انخفاض مخزونات النفط في الولايات المتحدة بأقل من التوقعات

(MENAFN
- Al-Borsa News) انخفضت مخزونات النفط في الولايات المتحدة بأقل من التوقعات، خلال الأسبوع المنتهي في الثالث والعشرين من أغسطس.
وكشفت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الأربعاء، أن مخزونات النفط التجارية تراجعت بمقدار 800 ألف برميل خلال الأسبوع الماضي، في حين كانت التوقعات تشير إلى انخفاض قدره 2.7 مليون برميل.
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وفي حين تراجعت مخزونات البنزين بمقدار 2.2 مليون برميل، زاد مخزون المقطرات – يشمل الديزل وزيت التدفئة- بنحو 300 ألف برميل.
المصدر:
MENAFN28082024000202011048ID1108612023
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