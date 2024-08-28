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استدامة الدين في الأردن.. نتائج واستنتاجات

8/28/2024 3:18:02 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

عمان - بعد سلسلة المقالات المختصة حول استدامة دين المملكة التي تم نشرها خلال الأسبوعين الماضيين، وجب علينا الخروج ببعض النتائج والاستنتاجات التي هي وليدة هذا البحث المستند إلى المعطيات الرقمية الحقيقية وسيناريوهات سياسية واقتصادية متعددة.
علينا أن نأخذ في تحليلنا هيكل الدين العام بوضعه النهائي بنظرة شمولية بعيدة عن المؤشرات الظاهرية فقط، فالمسببات لها ارتباطات كبيرة بحجم الدين وتطوره، وهو يعكس أيضاً استمرارية عمليات الإصلاح المالي ومدى التفاوت في الأداء من فترة لأخرى.
الدين العام الذي باتت نسبته تقترب من 115 % من الناتج المحلي الإجمالي أمر مقلق، ولا أحد ينكر هذا القلق المشروع، لأنه سيستنزف موارد الدولة التي يجب توجيهها نحو المشاريع الرأسمالية المنتجة والمشغلة والداعمة للنمو الاقتصادي، فهناك ما يقارب 2 مليار دينار كخدمة الدين التي تُدفع سنويًا، وهو رقم كبير يشكل ما يقارب 18 % من حجم إنفاق الموازنة. ولو تراجع هذا الرقم، لكانت المخصصات للاستثمار والتشغيل ومحاربة الفقر والبطالة أكبر، والجهود والنتائج الإيجابية ستتضاعف، لكن مسببات نمو الدين الاستثنائية استنزفت الكثير من موارد الدولة المتاحة والمحدودة أصلاً.
رقم الدين العام، والمضاف إليه دين صندوق الضمان الاجتماعي (42 مليار دينار)، في الأرقام المطلقة هو أيضًا مقلق وضاغط على موارد الدولة، وهي أرقام محل تداول للرأي العام بين الفترة والأخرى، وفي كثير من الأحيان تخرج تلك التحليلات عن محددات المنطق الاقتصادي الرشيد.
ولعل الوصول لمرحلة الحوار العشوائي حول الدين في بعض الأحيان يبرره، ويستند إلى مشروعية عالية أبرزها غياب الحوار العقلاني والمنطقي من الحكومة، وتحديدًا من وزارة المالية صاحبة الولاية في هذا الأمر.
وهناك غياب كامل للخطاب الإعلامي الاقتصادي المنفتح مع الرأي العام حول موضوع الدين، الذي من الواجب على الوزارة أن تتبع آلية رشيدة ومنفتحة في التواصل العلمي والعملي لشرح هيكل الدين ومبرراته بشكل عام، وأن الأمر تحت السيطرة والمعرفة الكاملة بالتوجهات، وليس متروكًا للقضاء والقدر كما يتصوره البعض.
علينا أن نعترف بأن التقصير في إدارة الحوار حول المديونية لا يتحمله الشارع بقدر ما هي مسؤولية رئيسية تقع على عاتق وزارة المالية، ولو كان الحوار يتم بطريقة مؤسسية ومنهجية منفتحة، لذهبت الكثير من الإشاعات والكلام غير الموزون أو غير المنطقي عن الدين أدراج الرياح.
فالحوار العلمي والعملي الجريء كفيل بإزالة الشوائب حول أي موضوع مثار للجدل من قبل الرأي العام، فكيف الحال بموضوع مثل المديونية الذي يهم كل صغير وكبير، ويهم أجيال اليوم والمستقبل؟ فالمعلومة الصحيحة والسليمة والصادقة والتي تخرج في وقتها كفيلة بتعزيز الثقة في السياسة الرسمية في أي موضوع كان.
وهنا لا بد لنا بعد هذه المقدمة أن نخرج بمجموعة من النتائج والاستنتاجات التي قد تجيب على بعض تساؤلات المحللين والرأي العام المهتم بشأن المديونية وتطوراتها:
- إن ارتفاع مستوى الدين العام لا يكون المعيار الأوحد للحكم النهائي على وضع المديونية والمخاطر المترتبة عليها.
- كما أن الدين العام في الأردن مستدام خلال السنوات القادمة، وهذا ما تؤكده الدراسات المختصة الصادرة عن أهم بيوت الخبرة في العالم، والتي جميعها تخرج بنتيجة واحدة وهي استدامة الدين العام في الأردن تحت سيناريوهات متعددة.
- إن برنامج الإصلاح المالي والهيكلي الذي اعتمدته الحكومة بدعم من صندوق النقد الدولي يهدف إلى وضع نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي على مسار تنازلي، ليصل إلى أقل من 80 % من الناتج في نهاية عام 2028.
ويتضح جليًا من خلال المعطيات الرقمية والواقع الفعلي لهيكل الدين وآليات التعامل الرسمي معه أن الحكومة لديها رؤية واضحة عن التكاليف المالية المرتبطة بالدين خلال السنوات القادمة، حيث تمتلك استراتيجية للدين العام ذات بعد تنظيمي تعكس شفافية إدارة ملف الدين العام في المملكة وملتزمة بتطبيقها.
ولا بد من التنويه الواضح لمدى انعكاس تداعيات جائحة كورونا وما نجم عنها من انكماش اقتصادي على الموازنة العامة خلال عام 2020، والذي أثر سلبًا على حصيلة الإيرادات المحلية، وأدى إلى ارتفاع عجز الموازنة العامة بعد المنح الخارجية بمقدار 3.7 نقطة مئوية، ليصل إلى ما نسبته 7 % من الناتج (2,182.4 مليون دينار).
