Thursday, 29 August 2024 07:27 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


تصعيد إسرائيلي في الضفة الغربية وسقوط عشرات الشهداء

8/28/2024 3:06:15 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلن الجيش الإسرائيلي، في ساعة مبكرة من فجر الأربعاء، البدء بعملية عسكرية واسعة في شمالي الضفة الغربية المحتلة، وُصفت بأنها الأكبر منذ عملية ((السور الواقي)) في عام 2002، ويشارك فيها عدد كبير من القوات، بما في ذلك جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (الشاباك) مع استخدام مكثف للطائرات الحربية.
من جانبه، قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، إن الحرب الإسرائيلية المتصاعدة في الضفة الغربية على مدن وقرى ومخيمات جنين طولكرم وطوباس وغيرها من المدن الفلسطينية، إلى جانب حرب الإبادة في قطاع غزة، ستؤدي إلى نتائج وخيمة وخطيرة سيدفع ثمنها الجميع بحسب ما نقلته وكالة وفا الرسمية.
وأضاف أبو ردينة، أن عملية إسرائيل بالضفة الغربية هي تصعيد خطير تتحمل مسؤوليته سلطات الاحتلال والجانب الأمريكي الذي يوفر الحماية والدعم لهذا الاحتلال للاستمرار في حربه ضد شعبنا الفلسطيني على حد تعبيره.
اقتحام عدة مواقع
وقد اقتحمت القوات الإسرائيلية عدة مواقع في جنين ونابلس وطولكرم وطوباس، حيث اشتبكت مع الفلسطينيين مع وصول التعزيزات الإسرائيلية للقوات. في المقابل، أعلنت ((سرايا القدس))، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، عن بدء عملية ((رعب المخيمات)) ردًا على العملية الإسرائيلية المستمرة منذ صباح اليوم، محذرة جنوده من ((الجحيم)) الذي ينتظرهم.
اشتباكات ضارية
ويخوض الطرفان اشتباكات ضارية، ففي وقت سابق أعلنت ((سرايا القدس)) عن استهداف القوات الإسرائيلية بعبوات ناسفة في محيط مخيم نور شمس. كما أعلنت كتيبة طولكرم التابعة لـ((سرايا القدس)) عن إسقاط طائرة مسيرة إسرائيلية في منطقة المنشية، و((نجاح مقاتليها في استهداف نقاط تمركز القناصة)) داخل أحد المنازل في مخيم نور شمس.
وفي جنين، أكدت سرايا القدس-كتيبة جنين، أن مقاتليها استهدفوا الآليات العسكرية بالرصاص وأصابوا عددًا من الجنود. من جهتها، أعلنت كتائب القسام-جنين مشاركتها في الاشتباكات العنيفة إلى جانب ((فصائل المقاومة))، مشيرة إلى تفجير عبوات ناسفة شديدة الانفجار ضد الآليات العسكرية المقتحمة في جنين.
حصار المستشفيات
وتقوم قوات الاحتلال بمحاصرة المستشفى الحكومي ومستشفى ابن سينا في جنين، كما بدأ الجيش عملية كبيرة لاعتقال المطلوبين وتدمير البنية التحتية في مخيمي جنين ونور الشمس للاجئين، إضافة لعملية كبرى أخرى في مخيم الفارعة للاجئين في الأغوار.
وتشهد الضفة الغربية تصاعدًا في وتيرة العنف منذ أكثر من عام، لكن الوضع تدهور منذ اندلعت حرب غزة في السابع من أكتوبر.
واستشهد مذاك في الضفة الغربية ما لا يقل عن 640 فلسطينيًا، وفق تعداد لوكالة فرانس برس استنادًا إلى بيانات رسمية فلسطينية، فيما قتل ما لا يقل عن 19 إسرائيليًا، بينهم جنود، خلال الفترة نفسها، وفقًا لأرقام إسرائيلية رسمية.
