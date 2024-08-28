Kinaxis تعلن عن تغييرات في القيادة التنفيذية

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت شركة Kinaxis Inc.® (المدرجة في بورصة تورنتو بالرمز:KXS), الشركة العالمية الرائدة في تنظيم سلسلة التوريد الشاملة، اليوم إحالة John Sicard، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة Kinaxis، إلى التقاعد من منصبه اعتبارًا من 31 ديسمبر 2024 بعد مسيرة مهنية ناجحة مذهلة استمرت ثلاثة عقود مع الشركة. سيظل John يمارس مهامه في دور استشاري لدى Kinaxis طوال عام 2025، وقد بدأ مجلس الإدارة عملية البحث عن خليفة له.

تمكَّنت شركة Kinaxis منذ تعيين Sicard في منصب الرئيس التنفيذي في عام 2016، من مضاعفة إيراداتها أربع مرات، وزادت قيمتها بأكثر من ثلاثة أضعاف، ونمت قوتها العاملة بنسبة 400% وأصبحت شركة رائدة معترف بها في ابتكار المنتجات. تمكَّنت الشركة من مضاعفة قاعدة عملائها في السنوات الثلاث الماضية فقط. وإزاء الاستعدادات التي تتخذها شركة Kinaxis للتعامل مع الموجة التالية من النمو - لتصبح شركة تحقق إيرادات بقيمة مليار دولار أمريكي وتستحوذ على المزيد من سوق برمجيات إدارة سلسلة التوريد التي تبلغ قيمتها 16 مليار دولار أمريكي - فإنها تحول تركيزها من البناء إلى التوسُّع.

صرَّح Robert (Bob) Courteau، رئيس مجلس الإدارة، قائلاً: "كان John قائدًا يعمل بتفاني وملهمًا بصفته الرئيس التنفيذي للشركة على مدار السنوات التسع الماضية، وخلال فترة عمله التي استمرت ما يقرب من ثلاثة عقود في الشركة". "بدأ حياته المهنية في شركة Kinaxis كمطوَّر أساسي للهندسة المعمارية والبرمجيات، وتمكَّنت الشركة خلال فترة قيادته من بناء منصَّة رائدة في السوق معترف بها على نطاق واسع من قِبل المحللين والعملاء والشركاء كمعيار صناعي في برامج إدارة سلسلة التوريد المبتكرة حقًا. "لا يوجد ما يضاهي شغف John وحماسه تجاه عمله، ونحن في وضع يحسدنا عليه الجميع اليوم بفضل رؤيته المبتكرة."

وواصل Courteau حديثه قائلاً: "في ظل الوتيرة السريعة نحو تحقيق هدفنا الطموح المتمثل في أن نصبح شركة تحقق إيرادات بقيمة مليار دولار، اتفق الجميع على أن الوقت الحالي هو الوقت المناسب لانتقال الرئيس التنفيذي، وسيلعب John دورًا مهمًا في هذه العملية. لم نكن ليتسنى لنا الحديث بمنتهى الثقة في هذا الموقف لولا الأساس الذي وضعه على مر السنين، ونحن في غاية الامتنان لتفانيه المستمر للشركة، ونحن جميعًا ملتزمون بالانتقال السلس لدعم المسار المستمر لشركة Kinaxis."

ومن جانبه صرَّح Sicard قائلاً: "تنتابني حالة من الفخر الشديد بما أنجزناه في Kinaxis؛ لقد أسسنا شركة رائدة تحظى بالاحترام على مستوى العالم في تنظيم سلسلة التوريد مع إمكانات غير محدودة، وقاعدة عملاء مخلصين تعكس مدى تميُّز سلسلة التوريد، وفريق عالمي مذهل". "ها قد حان الوقت المناسب لتسليم الراية إلى القائد التالي الذي سيعمل على تسريع هذا الزخم وأنا أتطلع إلى أن أشهد النجاحات الحتمية التي تنتظر Kinaxis."

بالإضافة إلى ذلك، قررت مديرة المبيعات Claire Rychlewski ترك منصبها في الشركة للاستفادة من فرصة تناسب أهدافها الحالية بشكل أفضل. تتقدم شركة Kinaxis بخالص الشكر إلى Claire على مساهماتها في شركة Kinaxis خلال فترة عملها التي استمرت لمدة خمس سنوات. لقد لعبت دورًا فعَّالاً في تطوير فريق مبيعات الشركة في جميع أنحاء منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ وأمريكا الشمالية وفي إعداد فريق المبيعات العالمي للتوسُّع. ستواصل العمل مع الشركة حتى نوفمبر لدعم عملية الانتقال السلس.

