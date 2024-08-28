AIT Worldwide Logistics تطلق فريقًا جديدًا للذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--يسر شركة AIT Worldwide Logistics، الشركة الرائدة عالميًا في حلول سلسلة التوريد، أن تعلن عن إطلاق فريقها الجديد للذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات، وهو قسم على مستوى الشركة تم إنشاؤه لتعزيز استثمار المنظمة في البيانات. سيمهد الفريق الطريق للتنفيذ المستقبلي لأدوات الذكاء الاصطناعي من الجيل التالي لزيادة تعزيز واجهة العملاء القوية للشركة. لقيادة المجموعة الجديدة، تم تعيين Patrick Chew من AIT نائبًا للرئيس للذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات.
قال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي، Vaughn Moore: "إن AIT تتطلع باستمرار إلى المستقبل". "مع إنشاء فريق الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات، أصبحت الشركة مستعدة للاستفادة من الذكاء الاصطناعي التوليدي، ومعالجة اللغة الطبيعية، والتعلم الآلي، ونماذج اللغة الكبيرة، والتقنيات المتقدمة الأخرى".
على مدار 25 عامًا، ساعد Chew العديد من شركات Fortune 500 على تحسين ذكاء أعمالها وتحليلاتها وتمكين البيانات. كما شغل مؤخرًا منصب رئيس مكتب حوكمة بيانات الشركات في Caterpillar. منذ انضمامه إلى الشركة في يناير 2024، كان Chew مسؤولاً عن توجيه جهود تمكين البيانات. ويقدم تقاريره إلى رئيس شركة AIT ومدير العمليات التنفيذي، Keith Tholan.
قال Tholan: "لقد التزمت قيادة AIT بشكل كبير بتحويل بياناتنا، ويسعدنا أن يكون باتريك في منصب يمكنه من خلاله الاستفادة من خبرته الواسعة لتوجيه رحلة البيانات المستمرة لدينا لتحقيق المنفعة الأساسية لعملائنا وزملائنا في الفريق".
وأضاف أن "البيانات تشكل قاسمًا مشتركًا يشرح ويؤثر على كل جانب من جوانب الأعمال". "وفي AIT، يشير استثمارنا في رفع تمكين البيانات إلى المستوى التالي بوضوح إلى أن البيانات تشكل ركيزة أساسية للمنظمة، حيث يعمل فريق الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات الجديد على تمكين عصر جديد من النمو الكبير للشركة".
تتكون مجموعة الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات من ثلاثة فرق رئيسية:
تمكين البيانات – قيادة عملية منظمة على مستوى الشركة لإعادة تنظيم معاقل البيانات الحالية وتحويلها إلى أصول متوافقة مع الجيل التالي والتي من شأنها بناء مستويات جديدة من الثقة مع أصحاب المصلحة من خلال زيادة الكفاءة والحلول المتطورة باستمرار
حوكمة الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات – تطوير ميزات أعمال جديدة للذكاء الاصطناعي مع التركيز على زيادة الدقة وحماية الخصوصية للعملاء وزملاء الفريق مع استمرار التكنولوجيا في النضج والتطور
ذكاء الأعمال والتحليلات – توفير احتياجات التقارير والتصورات المخصصة والمركزية عبر المؤسسة
يقوم فريق الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات بتنفيذ نهج منظم لتحويل البيانات عبر شبكة AIT العالمية، بما في ذلك خطوات لإعادة تعريف المجالات الأساسية وتعزيز مهام سير العمل التي تم اختبارها بمرور الوقت. ستكون إدارة البيانات المبنية على نسخة واحدة جديدة من الحقيقة في وضع جيد لدعم مؤشرات الأداء الرئيسية الجديدة القوية.
كما قال Chew: "إن التعامل مع البيانات باعتبارها أصولاً يتطلب جهودًا صارمة لإعادة تنظيم وتسخير ملايين المدخلات، والتي سيتم تطبيقها بطرق ذات مغزى لتعزيز ذكاء الأعمال، وتعزيز الكفاءة، وتحفيز الابتكار".
وأضاف: "إن رفع مستوى جودة البيانات والحوكمة إلى مستويات أعلى يؤدي في النهاية إلى تحسين النتائج لأصحاب المصلحة مع استمرارنا في كسب ثقة عملائنا". "ستعمل مبادرتنا للذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات على تعزيز التميز الذي تتمتع به AIT لدى الشاحنين والمستثمرين عند مقارنتها بالشركات الأخرى العاملة في قطاع الشحن".
حول AIT Worldwide Logistics
شركة AIT Worldwide Logistics هي وكيل شحن عالمي يساعد الشركات على النمو من خلال توسيع نطاق الوصول إلى الأسواق في جميع أنحاء العالم حيث يمكنهم بيع و/أو شراء المواد الخام والمكونات والسلع تامة الصنع. لأكثر من 40 عامًا، اعتمدت شركة حلول سلسلة التوريد الرائدة في شيكاغو على نهج استشاري لبناء شبكة عالمية وشراكات موثوقة في كل صناعة تقريبًا، بما في ذلك الطيران والسيارات وتجارة التجزئة للمستهلكين والطاقة والغذاء والحكومة والتكنولوجيا الفائقة والعلوم الصناعية وعلوم الحياة والحياة البحرية. بدعم من تقنية قابلة للتطوير وسهلة الاستخدام، يقوم نموذج الأعمال المرن لـ AIT بتخصيص عمليات التسليم الشاملة عبر البحر والجو والأرض والسكك الحديدية، في الوقت المحدد وفي حدود الميزانية. مع وجود زملاء خبراء في الفريق يعملون في أكثر من 150 موقعًا في جميع أنحاء العالم في آسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية، تشمل خيارات الخدمة الكاملة لـ AIT أيضًا التخليص الجمركي وإدارة المستودعات وخدمات النقل المتميزة. تعرف على المزيد على .
رسالتنا
في AIT، نبحث بقوة عن فرص لكسب ثقة عملائنا من خلال تقديم حلول لوجستية استثنائية في جميع أنحاء العالم مع تقدير زملائنا وشركائنا ومجتمعاتنا بحماس.
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