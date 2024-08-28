روسيا والهند تتفقان على التعاون في مجال حالات الطوارئ

MENAFN - Al-Borsa News) عقدت اللجنة الروسية الهندية المشتركة للتعاون في مجال الوقاية من حالات الطوارئ والقضاء عليها اجتماعا في العاصمة الروسية موسكو؛ لمناقشة التعاون في حالات الطوارئ والاستجابة لها.

وأعلن المكتب الصحفي لوزارة الطوارئ الروسية أن الطوارئ الروسي ألكسندر كورينكوف ناقش مع وزير الدولة الهندي للشؤون الداخلية نيتياناند راي، التعاون بين بلديهما في مجال مراقبة الفضاء لحالات الطوارئ والوقاية من الكوارث الطبيعية والاستجابة لها ومكافحة الحرائق، وذلك بحسب ما أوردت وكالة أنباء تاس الروسية.

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وأقرت روسيا والهند، خطة العمل المشتركة للفترة 2025-2026، كما اتفقتا على عقد الاجتماع الثالث للجنة في عام 2026 في الهند.

ويعد هذا الاجتماع هو الثاني للجنة الروسية الهندية المشتركة.

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