تجارية أسيوط تنفذ المرحلة الأخيرة من مجمع الصناعات بتكلفة 10 ملايين جنيه

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- Al-Borsa News) وضع عمرو أبوالعيون، نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس الغرفة التجارية بأسيوط، وهشام أبوالنصر محافظ أسيوط، حجر الأساس للمرحلة الثالثة والأخيرة من مجمع الصناعات الصغيرة ، والتي تصل تكلفتها الاستثمارية إلى 10 ملايين جنيه.
قال“أبوالعيون” إن المرحلة الأخيرة تتضمن 36 ورشة بمساحة 120 مترًا مربعًا للورشة، وتوفر 700 فرصة عمل، وتضم مشروعات متنوعة من صناعات أخشاب، ومستلزمات طبية، وصناعات حديدية وورقية وبلاستيكية وكيماوية.
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أضاف أن مساحة المجمع الإجمالية تبلغ 16 ألف متر مربع، مقسمة على ثلاث مراحل، بتكلفة استثمارية 26 مليون جنيه، بمدينة الصفا الصناعية ببني غالب التابعة لمركز أسيوط.
تابع أن الغرفة التجارية قامت بتمويل المجمع لخدمة شباب المستثمرين، وتوطين الصناعات في الصعيد، وذلك تماشيًا مع اتجاه الدولة.
كشف أنه تم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى، وتسليم عقود المرحلتين الثانية والثالثة اليوم، وذلك تماشيًا مع توجه الحكومة لدعم الشباب وصغار المستثمرين لإقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر.
أوضح أن المرحلة الثانية تضمنت 26 ورشة، وتم تسليم عقودها لصغار المستثمرين، بمساحة 120 مترًا مربعًا للواحدة، لتوفر 500 فرصة عمل، وبتكلفة استثمارية 8 ملايين جنيه.
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