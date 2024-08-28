هالة الخطيب تستقيل من مجلس إدارة الرواد - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) كشفت شركة رواد السياحة“الراود” عن استقالة هالة محمد كمال الخطيب من عضوية مجلس الإدارة اعتبارًا من اليوم الأربعاء.
وكان خفض المساهم محمود عبداللطيف محجوب، حصته في أسهم رأسمال شركة رواد السياحية من 8.4% إلى 6.6%.
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وباع المساهم محمود محجوب 323.7 ألف سهم بقيمة إجمالية 13 مليون جنيه، بمتوسط سعر بيع للسهم الواحد 40.2 جنيه للسهم.
وتضاعفت أرباح شركة رواد السياحة“رواد”، 2.87 مرة خلال الربع الأول من العام الجاري، لتصل 981.6 ألف جنيه، مقارنة بربح 253.8 ألف جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.
فيما انخفضت إيرادات الشركة خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري لتصل 7.07 مليون جنيه، مقابل 15.28 مليون جنيه في الفترة نفسها من العام الماضي.
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