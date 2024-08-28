اليونيفيل: مجلس الأمن طالب جميع الأطراف بوقف الأعمال العدائية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
بيروت 28 آب( بترا)- أعلنت القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان" اليونيفيل" أن مجلس الأمن الدولي الذي اعتمد اليوم الأربعاء، بالإجماع تمديد ولاية اليونيفيل عاما كاملا، حض جميع الجهات الفاعلة ذات الصلة على تنفيذ تدابير فورية نحو خفض التصعيد.
وطالب الأطراف المعنية بإعادة الالتزام بالتنفيذ الكامل لجميع بنود القرار 1701، مؤكدا دعمه القوي للاحترام الكامل للخط الأزرق ووقف الأعمال العدائية بالكامل.
وأشارت اليونيفيل إلى"أن القرار الجديد لمجلس الأمن أدان الحوادث التي أثرت على قوات اليونيفيل ومراكزها، بما في ذلك إصابة العديد من جنود حفظ السلام، حاثا جميع الأطراف على اتخاذ كل التدابير اللازمة لاحترام سلامة وأمن أفراد اليونيفيل ومراكزها، والسماح لليونيفيل بتنفيذ المهام المنصوص عليها في القرار 1701".
ف ج/أز/ هـ ح
28/08/2024 21:41:23
MENAFN28082024000117011021ID1108612174
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.