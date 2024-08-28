أغلى 10 مدن أوروبية في قيمة الطعام

MENAFN - Khaberni) خبرني- الخروج لتناول الطعام من أعظم متع الحياة للكثيرين، ولكن بعض أفضل مدن العالم لتناول الطعام ستجعلك تشعر بعدم الرضا والندم عندما تتسلم الفاتورة.

وفي أوروبا، هناك تباين كبير بين تكلفة الطعام – إذ قد يكلفك طبق من المقبلات في لندن ما يعادل طبقين في إسبانيا.

وإذا كنت تحب تناول الطعام ولكنك حريص أيضا على ميزانيتك الخاصة، فإن دراسة جديدة أجرتها FerryGoGo تكشف عن المدن الأكثر تكلفة في جميع أنحاء أوروبا لتناول العشاء.

ونقلت مجلة "تايم أوت" نتائج القائمة، والتي جاءت بها كل من مدينة زيورخ ومدينة جنيف بالتساوي بالمركز الأول بعد أن تم تسميتهما على التوالي كأغلى مدينتين أوربيتين لعام 2024 في قيمة الطعام.



حيث يبلغ متوسط وجبة من 3 أطباق لشخصين حوالي 123.62 يورو في المدينتين، وفيما يلي بقية المدن التي جاءت ضمن القائمة.

في المركز الثاني، جاءت مدينة ريكيافيك عاصمة أيسلندا، حيث يبلغ متوسط وجبة من 3 أطباق لشخصين حوالي 114.02 يورو.

في المركز الثالث، جاءت مدينة إسبو في فنلندا، حيث يبلغ متوسط وجبة من 3 أطباق لشخصين حوالي 110 يورو.

من بعدها في الترتيب الرابع ، جاءت مدينة كوبنهاغن عاصمة الدنمارك، حيث يبلغ متوسط وجبة من 3 أطباق لشخصين حوالي 107.25 يورو.

في المركز الخامس، جاءت العاصمة الإنجليزية لندن، حيث يبلغ متوسط وجبة من 3 أطباق لشخصين حوالي 94.61 يورو.

في المركز السادس، جاء بالتساوي كل من مدينة هيلسنكي الفنلدية ومدينة دبلن الأيرلندية، حيث يبلغ متوسط وجبة من 3 أطباق لشخصين حوالي 90 يورو.

في المركز السابع، جاءت مدينة إدنبره عاصمة إسكتلندا، حيث يبلغ متوسط وجبة من 3أطباق لشخصين حوالي 88.70 يورو.

في المركز الثامن، تأتي العاصمة الهولندية أمستردام، حيث يبلغ متوسط وجبة من 3 أطباق لشخصين حوالي 87.62 يورو.

ثم في الترتيب التاسع، تأتي مدينة أوسلو النرويجية، حيث يبلغ متوسط وجبة من 3 أطباق لشخصين حوالي 87.14 يورو.

وفي الترتيب العاشر، تأتي بالقائمة مدينة ستوكهولم في السويد، حيث يبلغ متوسط وجبة من 3 أطباق لشخصين حوالي 85.41 يورو.