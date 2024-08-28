اعتبارا من الأحد المقبل..الدفاع المدني يفتح باب التقديم على وظائف في التخصصات الطبية - جريدة الوطن السعودية

MENAFN - Al Watan) أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني عبر حسابها على منصة "X"، عن طرح وظائف في التخصّصات الطبية "طبيب مقيم وفني تمريض"، وذلك اعتباراً من يوم الأحد المقبل، من خلال رابط منصة "جدارات".

وكشف الدفاع المدني أن التقديم على الوظائف سيكون اعتباراً من يوم الأحد المقبل، حتى الجمعة الموافق 6 سبتمبر 2024، وذلك على مدار الـ 24 ساعة خلال الفترة الزمنية المحدّدة.

وقد بيّن الدفاع المدني خطوات التقديم على الوظائف من خلال المنشور في منصة X.

