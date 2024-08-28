لاندمارك تحتفي بالذكرى الخمسين لتأسيسها بحملة حصرية تكافئ عملائها بنقاط شكراً

(MENAFN
- AETOSWire)
تحتفي مجموعة لاندمارك، الرائدة في قطاعي التجزئة والضيافة، باليوبيل الذهبي لتأسيسها عبر إطلاق سلسلة من الفعاليات والمبادرات المميزة، تشمل عرضاً ترويجياً حصرياً لعملائها تمنحهم من خلاله تصل إلى عشرة أضعاف نقاط "شكراً" على مشترياتهم في متاجر المجموعة عبر دول مجلس التعاون الخليجي طوال شهر سبتمبر.
يذكر أن مجموعة "لاندمارك"، التي تتخذ من دبي مقراً لها، كانت قد تأسست قبل 50 عاماً على يد ميكي جاغتياني، وبدأت مسيرتها بمتجر واحد في البحرين لتتحول إلى واحدة من أكبر المجموعات في مجال التجزئة والضيافة، حيث تضم أكثر من 2,200 متجر تجزئة و21 علامة تجارية، و4 امتيازات، مع وجود قوي في 17 دولة في أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط والهند وجنوب شرق آسيا وأفريقيا. وتشمل العلامات التجارية البارزة تحت مظلة المجموعة "سنتر بوينت"، "ماكس فاشن"، "هوم سنتر"، "بيبي شوب"، "سبلاش"، "شومارت"، "لايف ستايل"، "فيفا"، "إيماكس"، "هوم بوكس"، "ستايلي"، "فيتنس فيرست"، و"فن سيتي".
وإيماناً من المجموعة بدور العملاء والشركاء والموظفين في مسيرتها الناجحة، أطلقت حملة احتفالية باليوبيل الذهبي تحت شعار "نستلهم من أحلامكم"، والذي يجسد روح الابتكار والنمو الذي حققته المجموعة بفضل دعمهم المستمر. ستشهد الاحتفالات العديد من الفعاليات والمبادرات التي تهدف إلى التعبير عن الامتنان وتعزيز الالتزام تجاه جميع الأطراف المعنية، مع تسليط الضوء على خمسين عامًا من النجاح، والتطلع نحو تحقيق المزيد من الإنجازات في المستقبل.
وبهذه المناسبة، قالت رينوكا جاغتياني، رئيسة مجلس إدارة مجموعة لاندمارك : "نحتفي اليوم بخمسين عاماً من الريادة والنمو والالتزام الراسخ بخدمة عملائنا. يلهمنا عملاؤنا باستمرار لتقديم المزيد، ودفع حدود الابتكار في أعمالنا، وتحقيق هدفنا في تقديم قيمة استثنائية لكل من نتعامل معهم. نعرب عن امتناننا العميق لعملائنا وشركائنا، وكذلك لفريق لاندمارك الذي آمن برؤيتنا وساهم في نجاحنا على مر السنين."
هذا وقد قامت مجموعة "لاندمارك" بتحديث أول برنامج مكافآت لعملاء التجزئة في دول مجلس التعاون الخليجي، لتقديم المزيد من القيمة وتلبية تطلعات عملائها بصورة أفضل. ويتألف برنامج "شكراً" بصورته الجديدة من أربع مستويات: البلاتيني، الذهبي، الفضي، والكلاسيكي، ويوفر مزايا ومكافآت تم تصميمها لتناسب مختلف احتياجات العملاء بناءً على تفاعلهم وولائهم.
ولإضفاء المزيد من القيمة، يوفر البرنامج المحدّث عروضًا حصرية خارج نطاق شركاء لاندمارك في مجالات المطاعم، الترفيه، والجمال، لتلبية مختلف احتياجات أسلوب حياة العملاء. خلال حملة الاحتفال باليوبيل الذهبي، يمكن للعملاء كسب ما يصل إلى عشرة أضعاف النقاط، مع إمكانية الوصول إلى حسابات "شكراً" عبر تطبيقات علامات لاندمارك التجارية مثل "سنتر بوينت"، "ماكس"، و"هوم سنتر".
إضافةً إلى ذلك، ستقدم علامات تجارية أخرى ضمن مجموعة لاندمارك عروضًا ترويجية مميزة خلال شهر سبتمبر، بما في ذلك متجر "ستايلي" الإلكتروني للأزياء، وعروض مميزة من "فيتنس فيرست"، "فن سيتي"، فنادق "سيتي ماكس"، مطاعم "زعفران" و"كارلوتشيوز". ستُنشر تفاصيل هذه العروض عبر قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بكل علامة تجارية.
نبذة عن مجموعة لاندمارك
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