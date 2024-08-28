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الاتحاد يكتسح ليون السنغافوري بتصفيات أبطال آسيا للسيدات

8/28/2024 3:18:02 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) اكتسح فريق الاتحاد نظيره ليون سيتي سايلرز السنغافوري بخماسية نظيفة، ضمن منافسات المجموعة الثانية للتصفيات المؤهلة لدوري أبطال آسيا للسيدات لكرة القدم، في المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء على ستاد الأمير محمد في مدينة الزرقاء.

وسجل أهداف الاتحاد كل من ميساء جبارة "سوبر هاتريك" في الدقائق 30، 36، 57، 59، وروزبهان فريج عند الدقيقة 45+1.

وتصدر الاتحاد جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 3 نقاط وبفارق الأهداف عن فريق أوديشا الهندي، على أن يواجه أوديشا في الجولة الثالثة والأخيرة يوم السبت المقبل عند الساعة السابعة مساء على الملعب نفسه.

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