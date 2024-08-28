اليونيفيل: مجلس الأمن طالب جميع الأطراف بوقف الأعمال العدائية

MENAFN - Jordan News Agency)

بيروت 28 آب( بترا)- أعلنت القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان" اليونيفيل" أن مجلس الأمن الدولي الذي اعتمد اليوم الأربعاء، بالإجماع تمديد ولاية اليونيفيل عاما كاملا، حض جميع الجهات الفاعلة ذات الصلة على تنفيذ تدابير فورية نحو خفض التصعيد.

وطالب الأطراف المعنية بإعادة الالتزام بالتنفيذ الكامل لجميع بنود القرار 1701، مؤكدا دعمه القوي للاحترام الكامل للخط الأزرق ووقف الأعمال العدائية بالكامل.

وأشارت اليونيفيل إلى"أن القرار الجديد لمجلس الأمن أدان الحوادث التي أثرت على قوات اليونيفيل ومراكزها، بما في ذلك إصابة العديد من جنود حفظ السلام، حاثا جميع الأطراف على اتخاذ كل التدابير اللازمة لاحترام سلامة وأمن أفراد اليونيفيل ومراكزها، والسماح لليونيفيل بتنفيذ المهام المنصوص عليها في القرار 1701".

ف ج/أز/ هـ ح

28/08/2024 21:41:23