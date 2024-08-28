AIT Worldwide Logistics تطلق فريقًا جديدًا للذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--يسر شركة AIT Worldwide Logistics، الشركة الرائدة عالميًا في حلول سلسلة التوريد، أن تعلن عن إطلاق فريقها الجديد للذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات، وهو قسم على مستوى الشركة تم إنشاؤه لتعزيز استثمار المنظمة في البيانات. سيمهد الفريق الطريق للتنفيذ المستقبلي لأدوات الذكاء الاصطناعي من الجيل التالي لزيادة تعزيز واجهة العملاء القوية للشركة. لقيادة المجموعة الجديدة، تم تعيين Patrick Chew من AIT نائبًا للرئيس للذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات.

قال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي، Vaughn Moore: "إن AIT تتطلع باستمرار إلى المستقبل". "مع إنشاء فريق الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات، أصبحت الشركة مستعدة للاستفادة من الذكاء الاصطناعي التوليدي، ومعالجة اللغة الطبيعية، والتعلم الآلي، ونماذج اللغة الكبيرة، والتقنيات المتقدمة الأخرى".

على مدار 25 عامًا، ساعد Chew العديد من شركات Fortune 500 على تحسين ذكاء أعمالها وتحليلاتها وتمكين البيانات. كما شغل مؤخرًا منصب رئيس مكتب حوكمة بيانات الشركات في Caterpillar. منذ انضمامه إلى الشركة في يناير 2024، كان Chew مسؤولاً عن توجيه جهود تمكين البيانات. ويقدم تقاريره إلى رئيس شركة AIT ومدير العمليات التنفيذي، Keith Tholan.

قال Tholan: "لقد التزمت قيادة AIT بشكل كبير بتحويل بياناتنا، ويسعدنا أن يكون باتريك في منصب يمكنه من خلاله الاستفادة من خبرته الواسعة لتوجيه رحلة البيانات المستمرة لدينا لتحقيق المنفعة الأساسية لعملائنا وزملائنا في الفريق".

وأضاف أن "البيانات تشكل قاسمًا مشتركًا يشرح ويؤثر على كل جانب من جوانب الأعمال". "وفي AIT، يشير استثمارنا في رفع تمكين البيانات إلى المستوى التالي بوضوح إلى أن البيانات تشكل ركيزة أساسية للمنظمة، حيث يعمل فريق الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات الجديد على تمكين عصر جديد من النمو الكبير للشركة".

تتكون مجموعة الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات من ثلاثة فرق رئيسية:



تمكين البيانات – قيادة عملية منظمة على مستوى الشركة لإعادة تنظيم معاقل البيانات الحالية وتحويلها إلى أصول متوافقة مع الجيل التالي والتي من شأنها بناء مستويات جديدة من الثقة مع أصحاب المصلحة من خلال زيادة الكفاءة والحلول المتطورة باستمرار

حوكمة الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات – تطوير ميزات أعمال جديدة للذكاء الاصطناعي مع التركيز على زيادة الدقة وحماية الخصوصية للعملاء وزملاء الفريق مع استمرار التكنولوجيا في النضج والتطور ذكاء الأعمال والتحليلات – توفير احتياجات التقارير والتصورات المخصصة والمركزية عبر المؤسسة

يقوم فريق الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات بتنفيذ نهج منظم لتحويل البيانات عبر شبكة AIT العالمية، بما في ذلك خطوات لإعادة تعريف المجالات الأساسية وتعزيز مهام سير العمل التي تم اختبارها بمرور الوقت. ستكون إدارة البيانات المبنية على نسخة واحدة جديدة من الحقيقة في وضع جيد لدعم مؤشرات الأداء الرئيسية الجديدة القوية.

كما قال Chew: "إن التعامل مع البيانات باعتبارها أصولاً يتطلب جهودًا صارمة لإعادة تنظيم وتسخير ملايين المدخلات، والتي سيتم تطبيقها بطرق ذات مغزى لتعزيز ذكاء الأعمال، وتعزيز الكفاءة، وتحفيز الابتكار".

وأضاف: "إن رفع مستوى جودة البيانات والحوكمة إلى مستويات أعلى يؤدي في النهاية إلى تحسين النتائج لأصحاب المصلحة مع استمرارنا في كسب ثقة عملائنا". "ستعمل مبادرتنا للذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات على تعزيز التميز الذي تتمتع به AIT لدى الشاحنين والمستثمرين عند مقارنتها بالشركات الأخرى العاملة في قطاع الشحن".

حول AIT Worldwide Logistics

شركة AIT Worldwide Logistics هي وكيل شحن عالمي يساعد الشركات على النمو من خلال توسيع نطاق الوصول إلى الأسواق في جميع أنحاء العالم حيث يمكنهم بيع و/أو شراء المواد الخام والمكونات والسلع تامة الصنع. لأكثر من 40 عامًا، اعتمدت شركة حلول سلسلة التوريد الرائدة في شيكاغو على نهج استشاري لبناء شبكة عالمية وشراكات موثوقة في كل صناعة تقريبًا، بما في ذلك الطيران والسيارات وتجارة التجزئة للمستهلكين والطاقة والغذاء والحكومة والتكنولوجيا الفائقة والعلوم الصناعية وعلوم الحياة والحياة البحرية. بدعم من تقنية قابلة للتطوير وسهلة الاستخدام، يقوم نموذج الأعمال المرن لـ AIT بتخصيص عمليات التسليم الشاملة عبر البحر والجو والأرض والسكك الحديدية، في الوقت المحدد وفي حدود الميزانية. مع وجود زملاء خبراء في الفريق يعملون في أكثر من 150 موقعًا في جميع أنحاء العالم في آسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية، تشمل خيارات الخدمة الكاملة لـ AIT أيضًا التخليص الجمركي وإدارة المستودعات وخدمات النقل المتميزة. تعرف على المزيد على .

رسالتنا

في AIT، نبحث بقوة عن فرص لكسب ثقة عملائنا من خلال تقديم حلول لوجستية استثنائية في جميع أنحاء العالم مع تقدير زملائنا وشركائنا ومجتمعاتنا بحماس.

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