وتؤكد الشركة أيضًا التزامها بالتوجيهات الخاصة بالعام المالي 2024 المُقدَّمة كجزء من بيان أرباح الربع الثاني الصادر في 31 يوليو 2024.

نبذة عن Kinaxis

Kinaxis هي شركة عالمية رائدة في تنسيق سلسلة التوريد الحديثة، وتمكين سلاسل التوريد العالمية المعقدة ودعم الأشخاص الذين يديرونها، في خدمة الإنسانية. تجمع منصَّة MaestroTM القوية والمدعومة بالذكاء الاصطناعي لتنظيم سلسلة التوريد بين التقنيات والأساليب الخاصة التي توفر الشفافية الكاملة والمرونة عبر سلسلة التوريد بأكملها، من التخطيط الاستراتيجي متعدد السنوات إلى التسليم في الميل الأخير. نحظى بثقة العلامات التجارية العالمية الشهيرة لتوفير المرونة والقدرة على التنبؤ اللازمين للتعامل مع التقلبات والاضطرابات التي نشهدها اليوم. للاطّلاع على المزيد من الأخبار والمعلومات، يُرجى زيارة kinaxis أو تابعنا على LinkedIn .

ملاحظة تحذيرية فيما يتعلق بالمعلومات التطلعية

يتضمَّن هذا البيان الصحفي معلومات تطلعية في إطار قانون الأوراق المالية الكندية. ترتبط المعلومات التطلعية بالأحداث المستقبلية أو الأداء المتوقع لشركة Kinaxis وتعكس توقعات الإدارة أو معتقداتها فيما يتعلق بهذه الأحداث المستقبلية. في بعض الحالات، يمكن التعرُّف على البيانات التي تتضمَّن معلومات تطلعية من خلال استخدام كلمات مثل "يخطط"، "يتوقع"، "من المتوقع"، "الميزانية"، "مجدول"، "يقدر"، "يتنبأ"، "يعتزم"، "يأمل"، "يعتقد" أو تنويعات من هذه الكلمات والعبارات أو البيانات التي تفيد بأن بعض الإجراءات أو الأحداث أو النتائج "قد" أو "يمكن" أو "سوف" أو "سيتم اتخاذها" أو "تحدث" أو "تتحقق" أو المدلول العكسي لهذه الكلمات أو المصطلحات المماثلة. تتضمَّن المعلومات التطلعية في هذا البيان الصحفي بيانات تتعلق بخطط وأهداف نمو إيرادات Kinaxis وحصة السوق، وإعادة تأكيد توجيهاتها المالية لعام 2024. تنطوي المعلومات التطلعية بطبيعتها على مخاطر معروفة وغير معروفة، وشكوك وعوامل أخرى قد تجعل الأداء الفعلي لشركة Kinaxis مختلفًا بشكل مادي عن أي أداء متوقع صريحًا أو ضمنيًا من خلال هذه المعلومات التطلعية.

تخضع المعلومات التطلعية لمجموعة متنوعة من المخاطر والشكوك، مما قد يتسبب في اختلاف الأحداث أو النتائج الفعلية عن تلك الموضحة في المعلومات التطلعية، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، المخاطر الموضحة تحت عنوان "عوامل الخطر" في نموذج المعلومات السنوي للشركة بتاريخ 25 مارس 2024 للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، تحت عنوان "البيانات التطلعية" في بياننا الصحفي بتاريخ 31 يوليو 2024، والمخاطر الأخرى التي تم تحديدها في ملفات الشركة لدى الجهات التنظيمية للأوراق المالية الكندية، والتي تتوفر ملفاتها على SEDAR+ على .

عوامل الخطر المذكورة أعلاه ليست قائمة شاملة للعوامل التي قد تؤثر على أي من المعلومات التطلعية للشركة. تتضمَّن المعلومات التطلعية بيانات حول الأمور المستقبلية وهي غير مؤكدة بطبيعتها، وقد تختلف إنجازات الشركة الفعلية أو الأحداث أو الظروف المستقبلية الأخرى بشكل مادي عن تلك الموضحة في المعلومات التطلعية بسبب مجموعة متنوعة من المخاطر والشكوك وعوامل أخرى. تستند بيانات الشركة التي تتضمَّن معلومات تطلعية إلى معتقدات وتوقعات وآراء الإدارة في تاريخ إصدار البيانات، ولا تتحمل الشركة أي التزام بتحديث هذه المعلومات التطلعية إذا تغيرت الظروف أو معتقدات الإدارة أو توقعاتها أو آرائها، بخلاف ما يقتضيه القانون المعمول به. وللأسباب مذكورة أعلاه، لا يجب الاعتماد بشكلٍ مفرط على المعلومات التطلعية.

إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.