووقعت الحكومة ممثلة بوزارة التخطيط في شهر آذار (مارس) الماضي، مع الاتحاد الأوروبي اتفاقية تمويل لمشروع تحسين كفاءة الطاقة من خلال توليد الكهرباء من الغاز الحيوي في محطات معالجة مياه الصرف الصحي بقيمة 10.85 مليون دولار.
كما وقعت الحكومة في آذار(مارس) الماضي اتفاقتين مع البنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية (EBRD) لتمويل مشروعين، الأول " منحة المساعدة الفنية للإشراف على إعادة تأهيل محطة تحويل نفايات الشعائر وتحسينها " قدرت قيمته بنحو 324 ألف دولار، أما المشروع الثاني هو "منحة مساعدة فنية لمشروع معالجة بركة البيبسي"، بقيمة ناهزت 110 آلاف دولار.
وفي شهر حزيران (يونيو) وقعت الحكومة اتفاقية منحة مع بنك الاستثمار الأوروبي (EIB) بقيمة 1.1 مليون دولار، لتمويل مشروع " منحة دعم تعزيز منعة الرعاية الصحية العامة في الأردن" ، إضافة إلى توقيعها في الشهر نفسه مع الاتحاد الأوروبي اتفاقية منحة لتمويل مشروع " دعم التراث الثقافي المستدام " بقيمة 10.74 مليون دولار.
وخلال حزيران(يونيو) الماضي أيضا، وقعت الحكومة اتفاقية قرض مع البنك الأوربي لإعادة الإعمار والتنمية بقيمة 19 مليون دولار، وخصصت لتمويل مشروع "إنشاء محطة معالجة مياه الصرف الصحي في منطقة غرب إربد".
وفي مطلع شهر تموز (يوليو) الماضي حصلت الحكومة على منحة مقدمة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 16.32 مليون دولار، لتمويل مشروع "دعم التدريب التقني والمهني للجميع".
وأخيرا أبرمت الحكومة في تموز(يوليو) الماضي اتفاقية قرض مع بنك الاستثمار الأوربي (EIB) بقيمة بلغت حوالي 435 مليون دولار، وذلك لتمويل المشروعات الحكومة الخاصة في تعزيز الأمن المائي والتكيف المناخي محليا.
وكانت المفوضية الأوروبية اعتمدت في شهر نيسان (أبريل ) الماضي، مقترحا لعملية جديدة للمساعدة المالية الكلية للأردن بقيمة تصل إلى 557 مليون دولار، وتهدف المساعدة المالية المقترحة إلى مساعدة الأردن في تغطية جزء من احتياجاته التمويلية الخارجية، ودعم جهود ضبط الأوضاع المالية ودعم جهود الإصلاح الهيكلي، حتى تتمكن أجندة الإصلاح الطموحة في الأردن من الاستمرار، وتعزيز فرص العمل والنمو والاستثمار.
ويشار إلى أن حجم المساعدات والمنح التي حصلت عليها الحكومة الأردنية من الاتحاد الأوروبي منذ عام 2011، بلغت نحو 4.46 مليار دولار.
ويرتبط الأردن منذ عام 2002 باتفاقيات شراكة مع الاتحاد الأوروبي، آخرها اتفاقية الشراكة الأردنية الأوروبية للأعوام 2021-2027، ويتمحور التعاون بين الطرفين في إطار ثلاث أولويات، وهي تعزيز التعاون في مجال الاستقرار الإقليمي والأمن بما في ذلك مكافحة الإرهاب، إضافة إلى الأولوية الثانية تعزيز الاستقرار الاقتصادي المستدام والنمو الأخضر الرقمي الشامل القائم على المعرفة بالإضافة إلى جودة التعليم وإيجاد فرص عمل لائق، إلى جانب الأولوية الثالثة تعزيز الحوكمة الرشيدة وسيادة القانون والإصلاح الديمقراطي واحترام حقوق الإنسان.

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