الأغذية العالمي يعلق عملياته في غزة

MENAFN - Alghad Newspaper) علّق برنامج الأغذية العالمي عملياته مؤقتا في أنحاء غزة بعد إصابة مركبة بـ10 رصاصات على الأقل خلال اقترابها من نقطة تفتيش عسكرية إسرائيلية.



وأكد أن السيارة التي تعرضت لإطلاق نار حصلت على تصاريح متعددة من السلطات الإسرائيلية، مشددا على أن ذلك أمر غير مقبول على الإطلاق.



وكانت الأمم المتحدة أعلنت توقف عملياتها في غزة نتيجة أوامر الإخلاء القسرية الإسرائيلية لأحياء في دير البلح وسط قطاع غزة.