الأغذية العالمي يعلق عملياته في غزة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
علّق
برنامج الأغذية العالمي عملياته مؤقتا في أنحاء غزة بعد إصابة مركبة بـ10
رصاصات على الأقل خلال اقترابها من نقطة تفتيش عسكرية إسرائيلية.
وأكد أن السيارة التي تعرضت لإطلاق نار حصلت على تصاريح متعددة من السلطات الإسرائيلية، مشددا على أن ذلك أمر غير مقبول على الإطلاق.
وكانت الأمم المتحدة أعلنت توقف عملياتها في غزة نتيجة أوامر الإخلاء القسرية الإسرائيلية لأحياء في دير البلح وسط قطاع غزة.
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