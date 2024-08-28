Thursday, 29 August 2024 07:27 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


185 شهادة امتثال بالعاصمة المقدسة

8/28/2024 3:06:15 PM
(MENAFN- Al Watan) أصدرت أمانة العاصمة المقدسة (185) شهادة امتثال للمباني الواقعة ضمن الطرق والشوارع المستهدفة في مختلف شوارع وأحياء مكة المكرّمة، وذلك خلال الفترة من 11-8-2024م وحتى 21-8-2024م.
وأوضحت الأمانة أنها تواصل استقبال طلبات إصدار الشهادة للمباني الواقعة ضمن الطرق والشوارع المستهدفة بعد تصحيح وضعها، بهدف ضمان التزام أصحاب تلك المباني التجارية بخلوها من عناصر التشوه البصري، وتوفير بيئة عمرانية صحية ومستدامة، والارتقاء بالمشهد الحضري في العاصمة المقدسة لتحسين جودة الحياة بمختلف المناطق والأحياء.
كما أصدرت الأمانة (18) شهادة إشغال بعد استكمال مراحل البناء مباشرة عبر منصة ((بلدي)) دون الحاجة إلى مراجعة البلدية، بالإضافة إلى إصدار (56) رخصة بناء خلال الفترة نفسها.
وأكدت الأمانة على أصحاب المباني الواقعة ضمن المحاور المستهدفة ضرورة سرعة إصدار الشهادة لتجنب تطبيق الغرامات، مشيرة إلى أن إصدار الشهادة يتطلب معايير محددة تضمن مطابقة المباني للحد الأدنى من معالجات التشوه البصري، وفق ما جاء في الدليل المحدث لإجراءات إصدار شهادة امتثال المباني.

MENAFN28082024000089011017ID1108612030

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث