185 شهادة امتثال بالعاصمة المقدسة

(MENAFN
- Al Watan)
أصدرت أمانة العاصمة المقدسة (185) شهادة امتثال للمباني الواقعة ضمن الطرق والشوارع المستهدفة في مختلف شوارع وأحياء مكة المكرّمة، وذلك خلال الفترة من 11-8-2024م وحتى 21-8-2024م.
وأوضحت الأمانة أنها تواصل استقبال طلبات إصدار الشهادة للمباني الواقعة ضمن الطرق والشوارع المستهدفة بعد تصحيح وضعها، بهدف ضمان التزام أصحاب تلك المباني التجارية بخلوها من عناصر التشوه البصري، وتوفير بيئة عمرانية صحية ومستدامة، والارتقاء بالمشهد الحضري في العاصمة المقدسة لتحسين جودة الحياة بمختلف المناطق والأحياء.
كما أصدرت الأمانة (18) شهادة إشغال بعد استكمال مراحل البناء مباشرة عبر منصة ((بلدي)) دون الحاجة إلى مراجعة البلدية، بالإضافة إلى إصدار (56) رخصة بناء خلال الفترة نفسها.
وأكدت الأمانة على أصحاب المباني الواقعة ضمن المحاور المستهدفة ضرورة سرعة إصدار الشهادة لتجنب تطبيق الغرامات، مشيرة إلى أن إصدار الشهادة يتطلب معايير محددة تضمن مطابقة المباني للحد الأدنى من معالجات التشوه البصري، وفق ما جاء في الدليل المحدث لإجراءات إصدار شهادة امتثال المباني.
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