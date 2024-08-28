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عيادات متنقة للنحل في 3 مناطق

8/28/2024 3:06:16 PM
(MENAFN- Al Watan) نفّذ برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة ((ريف السعودية))، مشروع صيانة وتشغيل عيادات النحل المتنقلة، لتقديم خدمات فحص وتشخيص الأمراض والآفات للنحالين في مواقع وجودهم؛ للحفاظ على الثروة النحلية في المملكة، وحمايتها من الأمراض والآفات المختلفة.
خدمات سريعة
أوضح أمين عام برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة ((ريف السعودية))، غسان بكري، أن البرنامج أكمل صيانة وتشغيل 4 عيادات متنقلة، لتقديم خدمات سريعة لفحص وتشخيص الأمراض والآفات، بالإضافة إلى توريد 7 عيادات أخرى، بتكلفة إجمالية بلغت 5.548.980 ريالاً، لتقديم خدمات الفحص للنحالين عدد من مناطق المملكة، شملت منطقة مكة المكرمة، في كلٍ من الطائف، جدة، الليث، وأضم، ومنطقة المدينة المنورة، ومنطقة عسير في كل من أبها، مدية، خميس مشيط، محايل عسير، والسودة.
أسباب الإصابة
أشار بكري إلى أنه تم فحص 4200 عينة ضمن هذا المشروع، الذي يهدف إلى تقديم خدمة الفحص والتشخيص والعلاج للأمراض والآفات، مع تقديم خدمات الإرشاد للنحالين عن طريق، توفير دليل إرشادي لتوعية النحالين بالأمراض المختلفة وطرق تجميع العينات، وتجميع العينات من النحالين وفحصها. مبينًا أنه بعد الوصول للتشخيص النهائي للإصابة، يتم تقديم المعلومات بصورة واضحة للمستفيد، وطرق العلاج وأسباب الإصابة، وتسليم النحّال نتيجة الفحص وما يلزم تنفيذه من توصيات، بالإضافة إلى إبلاغه بنتيجة الفحص، وما يحتاجه من كامل المعلومات بخصوص تعريف الإصابة، وطرق علاجها أو مكافحتها، كما يهدف المشروع إلى عمل قاعدة بيانات للأمراض والآفات التي يتم الحصول عليها أثناء حملات المسح للأمراض والآفات، بالإضافة للعينات التي ترد إلى العيادة؛ بحيث تكون مفصلة حسب نوع الإصابة ومواقعها، ونسب الإصابة في كل موقع، ويتم تزويد الإدارات المعنية بها بصورة دورية.

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