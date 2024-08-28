شعلة الألعاب تصل حائل

(MENAFN
- Al Watan)
تسلم أمير منطقة حائل، الأمير عبدالعزيز بن سعد، شعلة دورة الألعاب السعودية الثالثة 2024، في إطار جولتها الترويجية لأكبر حدث رياضي
بالمملكة.
وتسلّم، الأمير عبدالعزيز بن سعد، شعلة الدورة من الهجانة، خلود الشمري، كما تناوب على حمل الشعلة، لاعب
المنتخب السعودي لالتقاط الأوتاد، الفارس مشعل الشمري.. وستمر جولة الشعلة في حائل بزيارة متنزه المغواة، ومتنزه الأدهم.
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