تشكيلات أكاديمية في جامعة اليرموك- أسماء

MENAFN - Alghad Newspaper) قرر مجلس أمناء اليرموك في جلسته التي عقدها اليوم الأربعاء برئاسة الأستاذ الدكتور محمود الشياب رئيس مجلس الأمناء بالإنابة، الموافقة على تنسيب رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور إسلام مسّاد، وإجراء التشكيلات الاكاديمية التالية، واعتبارا من 1-9-2024.

- الأستاذ الدكتور يوسف عبيدات نائبا لرئيس الجامعة

- الأستاذ الدكتور موفق العتوم نائبا لرئيس الجامعة

- الأستاذ الدكتورة فاديا ميّاس نائباً لرئيس الجامعة

- الأستاذ الدكتور محمد الزبيدي عميدا لكلية الحجاوي للهندسة التكنولوجية

- الدكتورة مها الخصاونة قائماً بأعمال عميد كلية القانون

- الأستاذ الدكتور غيث الطعاني عميدا لكلية الصيدلة

- الأستاذ الدكتورة مريم كوافحة عميداً لكلية التمريض

- الأستاذ الدكتورة وصال العمري عميدا للبحث العلمي والدراسات العليا

- الأستاذ الدكتور أحمد محمد ذيب أبو دلو عميدا لشؤون الطلبة



كما وقرر المجلس التجديد لكل من :



- الأستاذ الدكتور أحمد الشريفين عميدا لكلية العلوم التربوية

- الأستاذ الدكتور محمد طلافحة عميدا لكلية الشريعة والدراسات الإسلامية

- الأستاذ الدكتور علي الربيعات عميدا لكلية الفنون الجميلة

- الأستاذ الدكتور قاسم الردايدة عميدا لكلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسوب

- الأستاذ الدكتورة منار اللواما عميدا لكلية الطب