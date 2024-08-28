مؤشرات البورصة تواصل انتعاشتها مع تدفق استثمارات العرب والأجانب

MENAFN - Al-Borsa News) واصلت مؤشرات المصرية انتعاشتها فى جلسة الأربعاء بدعم من مشتريات المستثمرين العرب والأجانب.

واستكملت المؤشرات رحلة الصعود التي بدأت على مدار جلسات الأسبوع، لتغلق على ارتفاع بنهاية جلسة الأربعاء، مخترقة مستوى المقاومة الثاني عند 30.7 ألف نقطة.

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وسجل مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 ارتفاعًا بنسبة 1.14% ليصل إلى مستوى 30,709 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الشريعة الإسلامية EGX30 بنحو 0.96% ليصل إلى 2,912 نقطة. كما صعد مؤشر EGX70 للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.80% ليصل إلى مستوى 7,072 نقطة.

أما مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا فقد ارتفع بنسبة 0.92% ليصل إلى مستوى 10,135 نقطة، بينما قفز مؤشر EGX30 Capped بنحو 1.28% ليصل إلى مستوى 37,452 نقطة.

قال سامح غريب، رئيس قسم كبار العملاء بشركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية، إن مؤشرات البورصة استكملت صعودها مع كسر المؤشر الرئيسي مقاومة 30.5 ألف نقطة ثم مقاومة 30.7 ألف لأعلى، مع حركة تبادل السيولة بين الأسهم.

وأشار إلى أن أداء سهم حديد عز كان داعمًا رئيسيًا للأداء الجيد للبورصة المصرية خلال جلسة تداول الأربعاء، إلى جانب أسهم قطاع البتروكيماويات والبنوك، على رأسها بنك التجاري الدولي.

وطلبت“حديد عز” إيقاف التداول على شهادات الإيداع الدولية للشركة المتداولة ببورصة لندن لمدة 3 أسابيع، بدءًا من جلسة تداول الأربعاء، وذلك لحين الانتهاء من تدقيق المعايير الدولية للتقارير المالية لعام 2023، وفقًا لبيان الشركة لـ“بورصة لندن”.

وتوقع استمرار الأداء الإيجابي ولكن بوتيرة أهدأ خلال جلسة تداول الخميس باعتبارها آخر جلسات الأسبوع الجاري، على أن تشهد الجلسات التالية حركة المؤشر الرئيسي بين مستويات 31 و32 ألف نقطة، موضحًا أن أولى مستويات الدعم الحالية للمؤشر الرئيسي عند 30 ألف نقطة.

واتجه صافي تعاملات المستثمرين المصريين نحو البيع بصافي تعاملات نحو 218.4 مليون جنيه، مستحوذين على 87.8% من التداولات، فيما توجه العرب والأجانب نحو الشراء بصافي تعاملات نحو 142.6 مليون جنيه و75.8 مليون جنيه، مستحوذين على نسب 5.4% و6.7%.

وسجل الأفراد 76.5% من التعاملات، حيث سجل المصريون والأجانب صافي بيع بقيمة 232.7 مليون جنيه و6.4 مليون جنيه، في حين سجل العرب صافي شراء بقيمة 88 مليون جنيه.

وسجلت المؤسسات 23.5% من التعاملات، حيث سجلت المؤسسات المحلية والأجنبية والعربية صافي شراء بقيمة 14.4 مليون جنيه و82.1 مليون جنيه و54.6 مليون جنيه على التوالى.

وشهد السوق قيم تداولات بلغت 4.553 مليار جنيه، من خلال تداول 1.064 مليار سهم، بتنفيذ 125.2 ألف عملية بيع وشراء، بعد أن تم التداول على أسهم 211 شركة مقيدة، ارتفع في ختام الجلسة 100 سهمًا.

وكان أكثر الأسهم ارتفاعًا سهم مطاحن ومخابز الإسكندرية بنسبة 19.98%، وسهم ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية بنسبة 11.62%.

وتراجعت أسعار 53 سهمًا، وكان أكثر الأوراق هبوطًا سهم ريكاب للاستثمارات المالية بنحو 5.2%، وسهم جهينة للصناعات الغذائية بنحو 3.44%، فيما لم تتغير أسعار 58 سهمًا، وسجل رأس المال السوقي مستوى 2.099 تريليون جنيه.

وتوقع محمد فريج، رئيس قسم التحليل الفني بشركة تروبيكانا لتداول الأوراق المالية، أن يحاول مؤشر البورصة الرئيسي الوصول إلى مستويات 31.6 ألف نقطة خلال الجلسات المقبلة، بعدما استطاع كسر مقاومة 30.7 ألف نقطة لأعلى، موضحًا أن الأداء التصاعدي بات صاحب الكلمة العليا في أداء السوق خلال الفترة المقبلة مع استمراره أعلى مستويات 30 ألف نقطة.

وأشار إلى أن استمرار قيم التداولات بين 4 و5 مليارات جنيه يعطي إشارات إيجابية على الأداء، مرجحًا أن تشهد أسهم البنك التجاري الدولي، ومجموعة طلعت مصطفى القابضة، وأسهم قطاع العقارات أداءً إيجابيًا خلال الفترة المقبلة.

ويرى أن المؤشر السبعيني سيشهد أداءً إيجابيًا على المدى المتوسط وقصير الأجل مع استمراره أعلى مستوى 6.9 ألف نقطة، مشيرًا إلى أن المستويات المستهدفة للمؤشر السبعيني عند 7,250 نقطة.