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الكوماندوز يزيد أوجاع الأخدود

8/28/2024 3:06:16 PM
(MENAFN- Al Watan) واصل الاتفاق جموحه مع بداية دوري روشن السعودي للمحترفين، وسجل انتصاره الثاني تواليا، بتغلبه على ضيفه الأخدود 1 /صفر، في المواجهة التي جمعتهما على ملعب نادي الاتفاق، لحساب الجولة الثانية للدوري، ويعد انتصار الاتفاق هو الأول له على الأخدود بدوري المحترفين، بعد أن تغلب الأخدود على منافسه في ذهاب الموسم الماضي 1 /صفر، وتعادلا في الإياب 1 /1.
سجل للكوماندوز موسى ديمبلي ((63))، بعدما تمكن من خطف كرة من بين مدافعي السماوي، ووضعها في المرمى، ليسجل النجم الفرنسي ثاني أهداف في الدوري، بعد هدفه الأول في مرمى الشباب في الجولة السابقة.
ورفع فارس الدهناء رصيده إلى 6 نقاط، فيما ظل السماوي بلا رصيد نقطي بعد تلقيه خساراتين متتاليتين في الجولتين الأولى والثانية.

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