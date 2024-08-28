مؤشرات البورصة تواصل انتعاشتها مع تدفق استثمارات العرب والأجانب

(MENAFN
- Al-Borsa News) واصلت مؤشرات البورصة
المصرية انتعاشتها فى جلسة الأربعاء بدعم من مشتريات المستثمرين العرب والأجانب.
واستكملت المؤشرات رحلة الصعود التي بدأت على مدار جلسات الأسبوع، لتغلق على ارتفاع بنهاية جلسة الأربعاء، مخترقة مستوى المقاومة الثاني عند 30.7 ألف نقطة.
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وسجل مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 ارتفاعًا بنسبة 1.14% ليصل إلى مستوى 30,709 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الشريعة الإسلامية EGX30 بنحو 0.96% ليصل إلى 2,912 نقطة. كما صعد مؤشر EGX70 للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.80% ليصل إلى مستوى 7,072 نقطة.
أما مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا فقد ارتفع بنسبة 0.92% ليصل إلى مستوى 10,135 نقطة، بينما قفز مؤشر EGX30 Capped بنحو 1.28% ليصل إلى مستوى 37,452 نقطة.
قال سامح غريب، رئيس قسم كبار العملاء بشركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية، إن مؤشرات البورصة استكملت صعودها مع كسر المؤشر الرئيسي مقاومة 30.5 ألف نقطة ثم مقاومة 30.7 ألف لأعلى، مع حركة تبادل السيولة بين الأسهم.
وأشار إلى أن أداء سهم حديد عز كان داعمًا رئيسيًا للأداء الجيد للبورصة المصرية خلال جلسة تداول الأربعاء، إلى جانب أسهم قطاع البتروكيماويات والبنوك، على رأسها بنك التجاري الدولي.
وطلبت“حديد عز” إيقاف التداول على شهادات الإيداع الدولية للشركة المتداولة ببورصة لندن لمدة 3 أسابيع، بدءًا من جلسة تداول الأربعاء، وذلك لحين الانتهاء من تدقيق المعايير الدولية للتقارير المالية لعام 2023، وفقًا لبيان الشركة لـ“بورصة لندن”.
وتوقع استمرار الأداء الإيجابي ولكن بوتيرة أهدأ خلال جلسة تداول الخميس باعتبارها آخر جلسات الأسبوع الجاري، على أن تشهد الجلسات التالية حركة المؤشر الرئيسي بين مستويات 31 و32 ألف نقطة، موضحًا أن أولى مستويات الدعم الحالية للمؤشر الرئيسي عند 30 ألف نقطة.
واتجه صافي تعاملات المستثمرين المصريين نحو البيع بصافي تعاملات نحو 218.4 مليون جنيه، مستحوذين على 87.8% من التداولات، فيما توجه العرب والأجانب نحو الشراء بصافي تعاملات نحو 142.6 مليون جنيه و75.8 مليون جنيه، مستحوذين على نسب 5.4% و6.7%.
وسجل الأفراد 76.5% من التعاملات، حيث سجل المصريون والأجانب صافي بيع بقيمة 232.7 مليون جنيه و6.4 مليون جنيه، في حين سجل العرب صافي شراء بقيمة 88 مليون جنيه.
وسجلت المؤسسات 23.5% من التعاملات، حيث سجلت المؤسسات المحلية والأجنبية والعربية صافي شراء بقيمة 14.4 مليون جنيه و82.1 مليون جنيه و54.6 مليون جنيه على التوالى.
وشهد السوق قيم تداولات بلغت 4.553 مليار جنيه، من خلال تداول 1.064 مليار سهم، بتنفيذ 125.2 ألف عملية بيع وشراء، بعد أن تم التداول على أسهم 211 شركة مقيدة، ارتفع في ختام الجلسة 100 سهمًا.
وكان أكثر الأسهم ارتفاعًا سهم مطاحن ومخابز الإسكندرية بنسبة 19.98%، وسهم ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية بنسبة 11.62%.
وتراجعت أسعار 53 سهمًا، وكان أكثر الأوراق هبوطًا سهم ريكاب للاستثمارات المالية بنحو 5.2%، وسهم جهينة للصناعات الغذائية بنحو 3.44%، فيما لم تتغير أسعار 58 سهمًا، وسجل رأس المال السوقي مستوى 2.099 تريليون جنيه.
وتوقع محمد فريج، رئيس قسم التحليل الفني بشركة تروبيكانا لتداول الأوراق المالية، أن يحاول مؤشر البورصة الرئيسي الوصول إلى مستويات 31.6 ألف نقطة خلال الجلسات المقبلة، بعدما استطاع كسر مقاومة 30.7 ألف نقطة لأعلى، موضحًا أن الأداء التصاعدي بات صاحب الكلمة العليا في أداء السوق خلال الفترة المقبلة مع استمراره أعلى مستويات 30 ألف نقطة.
وأشار إلى أن استمرار قيم التداولات بين 4 و5 مليارات جنيه يعطي إشارات إيجابية على الأداء، مرجحًا أن تشهد أسهم البنك التجاري الدولي، ومجموعة طلعت مصطفى القابضة، وأسهم قطاع العقارات أداءً إيجابيًا خلال الفترة المقبلة.
ويرى أن المؤشر السبعيني سيشهد أداءً إيجابيًا على المدى المتوسط وقصير الأجل مع استمراره أعلى مستوى 6.9 ألف نقطة، مشيرًا إلى أن المستويات المستهدفة للمؤشر السبعيني عند 7,250 نقطة. كتب- عمرو طارق
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