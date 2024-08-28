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طريق المدينة - حائل يربط المملكة بدول مجاورة

8/28/2024 3:06:15 PM
(MENAFN- Al Watan) يُعد طريق المدينة المنورة/ حائل المباشر من بين أهم المشروعات التي نُفذت، إذ يبدأ من الطريق الدائري بالمدينة المنورة حتى طريق القصيم/حائل/الجوف السريع بطولٍ 414 كم.
ويشكل الطريق شرياناً هاماً ومحورياً ضمن منظومة الربط بين منطقة حائل والمنطقة الشمالية ببقية طرق المملكة، لما له من إسهامات في تسهيل وصول وتنقل ضيوف الرحمن القادمين من داخل المملكة وخارجها، إلى جانب جذب السياح من مختلف المدن والمحافظات والزائرين للمملكة، وتسهيل حركة التبادل التجاري وحركة الشحن والبضائع، ودعم القطاعين الاقتصادي والاستثماري وقطاع الخدمات اللوجستية.
ويأتي تنفيذ هذا الطريق ضمن خطط الهيئة العامة للطرق لتوسيع شبكة الطرق والارتقاء ببنيتها التحتية في مناطق المملكة كافة، مما يتيح ربط مختلف القرى والأرياف بخطوط النقل السريعة والرئيسية، حيث يمكن لمستخدمي هذا الطريق الانتقال إلى مناطق تبوك والجوف والحدود الشمالية، وصولاً إلى الدول المجاورة شمالاً مثل العراق والأردن.
ويمتد الطريق غرباً ليربط منطقة حائل والمناطق المجاورة لها بموانئ البحر الأحمر، مما يسهم في تعزيز تجارة النقل البري وتحويل المنطقة إلى مركز ربط وعبور لمناطق أخرى، بالإضافة إلى دعم التجارة الخارجية، كما يستفيد العديد من التجمعات السكانية المقامة على هذا الطريق من الخدمات المتاحة، مما يعزز فرص التنمية وإقامة المشروعات التنموية والخدمات العامة.

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