الكوماندوز يزيد أوجاع الأخدود

(MENAFN
- Al Watan)
واصل الاتفاق جموحه مع بداية دوري روشن السعودي للمحترفين، وسجل انتصاره الثاني تواليا، بتغلبه على ضيفه الأخدود 1 /صفر، في المواجهة التي جمعتهما على ملعب نادي الاتفاق، لحساب الجولة الثانية للدوري، ويعد انتصار الاتفاق هو الأول له على الأخدود بدوري
المحترفين، بعد أن تغلب الأخدود على منافسه في ذهاب الموسم الماضي 1 /صفر، وتعادلا في الإياب 1 /1.
سجل للكوماندوز موسى ديمبلي ((63))، بعدما تمكن من خطف كرة من بين مدافعي السماوي، ووضعها في المرمى، ليسجل النجم الفرنسي ثاني أهداف في الدوري، بعد هدفه الأول في مرمى الشباب في الجولة السابقة.
ورفع فارس الدهناء رصيده إلى 6 نقاط، فيما ظل السماوي بلا رصيد نقطي بعد تلقيه خساراتين متتاليتين في الجولتين الأولى والثانية.
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