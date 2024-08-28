Kinaxis تعلن عن تغييرات في القيادة التنفيذية

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت شركة Kinaxis Inc.® (المدرجة في بورصة تورنتو بالرمز:KXS), الشركة العالمية الرائدة في تنظيم سلسلة التوريد الشاملة، اليوم إحالة John Sicard، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة Kinaxis، إلى التقاعد من منصبه اعتبارًا من 31 ديسمبر 2024 بعد مسيرة مهنية ناجحة مذهلة استمرت ثلاثة عقود مع الشركة. سيظل John يمارس مهامه في دور استشاري لدى Kinaxis طوال عام 2025، وقد بدأ مجلس الإدارة عملية البحث عن خليفة له.
تمكَّنت شركة Kinaxis منذ تعيين Sicard في منصب الرئيس التنفيذي في عام 2016، من مضاعفة إيراداتها أربع مرات، وزادت قيمتها بأكثر من ثلاثة أضعاف، ونمت قوتها العاملة بنسبة 400% وأصبحت شركة رائدة معترف بها في ابتكار المنتجات. تمكَّنت الشركة من مضاعفة قاعدة عملائها في السنوات الثلاث الماضية فقط. وإزاء الاستعدادات التي تتخذها شركة Kinaxis للتعامل مع الموجة التالية من النمو - لتصبح شركة تحقق إيرادات بقيمة مليار دولار أمريكي وتستحوذ على المزيد من سوق برمجيات إدارة سلسلة التوريد التي تبلغ قيمتها 16 مليار دولار أمريكي - فإنها تحول تركيزها من البناء إلى التوسُّع.
صرَّح Robert (Bob) Courteau، رئيس مجلس الإدارة، قائلاً: "كان John قائدًا يعمل بتفاني وملهمًا بصفته الرئيس التنفيذي للشركة على مدار السنوات التسع الماضية، وخلال فترة عمله التي استمرت ما يقرب من ثلاثة عقود في الشركة". "بدأ حياته المهنية في شركة Kinaxis كمطوَّر أساسي للهندسة المعمارية والبرمجيات، وتمكَّنت الشركة خلال فترة قيادته من بناء منصَّة رائدة في السوق معترف بها على نطاق واسع من قِبل المحللين والعملاء والشركاء كمعيار صناعي في برامج إدارة سلسلة التوريد المبتكرة حقًا. "لا يوجد ما يضاهي شغف John وحماسه تجاه عمله، ونحن في وضع يحسدنا عليه الجميع اليوم بفضل رؤيته المبتكرة."
وواصل Courteau حديثه قائلاً: "في ظل الوتيرة السريعة نحو تحقيق هدفنا الطموح المتمثل في أن نصبح شركة تحقق إيرادات بقيمة مليار دولار، اتفق الجميع على أن الوقت الحالي هو الوقت المناسب لانتقال الرئيس التنفيذي، وسيلعب John دورًا مهمًا في هذه العملية. لم نكن ليتسنى لنا الحديث بمنتهى الثقة في هذا الموقف لولا الأساس الذي وضعه على مر السنين، ونحن في غاية الامتنان لتفانيه المستمر للشركة، ونحن جميعًا ملتزمون بالانتقال السلس لدعم المسار المستمر لشركة Kinaxis."
ومن جانبه صرَّح Sicard قائلاً: "تنتابني حالة من الفخر الشديد بما أنجزناه في Kinaxis؛ لقد أسسنا شركة رائدة تحظى بالاحترام على مستوى العالم في تنظيم سلسلة التوريد مع إمكانات غير محدودة، وقاعدة عملاء مخلصين تعكس مدى تميُّز سلسلة التوريد، وفريق عالمي مذهل". "ها قد حان الوقت المناسب لتسليم الراية إلى القائد التالي الذي سيعمل على تسريع هذا الزخم وأنا أتطلع إلى أن أشهد النجاحات الحتمية التي تنتظر Kinaxis."
بالإضافة إلى ذلك، قررت مديرة المبيعات Claire Rychlewski ترك منصبها في الشركة للاستفادة من فرصة تناسب أهدافها الحالية بشكل أفضل. تتقدم شركة Kinaxis بخالص الشكر إلى Claire على مساهماتها في شركة Kinaxis خلال فترة عملها التي استمرت لمدة خمس سنوات. لقد لعبت دورًا فعَّالاً في تطوير فريق مبيعات الشركة في جميع أنحاء منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ وأمريكا الشمالية وفي إعداد فريق المبيعات العالمي للتوسُّع. ستواصل العمل مع الشركة حتى نوفمبر لدعم عملية الانتقال السلس.
