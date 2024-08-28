جامعة طيبة تدشن النسخة الـ 3 من مشروع سيارة الطرق الوعرة

(MENAFN
- Al Watan)
دشنت رئيسة جامعة طيبة الدكتورة نوال بنت محمد الرشيد النسخة الثالثة من مشروع سيارة الطرق الوعرة، الذي تشرف عليه كلية الهندسة بجامعة طيبة، والذي يجسد التزام الجامعة بتعزيز المهارات الهندسية والابتكار لدى طلابها.
وتُعد المسابقة التي تنظمها جمعية مهندسي المركبات (SAE)، من أهم المسابقات العالمية في مجال تصميم وتصنيع المركبات، حيث توفر المسابقة للطلاب فرصة لتصميم وتصنيع سيارات باجا صغيرة قادرة على العمل في أصعب الظروف مثل الطرق الوعرة، ما يُمكّنهم من تطبيق معارفهم الهندسية في بيئة تنافسية تحاكي التحديات المهنية الحقيقية.
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