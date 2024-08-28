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شعلة الألعاب تصل حائل

8/28/2024 3:06:16 PM
(MENAFN- Al Watan) تسلم أمير منطقة حائل، الأمير عبدالعزيز بن سعد، شعلة دورة الألعاب السعودية الثالثة 2024، في إطار جولتها الترويجية لأكبر حدث رياضي بالمملكة.
وتسلّم، الأمير عبدالعزيز بن سعد، شعلة الدورة من الهجانة، خلود الشمري، كما تناوب على حمل الشعلة، لاعب المنتخب السعودي لالتقاط الأوتاد، الفارس مشعل الشمري.. وستمر جولة الشعلة في حائل بزيارة متنزه المغواة، ومتنزه الأدهم.

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