وتؤكد الشركة أيضًا التزامها بالتوجيهات الخاصة بالعام المالي 2024 المُقدَّمة كجزء من بيان أرباح الربع الثاني الصادر في 31 يوليو 2024.
نبذة عن Kinaxis
Kinaxis هي شركة عالمية رائدة في تنسيق سلسلة التوريد الحديثة، وتمكين سلاسل التوريد العالمية المعقدة ودعم الأشخاص الذين يديرونها، في خدمة الإنسانية. تجمع منصَّة MaestroTM القوية والمدعومة بالذكاء الاصطناعي لتنظيم سلسلة التوريد بين التقنيات والأساليب الخاصة التي توفر الشفافية الكاملة والمرونة عبر سلسلة التوريد بأكملها، من التخطيط الاستراتيجي متعدد السنوات إلى التسليم في الميل الأخير. نحظى بثقة العلامات التجارية العالمية الشهيرة لتوفير المرونة والقدرة على التنبؤ اللازمين للتعامل مع التقلبات والاضطرابات التي نشهدها اليوم. للاطّلاع على المزيد من الأخبار والمعلومات، يُرجى زيارة kinaxis أو تابعنا على LinkedIn .
ملاحظة تحذيرية فيما يتعلق بالمعلومات التطلعية
يتضمَّن هذا البيان الصحفي معلومات تطلعية في إطار قانون الأوراق المالية الكندية. ترتبط المعلومات التطلعية بالأحداث المستقبلية أو الأداء المتوقع لشركة Kinaxis وتعكس توقعات الإدارة أو معتقداتها فيما يتعلق بهذه الأحداث المستقبلية. في بعض الحالات، يمكن التعرُّف على البيانات التي تتضمَّن معلومات تطلعية من خلال استخدام كلمات مثل "يخطط"، "يتوقع"، "من المتوقع"، "الميزانية"، "مجدول"، "يقدر"، "يتنبأ"، "يعتزم"، "يأمل"، "يعتقد" أو تنويعات من هذه الكلمات والعبارات أو البيانات التي تفيد بأن بعض الإجراءات أو الأحداث أو النتائج "قد" أو "يمكن" أو "سوف" أو "سيتم اتخاذها" أو "تحدث" أو "تتحقق" أو المدلول العكسي لهذه الكلمات أو المصطلحات المماثلة. تتضمَّن المعلومات التطلعية في هذا البيان الصحفي بيانات تتعلق بخطط وأهداف نمو إيرادات Kinaxis وحصة السوق، وإعادة تأكيد توجيهاتها المالية لعام 2024. تنطوي المعلومات التطلعية بطبيعتها على مخاطر معروفة وغير معروفة، وشكوك وعوامل أخرى قد تجعل الأداء الفعلي لشركة Kinaxis مختلفًا بشكل مادي عن أي أداء متوقع صريحًا أو ضمنيًا من خلال هذه المعلومات التطلعية.
تخضع المعلومات التطلعية لمجموعة متنوعة من المخاطر والشكوك، مما قد يتسبب في اختلاف الأحداث أو النتائج الفعلية عن تلك الموضحة في المعلومات التطلعية، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، المخاطر الموضحة تحت عنوان "عوامل الخطر" في نموذج المعلومات السنوي للشركة بتاريخ 25 مارس 2024 للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، تحت عنوان "البيانات التطلعية" في بياننا الصحفي بتاريخ 31 يوليو 2024، والمخاطر الأخرى التي تم تحديدها في ملفات الشركة لدى الجهات التنظيمية للأوراق المالية الكندية، والتي تتوفر ملفاتها على SEDAR+ على .
عوامل الخطر المذكورة أعلاه ليست قائمة شاملة للعوامل التي قد تؤثر على أي من المعلومات التطلعية للشركة. تتضمَّن المعلومات التطلعية بيانات حول الأمور المستقبلية وهي غير مؤكدة بطبيعتها، وقد تختلف إنجازات الشركة الفعلية أو الأحداث أو الظروف المستقبلية الأخرى بشكل مادي عن تلك الموضحة في المعلومات التطلعية بسبب مجموعة متنوعة من المخاطر والشكوك وعوامل أخرى. تستند بيانات الشركة التي تتضمَّن معلومات تطلعية إلى معتقدات وتوقعات وآراء الإدارة في تاريخ إصدار البيانات، ولا تتحمل الشركة أي التزام بتحديث هذه المعلومات التطلعية إذا تغيرت الظروف أو معتقدات الإدارة أو توقعاتها أو آرائها، بخلاف ما يقتضيه القانون المعمول به. وللأسباب مذكورة أعلاه، لا يجب الاعتماد بشكلٍ مفرط على المعلومات التطلعية.
إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.
MENAFN28082024004146001356ID1108612190