كما أدت الجائحة إلى حدوث قفزة غير اعتيادية في رصيد دين الحكومة كنسبة من الناتج، بنحو 9.6 نقطة مئوية (حوالي 2.540,6 مليار دينار)، ليتجاوز بذلك حاجز 100 % من الناتج في نهاية عام 2020.
ومع كل ذلك، لم تلجأ الحكومة إلى الخيارات السهلة للتعامل مع التحديات التي برزت أمام السياسة المالية، بل اختارت طريق التصدي للتحديات مرتكزة على رفع الكفاءة في إدارة المالية العامة، والتي تظهرها ارتفاع نسب تحصيل الإيرادات المحلية بعد الجائحة، لتتجاوز التحصيلات المتحققة فعليًا حاجز 100 % من التقديرات المستهدفة في قوانين الموازنة العامة، حيث بلغت نسبة التحصيل الفعلية ما نسبته 104 % و107 % لعامي 2021 و2022 على التوالي، ولتبلغ 96.2 % لعام 2023، مقارنة مع ما نسبته 89.2% بالمتوسط، خلال الفترة (2017 - 2019) قبل الجائحة. كما لم تلجأ الحكومة إلى تخفيض نفقاتها الرأسمالية كسبيل لمعالجة الحيز المالي الضيق الذي تعاني منه، حيث شهدت النفقات الرأسمالية ارتفاعًا كنسبة من الناتج خلال السنوات التي تلت الجائحة، مُسجلة ما نسبته 3.9 % من الناتج بالمتوسط، مقابل 3.2 % من الناتج بالمتوسط خلال الفترة (2017 - 2019)، ومحققة أعلى نسبة لها خلال عام 2022 (4 % من الناتج)، كما ارتفعت حصة النفقات الرأسمالية من إجمالي الإنفاق العام بحوالي 1.3 نقطة مئوية بعد الفترة التي تلت الجائحة، لتشكل ما نسبته 12.8 % بالمتوسط، مقارنة مع 11.5 % بالمتوسط خلال الفترة (2017 - 2019).
ورغم كل التحديات، لم يتأخر الأردن يومًا عن الوفاء بالتزاماته المالية، وفي ذروة الجائحة، صمدت الحكومة وسددت 1.25 مليار دولار سندات يوروبوند استحقت عليها في شهر تشرين الأول من عام 2020.
من جانب آخر، ووفقًا لقاعدة بيانات البنك الدولي، تضاعف حجم الدين العام في الأردن أقل من 3 مرات منذ عام 2010 مقارنة مع 2.5 مرة في قطر، وأكثر من 16 مرة في تركيا عن مستواه في بداية الفترة، وتمتلك الحكومة خيارات تمويل محلية متنوعة (مصادر بنكية، ومصادر غير بنكية) توفر المرونة لتأمين الاحتياجات التمويلية اللازمة لها.
سلوك الحكومة في الاقتراض يتمتع بمرونة عالية في القرار، فالحكومة تختار الوقت المناسب للولوج إلى الأسواق العالمية من خلال التخطيط المستمر ومتابعة الأسواق وتحليلها، والتقييم الدقيق للوضع الاقتصادي العام.
السياسات الرسمية في إدارة الدين أدت فعليًا إلى انخفاض حجم المخاطر التي قد تترتب على عملية إعادة التمويل، في ظل وجود سيولة كافية متاحة للإقراض لدى البنوك، ووفورات كافية لدى صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي.
ولا بد من التنويه إلى أن أكثر من نصف مصادر الدين الخارجي (55.1 %) هي قروض ميسرة، بأسعار فائدة تفضيلية وذات آجال استحقاق طويلة الأجل.
ويتضح جليًا أن الاقتصاد الوطني قادر على توفير موارد ذاتية للعملة الصعبة (صادرات من السلع والخدمات، وحوالات العاملين في الخارج، والاستثمار الأجنبي المباشر،...إلخ) يستفاد منها لتغطية الالتزامات المالية لخدمة الدين الخارجي. كما أنه وفقًا لقاعدة بيانات البنك الدولي، حصة المواطن الأردني من الدين العام (4.1 آلاف دولار) تقل عن العديد من الدول الأخرى، لذلك سلامة النهج الاقتصادي والمالي في المملكة تؤكده شهادة مؤسسات التصنيف الائتماني، وهي رسالة قوية بالثقة في السياسات الاقتصادية والإصلاحات التي انتهجها الأردن، مثل رؤية التحديث الاقتصادي.
إن رفع التصنيف الائتماني الخاص بالأردن الذي قامت به وكالة موديز من B1 إلى Ba3؛ وتغيير النظرة المستقبلية من إيجابية إلى مستقرة يمثل أول رفع لتصنيف الأردن الائتماني منذ 21 سنة، كما قامت وكالة "كابيتال إنتليجنس" برفع التصنيف الائتماني للأصول السيادية الأردنية طويلة الأجل المقومة بالعملتين المحلية والأجنبية من BB- إلى BB مع تعديل النظرة المستقبلية من إيجابية إلى مستقرة، فيما قامت وكالة فيتش بتثبيت التصنيف الائتماني السيادي للمملكة طويل الأجل ليبقى عند مستوى BB مع نظرة مستقبلية مستقرة.
إن رفع التصنيف الائتماني للمملكة من شأنه المساهمة في تخفيض تكاليف الاقتراض مستقبلاً، وتحسين ثقة المستثمرين، وزيادة القدرة على الوصول إلى الأسواق المالية الدولية، وهو ما قد يؤدي إلى جذب الاستثمار وتعزيز التنمية الاقتصادية.

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