ووفق مصادر فلسطينية، فإن عددًا كبيرًا من الآليات العسكرية الإسرائيلية داهمت المدينة من حاجز الجلمة العسكري، ووصلت إلى محيط مستشفى جنين الحكومي، فيما تمركزت قوة عسكرية بالقرب من مستشفى ابن سينا وسط اندلاع مواجهات.
قتيلان في مخيم الفارعة
وقتل فلسطينيان وأصيب آخرون، فجر الأربعاء، نتيجة قصف نفذه الجيش الإسرائيلي من طائرة مسيرة على مخيم الفارعة جنوب طوباس، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).
وأفادت مصادر في الهلال الأحمر بأن طواقمهم ((تواجه صعوبة في الوصول إلى عدد من الإصابات بسبب محاصرة المخيم وقيام القوات الإسرائيلية بمنع وصول مركبات الإسعاف وعرقلة عمل طواقمها)).
وكانت القوات الإسرائيلية قد اقتحمت المخيم، منتصف ليل الثلاثاء- الأربعاء، بعدد كبير من جنود المشاة، فيما أتبعتها بتعزيزات عسكرية إلى المخيم من جهة حاجز الحمرا العسكري برفقة جرافة. كما نشرت القناصة بشكل كثيف داخل المخيم وفي محيطه وفرضت حصارًا على المخيم، وذلك تبعًا لوكالة وفا.
وفي بلدة عنبتا شرقي طولكرم، أصيب طفل بالرصاص خلال مداهمة الجيش الإسرائيلي للبلدة، بحسب جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني.
وأفادت الجمعية، بإصابة طفل يبلغ (15 عاما)، بالرصاص الحي في الفخذ، خلال مواجهات في البلدة، وجرى نقله إلى المستشفى.
وكان الجيش الإسرائيلي داهم البلدة من حاجز عناب العسكري شرقًا، وجابت دورياته مختلف الشوارع والأحياء، وتحديدًا الجبل الجنوبي، كما نشرت دورياتها الراجلة التي داهمت عددًا من المنازل.
وفي ذات السياق، أشارت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) إلى مداهمة دوريات للجيش الإسرائيلي مدينة طولكرم من محورها الغربي، عبر عدد من الآليات جابت شوارع المدينة، بالقرب من مخيمي طولكرم ونور شمس.
وأضافت أنه جرى مداهمة جبل النصر في مخيم نور شمس، وانتشرت دوريات المشاة بين المنازل في المنطقة، وسط تحليق لطائرات الاستطلاع في سماء المدينة ومخيماتها، تزامنًا مع سماع أصوات إطلاق نار بشكل كثيف.
40.5 ألف شهيد في غزة
وفي غزة، ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين نتيجة عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر على القطاع لليوم 326 على التوالي إلى 40534 شهيدًا، ونحو 93778 جريحًا، معظمهم من النساء والأطفال.
وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، باستشهاد 58 فلسطينيًا وإصابة 131 بجروح مختلفة بعضها خطيرة، وارتكاب أربع مجازر ضد العائلات الفلسطينية، خلال الساعات الـ24 الماضية، في قصف الاحتلال الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، مؤكدة وجود عشرات الشهداء تحت ركام المنازل المدمرة في كافة مناطق القطاع، لم يتم انتشالهم لعدم توفر الإمكانيات والوقود اللازم لتشغيل المعدات.
اجتياح إسرائيل للضفة الغربية
- الرئيس الفلسطيني قطع زيارته للسعودية لمتابعة مستجدات العدوان على الضفة.
- جيش الاحتلال يهدد باقتحام مستشفى خليل سليمان الحكومي في جنين.
- سقوط 11 شهيدا خلال عملية اجتياح الجيش الإسرائيلي لشمال الضفة.
- 640 شهيدا فلسطينيا في الضفة منذ 7 أكتوبر.

MENAFN28082024000089011017ID1108612034

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث