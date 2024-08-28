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أمير المدينة يستقبل الأبطال

8/28/2024 3:06:16 PM
(MENAFN- Al Watan) استقبل أمير منطقة المدينة المنورة، الأمير سلمان بن سلطان، فريق منتخب جامعة طيبة، أبطال دوري الجامعات السعودية لكرة القدم (مستوى أ)، وفريق منتخب جامعة طيبة لكرة السلة أبطال دوري الجامعات السعودية لكرة السلة للمرة الخامسة في تاريخهم، بحضور رئيسة الجامعة الدكتورة نوال الرشيد.
وهنأ، اللاعبين والمدربين وإدارة الجامعة نظير وصول الأبطال إلى منصات التتويج.

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