أمير المدينة يستقبل الأبطال

أمير المدينة يستقبل الأبطال
التاريخ
8/28/2024 3:06:16 PM
(MENAFN
- Al Watan)
استقبل أمير منطقة المدينة المنورة، الأمير سلمان بن سلطان، فريق منتخب جامعة
طيبة، أبطال دوري الجامعات
السعودية لكرة القدم
(مستوى أ)، وفريق منتخب جامعة طيبة لكرة السلة أبطال دوري الجامعات السعودية لكرة السلة للمرة الخامسة في تاريخهم، بحضور رئيسة الجامعة الدكتورة نوال الرشيد.
وهنأ، اللاعبين والمدربين وإدارة الجامعة نظير وصول الأبطال إلى منصات التتويج.
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