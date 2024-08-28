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شركة تي سي دبليو تعزّز حضورها العالمي بافتتاح مكتب في دبي

8/28/2024 3:12:55 PM
(MENAFN- AETOSWire) أعلنت شركة تي سي دبليو الرائدة عالمياً في إدارة الاستثمار، اليوم عن مواصلة توسّعها العالمي عبر افتتاح مكتبٍ جديدٍ لها في مدينة دبي، الإمارات العربية المتحدة.

سيركّز المكتب الجديد في مركز دبي المالي العالمي على دعم العملاء السياديين والمؤسسات في الشرق الأوسط وتلبية احتياجاتهم الاستثمارية، حيث يُعد هذا أول مكتب تفتتحه الشركة في منطقة الشرق الأوسط، على أن توسّع نطاق عمليّاتها تدريجياً خلال الفترة المقبلة.

وفي هذه المناسبة، صرّحت كايتي كوتش، رئيسة مجلس الإدارة والرئيسة التنفيذية لشركة تي سي دبليو، قائلةً: "تتمتّع شركة تي سي دبليو بخبرة ممتدة على أكثر من أربعة عقودٍ في مجال خدمة العملاء السياديين والمؤسسات في الشرق الأوسط. ونتيجة الإقبال المتزايد على الاستثمار في الأصول العامة والخاصة التي نتولّى إدارتها في المنطقة، كان لا بُد لنا من تعزيز حضورنا المحلي لخدمة عملائنا المتميّزين بشكلٍ أفضل وتوفير حلول استثمارية رائدة تلبّي تطلّعاتهم، فيما نوطّد أواصر علاقاتنا معهم".

سيتولّى السيد وائل يونان إدارة المكتب الجديد في مركز دبي المالي العالمي وتوسيع أعماله بعد انتقاله من نيويورك. يشغل السيد يونان حالياً منصب الرئيس المشارك لمجموعة الثروة السيادية في شركة تي سي دبليو، إلى جانب السيد بيتر مور الذي سيواصل العمل معه بشكل وثيق من لوس أنجلوس لتطوير علاقات الشركة في الشرق الأوسط والعالم.

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لمحة عن شركة تي سي دبليو


تقدّم شركة تي سي دبليو الرائدة عالمياً في إدارة الاستثمار مجموعة واسعة من الحلول التي تشمل الدخل الثابت والاستثمارات البديلة والأسهم والأسواق الناشئة. تتمتّع الشركة بخبرة إستثمارية تزيد عن نصف قرنٍ، حيث تدير حالياً أصول عملائها بقيمة تناهز 200 مليار دولار أميركي. كما تُعتبر إحدى أكبر شركات إدارة الصناديق في الولايات المتحدة إذ تضم صناديق النقد المتداولة وصناديق ميت ويست(MetWest) وصناديق تي سي دبليو. وتشمل قائمة عملاء الشركة نخبة من أكبر صناديق التقاعد الحكومية والخاصة، والمؤسسات المالية، والمؤسسات الخيرية والوقفية، فضلاً عن المستشارين الماليين، وأصحاب رؤوس الأموال العالية. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني .


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