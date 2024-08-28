الأمير فيصل بن الحسين يحضر حفل افتتاح دورة الألعاب البارالمبية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
حضر صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن الحسين، رئيس اللجنة الأولمبية الأردنية وعضو المكتب التنفيذي في اللجنة الأولمبية الدولية، مساء اليوم الأربعاء، حفل افتتاح النسخة الـ 17 من دورة الألعاب البارالمبية والتي تستضيفها العاصمة الفرنسية باريس خلال الفترة من 28 آب الجاري إلى 8 أيلول المقبل.
وأعرب سمو الأمير فيصل عن تمنياته بالتوفيق والنجاح للبعثة البارالمبية الأردنية ومواصلة الإنجازات وتحقيق الميداليات في النسخة الحالية من بارالمبيك باريس والتي تشهد مشاركة حوالي 4400 لاعبة ولاعب.
ويشارك الأردن في بارالمبيك باريس بوفد يضم 8 رياضيين يُمثلون رياضتي رفع الأثقال وألعاب القوى وهم : أحمد هندي ( ألعاب القوى - تخصص دفع الكرة الحديدية فئة F34) وثروت الحجاج (رفع الأثقال وزن 86 كغم) وأسماء عيسى (رفع الأثقال وزن 79 كغم) ومعتز الجنيدي (رفع الأثقال وزن 107 كغم) وجميل الشبلي (رفع الأثقال وزن فوق 107 كغم ) وعمر قرادة (رفع الأثقال وزن 49 كغم) وعبد الكريم خطاب (رفع الأثقال وزن 97 كغم) ومحمد الشنيطي (رفع الأثقال وزن 54 كغم).
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