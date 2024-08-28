اعتبارا من الأحد المقبل..الدفاع المدني يفتح باب التقديم على وظائف في التخصصات الطبية - جريدة الوطن السعودية

(MENAFN
- Al Watan)
أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني عبر حسابها على منصة "X"، عن طرح وظائف في التخصّصات الطبية "طبيب مقيم وفني تمريض"، وذلك اعتباراً من يوم الأحد المقبل، من خلال رابط منصة "جدارات".
وكشف الدفاع المدني أن التقديم على الوظائف سيكون اعتباراً من يوم الأحد المقبل، حتى الجمعة الموافق 6 سبتمبر 2024، وذلك على مدار الـ 24 ساعة خلال الفترة الزمنية المحدّدة.
وقد بيّن الدفاع المدني خطوات التقديم على الوظائف من خلال المنشور في منصة X.
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