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تخفيضات اليوم الوطني تعيد ترتيب المشتريات

8/28/2024 3:06:16 PM
(MENAFN- Al Watan) مع اقتراب مناسبة حلول اليوم الوطني للمملكة، الذي يصادف يوم الـ23 من شهر سبتمبر من كل عام، يفضل كثير من المستهلكين، تأجيل مشترياتهم إلى اليوم الوطني، للاستفادة من العروض والمزايا والتخفيضات، التي توفرها ((متاجر، ومنشآت))، متنوعة السلع والخدمات والأغراض في جميع مناطق المملكة.
تخفيضات كبيرة
أبان مستهلكون خلال أحاديثهم لـ((الوطن))، أن نسب التخفيضات في بعض السلع والخدمات، تتجاوز الـ70% في اليوم الوطني، مقارنة بأسعارها في خارج أيام التخفيضات، موضحين أن هناك مناسبة وطنية أخرى، يحرص ملاك المتاجر والمنشآت على إجراء المزيد من العروض والتخفيضات، وهي احتفالية يوم التأسيس، الذي يصادف يوم 22 من شهر فبراير من كل عام، وتشمل التخفيضات مبيعات: المستلزمات الرجالية، والملابس والأحذية الرياضية، والأثاث المنزلي، والعبايات والطرح النسائية، وتجارة الأواني والأجهزة المنزلية، وأيضًا الخدمات وأعمال الصيانة وغيرها.
استغلال التخفيض
أوضح ناصر الزيد، أنه يستهدف عروض اليوم الوطني، ويوم التأسيس، ((الفارق بينهما 5 أشهر))، لشراء وحجز مشتريات وخدمات، لمواد البناء وخدمات أعمال البناء المختلفة لاستكمال بناء ((فيلا)) سكنية، فكثير من المتاجر، توفر التخفيضات في هذين اليومين تحديدًا من كل عام، وهما توقيتان مناسبان للشراء فيهما، وتوريد مستلزمات البناء بأسعار مشجعة ومحفزة، مضيفًا أن الفترة التي تسبق هذين اليومين، يبحث فيهما عن احتياجاته في الأسواق المحلية والمتاجر والمنشآت، وإجراء دراسة فاحصة ودقيقة لمختلف أنواع السلع والخدمات للوصول إلى المناسب فيها، ويؤجل الشراء إلى أيام التخفيضات، لافتًا إلى أن استفادة العملاء والمستهلكين من قوة التخفيض تتضح عند الشراء بمبالغ طائلة ((نسبة وتناسب))، مستشهدًا في ذلك عند إجراء تخفيض بنسبة 10% من شراء سلع بـ 100 ألف ريال، فإن قيمة الحسم من المبلغ الشرائي 10 آلاف ريال، وهكذا عند ارتفاع نسبة التخفيض، وهو تخفيض مناسب ومحفز لتأجيل الشراء إلى أيام تخفيضات اليوم الوطني أو يوم التأسيس، والأمر ينطبق على متاجر ((الأثاث))، والصيانة.
توريد سلع جديدة
أضافت فاطمة أحمد، إن كثيرًا من المتاجر المتخصصة في الكماليات والملابس النسائية والأطفال، تحديدًا، تورد سلعًا بموديلات ((جديدة)) في اليوم الوطني، كاحتفاء بالمناسبة، وقد يصاحب ذلك تخفيضات شاملة في المتجر، فالمستهلك، يستفيد بشراء سلع بموديل جديد وسعر مناسب، مضيفة أن بعض المتاجر، يمتد فيها التخفيض من اليوم الوطني، ولفترة زمنية، لاستيعاب المزيد من حجم طلبات الشراء، والأمر يتضح في زيادة حجم المبيعات في اليوم الوطني، بزيادة الطلبات في الأسواق والمتاجر الإلكترونية، وتأخر وصول الطلبات إلى العملاء مقارنة بأيام السنة الأخرى ((غير المواسم))، وبعض المتاجر، تعمل جاهدة على زيادة ساعات العمل ((دوام إضافي)) في المتجر، وأيضًا زيادة العمالة في أيام التخفيضات.
مواسم للشراء
أجمع ملاك متاجر، ومستثمرون في تقديم خدمات متنوعة، أن تخفيضات اليوم الوطني، تمثل لهم مواسم شرائية ((عالية))، قد تفوق المواسم الشرائية الأخرى في أيام السنة، وفي هذا العام، فهناك إجازة ((مطولة)) في اليوم الوطني، تمتد لـ4 أيام متواصلة، مضيفين أن لاحتفالات اليوم الوطني ويوم التأسيس، استعدادات كبيرة ومبكرة في كثير من المنشآت، وتمنح موظفيها أجورًا إضافية، وأيام إجازات في أيام لاحقة، وذلك في سبيل الجاهزية العالية، وأولى الخطوات في ذلك، تقديم طلب ترخيص تخفيضات، والذي يتيح تخفيض أسعار السلع المعروضة في المتاجر التابعة لهم، وهو إجراء سريع ((إلكترونيًا)).

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