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انخفاض مخزونات النفط في الولايات المتحدة بأقل من التوقعات

8/28/2024 3:06:02 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) انخفضت مخزونات النفط في الولايات المتحدة بأقل من التوقعات، خلال الأسبوع المنتهي في الثالث والعشرين من أغسطس.

وكشفت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الأربعاء، أن مخزونات النفط التجارية تراجعت بمقدار 800 ألف برميل خلال الأسبوع الماضي، في حين كانت التوقعات تشير إلى انخفاض قدره 2.7 مليون برميل.

موضوعات متعلقة بنك إسرائيل المركزي يثبت سعر الفائدة عند 4.5% ويحذر من ضغوط التضخم مؤشرات الأسهم الأوروبية تغلق على انخفاض ارتفاع طفيف بطلبات الرهن العقاري فى الولايات المتحدة

وفي حين تراجعت مخزونات البنزين بمقدار 2.2 مليون برميل، زاد مخزون المقطرات – يشمل الديزل وزيت التدفئة- بنحو 300 ألف برميل.

المصدر:

MENAFN28082024000202011048ID1108612023

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