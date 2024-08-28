تجارية أسيوط تنفذ المرحلة الأخيرة من مجمع الصناعات بتكلفة 10 ملايين جنيه

MENAFN - Al-Borsa News) وضع عمرو أبوالعيون، نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس الغرفة التجارية بأسيوط، وهشام أبوالنصر محافظ أسيوط، حجر الأساس للمرحلة الثالثة والأخيرة من مجمع الصناعات الصغيرة ، والتي تصل تكلفتها الاستثمارية إلى 10 ملايين جنيه.

قال“أبوالعيون” إن المرحلة الأخيرة تتضمن 36 ورشة بمساحة 120 مترًا مربعًا للورشة، وتوفر 700 فرصة عمل، وتضم مشروعات متنوعة من أخشاب، ومستلزمات طبية، وصناعات حديدية وورقية وبلاستيكية وكيماوية.

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أضاف أن مساحة المجمع الإجمالية تبلغ 16 ألف متر مربع، مقسمة على ثلاث مراحل، بتكلفة استثمارية 26 مليون جنيه، بمدينة الصفا الصناعية ببني غالب التابعة لمركز أسيوط.

تابع أن الغرفة التجارية قامت بتمويل المجمع لخدمة شباب المستثمرين، وتوطين الصناعات في الصعيد، وذلك تماشيًا مع اتجاه الدولة.

كشف أنه تم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى، وتسليم عقود المرحلتين الثانية والثالثة اليوم، وذلك تماشيًا مع توجه الحكومة لدعم الشباب وصغار المستثمرين لإقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر.

أوضح أن المرحلة الثانية تضمنت 26 ورشة، وتم تسليم عقودها لصغار المستثمرين، بمساحة 120 مترًا مربعًا للواحدة، لتوفر 500 فرصة عمل، وبتكلفة استثمارية 8 ملايين جنيه.