لاندمارك تحتفي بالذكرى الخمسين لتأسيسها بحملة حصرية تكافئ عملائها بنقاط شكراً

تحتفي مجموعة لاندمارك، الرائدة في قطاعي التجزئة والضيافة، باليوبيل الذهبي لتأسيسها عبر إطلاق سلسلة من الفعاليات والمبادرات المميزة، تشمل عرضاً ترويجياً حصرياً لعملائها تمنحهم من خلاله تصل إلى عشرة أضعاف نقاط "شكراً" على مشترياتهم في متاجر المجموعة عبر دول مجلس التعاون الخليجي طوال شهر سبتمبر.

يذكر أن مجموعة "لاندمارك"، التي تتخذ من دبي مقراً لها، كانت قد تأسست قبل 50 عاماً على يد ميكي جاغتياني، وبدأت مسيرتها بمتجر واحد في البحرين لتتحول إلى واحدة من أكبر المجموعات في مجال التجزئة والضيافة، حيث تضم أكثر من 2,200 متجر تجزئة و21 علامة تجارية، و4 امتيازات، مع وجود قوي في 17 دولة في أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط والهند وجنوب شرق آسيا وأفريقيا. وتشمل العلامات التجارية البارزة تحت مظلة المجموعة "سنتر بوينت"، "ماكس فاشن"، "هوم سنتر"، "بيبي شوب"، "سبلاش"، "شومارت"، "لايف ستايل"، "فيفا"، "إيماكس"، "هوم بوكس"، "ستايلي"، "فيتنس فيرست"، و"فن سيتي".

وإيماناً من المجموعة بدور العملاء والشركاء والموظفين في مسيرتها الناجحة، أطلقت حملة احتفالية باليوبيل الذهبي تحت شعار "نستلهم من أحلامكم"، والذي يجسد روح الابتكار والنمو الذي حققته المجموعة بفضل دعمهم المستمر. ستشهد الاحتفالات العديد من الفعاليات والمبادرات التي تهدف إلى التعبير عن الامتنان وتعزيز الالتزام تجاه جميع الأطراف المعنية، مع تسليط الضوء على خمسين عامًا من النجاح، والتطلع نحو تحقيق المزيد من الإنجازات في المستقبل.

وبهذه المناسبة، قالت رينوكا جاغتياني، رئيسة مجلس إدارة مجموعة لاندمارك : "نحتفي اليوم بخمسين عاماً من الريادة والنمو والالتزام الراسخ بخدمة عملائنا. يلهمنا عملاؤنا باستمرار لتقديم المزيد، ودفع حدود الابتكار في أعمالنا، وتحقيق هدفنا في تقديم قيمة استثنائية لكل من نتعامل معهم. نعرب عن امتناننا العميق لعملائنا وشركائنا، وكذلك لفريق لاندمارك الذي آمن برؤيتنا وساهم في نجاحنا على مر السنين."

هذا وقد قامت مجموعة "لاندمارك" بتحديث أول برنامج مكافآت لعملاء التجزئة في دول مجلس التعاون الخليجي، لتقديم المزيد من القيمة وتلبية تطلعات عملائها بصورة أفضل. ويتألف برنامج "شكراً" بصورته الجديدة من أربع مستويات: البلاتيني، الذهبي، الفضي، والكلاسيكي، ويوفر مزايا ومكافآت تم تصميمها لتناسب مختلف احتياجات العملاء بناءً على تفاعلهم وولائهم.

ولإضفاء المزيد من القيمة، يوفر البرنامج المحدّث عروضًا حصرية خارج نطاق شركاء لاندمارك في مجالات المطاعم، الترفيه، والجمال، لتلبية مختلف احتياجات أسلوب حياة العملاء. خلال حملة الاحتفال باليوبيل الذهبي، يمكن للعملاء كسب ما يصل إلى عشرة أضعاف النقاط، مع إمكانية الوصول إلى حسابات "شكراً" عبر تطبيقات علامات لاندمارك التجارية مثل "سنتر بوينت"، "ماكس"، و"هوم سنتر".

إضافةً إلى ذلك، ستقدم علامات تجارية أخرى ضمن مجموعة لاندمارك عروضًا ترويجية مميزة خلال شهر سبتمبر، بما في ذلك متجر "ستايلي" الإلكتروني للأزياء، وعروض مميزة من "فيتنس فيرست"، "فن سيتي"، فنادق "سيتي ماكس"، مطاعم "زعفران" و"كارلوتشيوز". ستُنشر تفاصيل هذه العروض عبر قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بكل علامة تجارية.

نبذة عن مجموعة لاندمارك

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