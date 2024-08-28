تشكيلات أكاديمية في جامعة اليرموك- أسماء

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قرر مجلس أمناء جامعة
اليرموك في جلسته التي عقدها اليوم الأربعاء برئاسة الأستاذ الدكتور محمود الشياب رئيس مجلس الأمناء بالإنابة، الموافقة على تنسيب رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور إسلام مسّاد، وإجراء التشكيلات الاكاديمية التالية، واعتبارا من 1-9-2024.
تعيين كل من :
- الأستاذ الدكتور يوسف عبيدات نائبا لرئيس الجامعة
- الأستاذ الدكتور موفق العتوم نائبا لرئيس الجامعة
- الأستاذ الدكتورة فاديا ميّاس نائباً لرئيس الجامعة
- الأستاذ الدكتور محمد الزبيدي عميدا لكلية الحجاوي للهندسة التكنولوجية
- الدكتورة مها الخصاونة قائماً بأعمال عميد كلية القانون
- الأستاذ الدكتور غيث الطعاني عميدا لكلية الصيدلة
- الأستاذ الدكتورة مريم كوافحة عميداً لكلية التمريض
- الأستاذ الدكتورة وصال العمري عميدا للبحث العلمي والدراسات العليا
- الأستاذ الدكتور أحمد محمد ذيب أبو دلو عميدا لشؤون الطلبة
كما وقرر المجلس التجديد لكل من :
- الأستاذ الدكتور أحمد الشريفين عميدا لكلية العلوم التربوية
- الأستاذ الدكتور محمد طلافحة عميدا لكلية الشريعة والدراسات الإسلامية
- الأستاذ الدكتور علي الربيعات عميدا لكلية الفنون الجميلة
- الأستاذ الدكتور قاسم الردايدة عميدا لكلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسوب
- الأستاذ الدكتورة منار اللواما عميدا لكلية الطب
MENAFN28082024000072011014ID1108612271
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.