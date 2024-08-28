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زيلينسكي يعد بتقديم خطة النصر لأمريكا في سبتمبر

8/28/2024 3:06:16 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أنه سيقدم ((خطة النصر)) إلى واشنطن في سبتمبر المقبل، مشيرًا إلى أنه سيشاركها مع كل من كامالا هاريس ودونالد ترمب، المرشحين الرئاسيين الأمريكيين. وأكد زيلينسكي أن نجاح هذه الخطة سيعتمد بشكل كبير على دعمهما.
وتتضمن خطة زيلينسكي 4 ملفات رئيسية، منها إنجاز العمليات في منطقة كورسك، إضافة إلى تعزيز موقع أوكرانيا الإستراتيجي الأمني على الساحة الدولية، والضغط على روسيا لإنهاء الحرب عبر القنوات الدبلوماسية.
أما النقطة الرابعة، فقد تحفظ الرئيس الأوكراني عن الكشف عنها في الوقت الحالي. مشددًا على أهمية استمرار العمليات في كورسك، التي أدت إلى ((انسحاب القوات الروسية من شرق أوكرانيا)).
مخاوف نووية
في السياق ذاته، عبرت هيئة الرقابة النووية التابعة للأمم المتحدة عن قلقها إزاء التوغل الأوكراني في منطقة كورسك، فقد صرح المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، بمخاوفه بشأن ((المخاطر المحتملة التي تواجه محطة للطاقة النووية في بلدة كورتشاتوف))، وذلك بعد زيارة أجراها للمنشأة يوم الثلاثاء.
مسار مستقبلي
وخلال اجتماع مع المديرين في المحطة، أكد غروسي على أهمية ((تحديد مسار مستقبلي)) و((تعزيز التعاون بشكل ضروري)) للحفاظ على السلامة والأمن النووي.
ولفت إلى التهديدات المحتملة من المسيرات، مشيرًا إلى أن التوغل الأوكراني قد زاد من هذه المخاوف.
وتابع غروسي القول إن ((قلب المفاعل، الذي يحتوي على مواد نووية، محمي بسقف عادي فقط، مما يجعله معرضًا للغاية لأي تأثيرات من المدفعية أو الطائرات دون طيار أو الصواريخ))، مضيفًا ((الحرب ليست مسؤولية الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لكنها مسؤولة عن التأكد من عدم وقوع حادث نووي)).

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