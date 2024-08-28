“أوراسكوم كونستراكشون” تضيف عقودًا جديدة بـ3.4 مليار دولار في النصف الأول - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) كشفت شركة“أوراسكوم كونستراكشون”، عن قيمة المشروعات تحت التنفيذ البالغة 7.7 مليار دولار خلال النصف الأول، وذلك بعد إضافة حصة قدرها 50% من مجموعة BESIX بمبلغ 11.4 مليار دولار أمريكي في 31 مارس 2024.

وبلغت قيمة العقود الجديدة 1.7 مليار دولار ، كما بلغت قيمة العقود الجديدة بعد إضافة حصة قدرها 50% من مجموعة BESIX قيمة 3.4 مليار دولار أمريكي في النصف الأول 2024.

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وأضافت الشركة أن قيمة المشروعات تحت التنفيذ لمجموعة BESIX بلغت 6.8 مليار يورو وقيمة العقود الجديدة 3.3 مليار يورو في النصف الأول من عام 2024.

وأوضحت الشركة أن قيمة إيرادات بلغت 1.5 مليار دولار أمريكي، بينما بلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك مبلغ 74.8 مليون دولار أمريكي وصافي الربح العائد للمساهمين بقيمة 64.7 مليون دولار أمريكي في النصف الأول 2024.

وأشارت الشركة إلى أنه تم توزيع أرباح على المساهمين بقيمة 0.20 دولار أمريكي للسهم الواحد في 21 أغسطس 2024.

تراجعت أرباح شركة أوراسكوم كونستراكشون بي إل سي، بنسبة 46.8% خلال النصف الأول من العام الجاري، لتصل إلى 70.7 مليون دولار، مقارنة بربح 132.9 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2023.

وانخفضت إيرادات الشركة خلال النصف الأول من العام الجاري إلى 1.47 مليار دولار، مقابل إيرادات .56 مليار دولار في الفترة المقارنة من العام الماضي.

وارتفعت أرباح شركة أوراسكوم كونستراكشون بي إل سي بنسبة 24.2% خلال الربع الأول من العام الجاري، لتصل 49.8 مليون دولار، مقارنة بربح 40.1 مليون دولار في الفترة المقارنة من 2023.

فيما تراجعت إيرادات الشركة خلال الربع الأول من العام الجاري لتصل 766.3 مليون دولار، مقابل إيرادات 804.9 مليون دولار في الفترة المقارنة من العام الماضي.