الاتحاد يكتسح ليون السنغافوري بتصفيات أبطال آسيا للسيدات

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
اكتسح فريق الاتحاد نظيره ليون سيتي سايلرز السنغافوري بخماسية نظيفة، ضمن منافسات المجموعة الثانية للتصفيات المؤهلة لدوري أبطال آسيا للسيدات لكرة القدم، في المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء على ستاد الأمير محمد في مدينة الزرقاء.
وسجل أهداف الاتحاد كل من ميساء جبارة "سوبر هاتريك" في الدقائق 30، 36، 57، 59، وروزبهان فريج عند الدقيقة 45+1.
وتصدر الاتحاد جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 3 نقاط وبفارق الأهداف عن فريق أوديشا الهندي، على أن يواجه أوديشا في الجولة الثالثة والأخيرة يوم السبت المقبل عند الساعة السابعة مساء على الملعب نفسه.
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