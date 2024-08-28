Thursday, 29 August 2024 07:29 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الأغذية العالمي يعلق عملياته في غزة

8/28/2024 3:18:02 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) علّق برنامج الأغذية العالمي عملياته مؤقتا في أنحاء غزة بعد إصابة مركبة بـ10 رصاصات على الأقل خلال اقترابها من نقطة تفتيش عسكرية إسرائيلية.


وأكد أن السيارة التي تعرضت لإطلاق نار حصلت على تصاريح متعددة من السلطات الإسرائيلية، مشددا على أن ذلك أمر غير مقبول على الإطلاق.


وكانت الأمم المتحدة أعلنت توقف عملياتها في غزة نتيجة أوامر الإخلاء القسرية الإسرائيلية لأحياء في دير البلح وسط قطاع غزة.

MENAFN28082024000072011014ID1108612274

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث