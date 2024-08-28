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الأمير فيصل بن الحسين يحضر حفل افتتاح دورة الألعاب البارالمبية

8/28/2024 3:18:02 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) حضر صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن الحسين، رئيس اللجنة الأولمبية الأردنية وعضو المكتب التنفيذي في اللجنة الأولمبية الدولية، مساء اليوم الأربعاء، حفل افتتاح النسخة الـ 17 من دورة الألعاب البارالمبية والتي تستضيفها العاصمة الفرنسية باريس خلال الفترة من 28 آب الجاري إلى 8 أيلول المقبل.
وأعرب سمو الأمير فيصل عن تمنياته بالتوفيق والنجاح للبعثة البارالمبية الأردنية ومواصلة الإنجازات وتحقيق الميداليات في النسخة الحالية من بارالمبيك باريس والتي تشهد مشاركة حوالي 4400 لاعبة ولاعب.

ويشارك الأردن في بارالمبيك باريس بوفد يضم 8 رياضيين يُمثلون رياضتي رفع الأثقال وألعاب القوى وهم : أحمد هندي ( ألعاب القوى - تخصص دفع الكرة الحديدية فئة F34) وثروت الحجاج (رفع الأثقال وزن 86 كغم) وأسماء عيسى (رفع الأثقال وزن 79 كغم) ومعتز الجنيدي (رفع الأثقال وزن 107 كغم) وجميل الشبلي (رفع الأثقال وزن فوق 107 كغم ) وعمر قرادة (رفع الأثقال وزن 49 كغم) وعبد الكريم خطاب (رفع الأثقال وزن 97 كغم) ومحمد الشنيطي (رفع الأثقال وزن 54 كغم).

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