هالة الخطيب تستقيل من مجلس إدارة الرواد - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) كشفت شركة رواد السياحة“الراود” عن استقالة هالة محمد كمال الخطيب من عضوية مجلس الإدارة اعتبارًا من اليوم الأربعاء.

وكان خفض المساهم محمود عبداللطيف محجوب، حصته في أسهم رأسمال شركة رواد من 8.4% إلى 6.6%.

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وباع المساهم محمود محجوب 323.7 ألف سهم بقيمة إجمالية 13 مليون جنيه، بمتوسط سعر بيع للسهم الواحد 40.2 جنيه للسهم.

وتضاعفت أرباح شركة رواد السياحة“رواد”، 2.87 مرة خلال الربع الأول من العام الجاري، لتصل 981.6 ألف جنيه، مقارنة بربح 253.8 ألف جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

فيما انخفضت إيرادات الشركة خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري لتصل 7.07 مليون جنيه، مقابل 15.28 مليون جنيه في الفترة نفسها من العام الماضي.