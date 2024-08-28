“أوراسكوم كونستراكشون” تضيف عقودًا جديدة بـ3.4 مليار دولار في النصف الأول - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) كشفت شركة“أوراسكوم كونستراكشون”، عن قيمة المشروعات تحت التنفيذ البالغة 7.7 مليار دولار خلال النصف الأول، وذلك بعد إضافة حصة قدرها 50% من مجموعة BESIX بمبلغ 11.4 مليار دولار أمريكي في 31 مارس 2024.
وبلغت قيمة العقود الجديدة 1.7 مليار دولار ، كما بلغت قيمة العقود الجديدة بعد إضافة حصة قدرها 50% من مجموعة BESIX قيمة 3.4 مليار دولار أمريكي في النصف الأول 2024.
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وأضافت الشركة أن قيمة المشروعات تحت التنفيذ لمجموعة BESIX بلغت 6.8 مليار يورو وقيمة العقود الجديدة 3.3 مليار يورو في النصف الأول من عام 2024.
وأوضحت الشركة أن قيمة إيرادات بلغت 1.5 مليار دولار أمريكي، بينما بلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك مبلغ 74.8 مليون دولار أمريكي وصافي الربح العائد للمساهمين بقيمة 64.7 مليون دولار أمريكي في النصف الأول 2024.
وأشارت الشركة إلى أنه تم توزيع أرباح على المساهمين بقيمة 0.20 دولار أمريكي للسهم الواحد في 21 أغسطس 2024.
تراجعت أرباح شركة أوراسكوم كونستراكشون بي إل سي، بنسبة 46.8% خلال النصف الأول من العام الجاري، لتصل إلى 70.7 مليون دولار، مقارنة بربح 132.9 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2023.
وانخفضت إيرادات الشركة خلال النصف الأول من العام الجاري إلى 1.47 مليار دولار، مقابل إيرادات .56 مليار دولار في الفترة المقارنة من العام الماضي.
وارتفعت أرباح شركة أوراسكوم كونستراكشون بي إل سي بنسبة 24.2% خلال الربع الأول من العام الجاري، لتصل 49.8 مليون دولار، مقارنة بربح 40.1 مليون دولار في الفترة المقارنة من 2023.
فيما تراجعت إيرادات الشركة خلال الربع الأول من العام الجاري لتصل 766.3 مليون دولار، مقابل إيرادات 804.9 مليون دولار في الفترة المقارنة من العام الماضي.
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