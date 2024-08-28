روسيا والهند تتفقان على التعاون في مجال حالات الطوارئ

(MENAFN
- Al-Borsa News) عقدت اللجنة الروسية الهندية المشتركة للتعاون في مجال الوقاية من حالات الطوارئ والقضاء عليها اجتماعا في العاصمة الروسية موسكو؛ لمناقشة التعاون في حالات الطوارئ والاستجابة لها.
وأعلن المكتب الصحفي لوزارة الطوارئ الروسية أن وزير الطوارئ الروسي ألكسندر كورينكوف ناقش مع وزير الدولة الهندي للشؤون الداخلية نيتياناند راي، التعاون بين بلديهما في مجال مراقبة الفضاء لحالات الطوارئ والوقاية من الكوارث الطبيعية والاستجابة لها ومكافحة الحرائق، وذلك بحسب ما أوردت وكالة أنباء تاس الروسية.
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وأقرت روسيا والهند، خطة العمل المشتركة للفترة 2025-2026، كما اتفقتا على عقد الاجتماع الثالث للجنة في عام 2026 في الهند.
ويعد هذا الاجتماع هو الثاني للجنة الروسية الهندية المشتركة.
المصدر:
MENAFN28082024000202011048ID1108612022
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